随着数以百万计的消费者在网上和移动设备上购物，全球使用一次性包装进行最后一英里配送的情况激增。对于领先的包装制造商 Mondi 来说，保护环境和可持续发展是首要任务，而 2030 年 Mondi 行动计划（MAP2030）是该公司应对气候行动的关键推动力。

MAP2030 包括提高公司效率、确保尽可能降低生产浪费、简化业务运营和超高效物流的雄心勃勃的目标。为了增强其全球运营之间的集成并为 MAP2030 释放新的决策洞察，Mondi 寻求值得信赖的 SAP 解决方案和来自 IBM 的基础架构专家。

Mondi 集团首席信息官 Rainer Steffl 表示：“我们与 IBM 合作，将 15 个国家/地区的 40 家工厂改造为先进的 SAP S/4HANA 平台，整个过程非常顺利。尽管我们的旅程才刚刚开始，但我们已经将最终用户应用程序性能提高了 20%，使我们的员工能够比以往更高效地工作。我们看到 IBM Power Systems 服务器和 IBM FlashSystem 存储器为 SAP S/4HANA 中高要求的新分析工作负载提供了完美的平台，这将帮助我们提高未来运营的效率和可持续性。”