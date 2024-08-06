随着居家购物的大幅增长，对最后一英里配送包装的需求激增。为了抓住机遇，同时实现严格的可持续发展目标，Mondi Group 邀请 IBM 帮助迁移到下一代 ERP SAP S/4HANA，托管在具有弹性弹性、高性能的 IBM Power Systems™ 服务器和 IBM FlashSystem 存储器上。新的解决方案将使 Mondi 在业务量增长的情况下也能释放新的效率，同时帮助实现其可持续发展目标。
SAP S/4HANA 的最终用户应用程序性能提高了 20% ，从而提高了运营效率。
IBM Power Systems 服务器和 IBM FlashSystem 存储器实现 100% 正常运行时间，确保 24/7 可用性。
随着数以百万计的消费者在网上和移动设备上购物，全球使用一次性包装进行最后一英里配送的情况激增。对于领先的包装制造商 Mondi 来说，保护环境和可持续发展是首要任务，而 2030 年 Mondi 行动计划（MAP2030）是该公司应对气候行动的关键推动力。
MAP2030 包括提高公司效率、确保尽可能降低生产浪费、简化业务运营和超高效物流的雄心勃勃的目标。为了增强其全球运营之间的集成并为 MAP2030 释放新的决策洞察，Mondi 寻求值得信赖的 SAP 解决方案和来自 IBM 的基础架构专家。
Mondi 集团首席信息官 Rainer Steffl 表示：“我们与 IBM 合作，将 15 个国家/地区的 40 家工厂改造为先进的 SAP S/4HANA 平台，整个过程非常顺利。尽管我们的旅程才刚刚开始，但我们已经将最终用户应用程序性能提高了 20%，使我们的员工能够比以往更高效地工作。我们看到 IBM Power Systems 服务器和 IBM FlashSystem 存储器为 SAP S/4HANA 中高要求的新分析工作负载提供了完美的平台，这将帮助我们提高未来运营的效率和可持续性。”
业务影响
几十年来，数字技术在 Mondi 以可持续方式管理其全球制造和供应链流程的能力方面发挥了至关重要的作用。
Rainer Steffl 继续说道：“Mondi 正在努力为子孙后代构建一个更美好的世界，MAP2030 包括到 2025 年使我们的产品 100% 可重复使用、可回收或可堆肥等承诺。”“利用我们的数据将是帮助我们以最佳方式运行设施并实现 MAP2030 目标的关键。例如，我们在制造工厂中使用传感器来监控我们的废水处理过程并保持我们的高环境标准。”
为了帮助 Mondi 捕获、衡量这些数据洞察并采取行动，SAP 是 Mondi 的一个重要平台。随着下一代 ERP SAP S/4HANA 的推出，该公司看到了将分析更深入地嵌入其决策流程的机会。Mondi 意识到 SAP S/4HANA 的实时洞察可以帮助其检测和自动化更多关键工作流程，从而将其业务提升到新的效率高度。
Rainer Steffl 确认道：“我们相信 SAP S/4HANA 是帮助我们实现可持续发展目标的最佳基础，并且我们正在为新的解决方案寻找可靠的平台。”
由于 SAP 是整个集团的重要平台，Mondi 多年来一直依靠具有弹性且稳健的 IBM Systems 和 IBM Storage 技术来支持其系统，并由 IBM 作为托管服务提供。
“我们几乎所有的运营都依赖于 SAP 业务系统，如果我们的生产系统发生任何中断，卡车将在数小时内开始围堵在工厂门口，”Rainer Steffl 解释道。“十多年来，我们一直依靠 IBM Power Systems 来支持我们的 SAP 解决方案，该平台从未让我们失望。基于我们使用基于 IBM POWER8® 的系统的积极经验，我们决定在 SAP S/4HANA 环境中使用基于 IBM POWER9™ 的服务器。”
在不中断的情况下过渡到 SAP S/4HANA 至关重要。通过将两台 IBM Power System E1080 服务器与低延迟 IBM FlashSystem 7300 存储器（使用IBM Spectrum Virtualize构建并包含IBM Spectrum Insights）相结合，Mondi 有信心为 SAP 解决方案实现高性能、可靠性和可用性，并完成无需停机的迁移。
“IBM Power Systems 服务器和 IBM FlashSystem 存储器是 SAP S/4HANA 等关键任务平台的最佳组合，帮助我们最大限度地发挥 SAP 解决方案投资的业务价值，”Rainer Steffl 补充道。
基于其数字化转型计划第一阶段的成功，Mondi 正准备将其全球业务部门迁移到 SAP S/4HANA，为领先的数字化能力奠定基础，并帮助公司加速实现 MAP2030 目标。
“现在，我们正在计划如何最好地将 SAP S/4HANA 的功能整合到我们的工作流程中，”Rainer Steffl 评论道。“例如，SAP S/4HANA 将更实时地洞察我们的仓库库存水平，帮助我们更精细地调整生产计划与物流运营。我们也非常有兴趣使用 SAP Fiori 移动应用程序，让管理者随时掌握关键洞察，从而有助于加快决策。”
展望未来，Mondi 正在深入了解 Red Hat OpenShift on IBM Cloud，以帮助增强其 SAP 工作负载在公有、私有或混合云中的可扩展性和便携性。
“我们目前正在试用 Red Hat OpenShift on IBM Cloud，我们认为这是一项出色的技术，可以在避免供应商锁定风险的同时获得云端优势”，Rainer Steffl 解释道。“借助 Red Hat 解决方案，我们可以在云供应商或本地平台之间无缝转移容器化工作负载，以便我们能优化环境并确保长期的成本效益。”
为了无缝切换到新的内存 SAP S/4HANA 解决方案，IBM 帮助 Mondi 创建了一个基于 IBM Power Systems E980 服务器，运行适用于 SAP 应用程序的 SUSE Linux 企业服务器的高性能平台（链接位于 ibm.com 之外）。IBM 管理和运营 Mondi 的 SAP 环境，并确保 IBM Cloud Backup 支持定期异地备份。
“通过我们的合作，IBM 为我们提供了推动工作向前发展所需的全球资源，”Rainer Steffl 说道。"与 IBM SAP 解决方案创新中心的合作尤为宝贵，我的团队曾多次访问德国沃尔多夫，以获得 IBM 和 SAP 团队的专家协助"。
尽管项目期间新冠疫情肆虐，但 IBM、SAP 和 Mondi 密切合作，保持工作全速推进。在短短八个月内，Mondi 成功地将其全球纸袋业务转移到 SAP S/4HANA，生产系统未受影响。
“我们感谢与我们有着相似想法的可持续合作伙伴，而这正是我们与 IBM 所享有的关系，”Rainer Steffl 总结道。通过将我们的全球业务迁移至 IBM Power 服务器和 IBM FlashSystem 存储器上的 SAP S/4HANA，我们将获得这些亟需的、由数据驱动的洞察，助力集团实现可持续发展目标。”
Mondi 集团（链接位于 ibm.com 外部）总部位于英国伦敦，是一家跨国包装和纸张集团，在欧洲、欧亚大陆、北美和非洲南部的 30 多个国家/地区设有 100 个生产基地，拥有 26,000 名员工。Mondi 将其业务完全整合到整个价值链中——从管理森林和生产纸浆、纸张和塑料薄膜，到开发和制造高效的工业和消费品包装解决方案。2019 年，Mondi 实现收入 72.7 亿欧元，基本 EBITDA 为 16.6 亿欧元。
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美国出品，2021 年 7 月。
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