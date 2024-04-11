主页 存储 FlashSystem IBM Storage FlashSystem
具有数据弹性、面向所有人的高端存储，采用 FCM4 支持的智能技术
了解配置和价格 虚拟互动体验
FlashSystem 7300 硬件和 Storage Insights 的图示概述

您的组织弹性如何？

IBM 面向未来的存储正在重新定义数据中心边界

 观看线上活动
让存储更具安全弹性

具备勒索软件威胁检测功能的全新 IBM FlashSystem

新一代 FlashCore Module 4 (FCM4) 在发生网络攻击时可提供弹性数据存储能力。这项由 FCM4 支持的新技术，旨在使用机器学习模型持续监控从各个 I/O 收集的统计数据，从而在不到一分钟的时间内检测到勒索软件等异常情况4。优势包括：

  • 实时识别威胁
  • 快速应对网络威胁
  • 利用 AI 缩短对网络威胁的检测时间
 详细了解闪存技术和 IBM Storage FlashSystem 如何增强网络灾备能力

了解我们最新公告的更多相关信息：全新 IBM Storage Assurance 计划
咨询热线：400-810-1818 转 6255（工作日 9:00-17:00）

保护您的数据：如何抵御网络犯罪分子并从勒索软件攻击中恢复数据

IBM FlashSystem 系列产品简介

通过 Storage Insights 了解实际应用演示

阅读 ESG 关于转向网络安全永续的报告
同时了解 IBM Storage Defender
网络弹性评估

尽管从网络攻击中恢复的行业平均用时为 23 天，但这些新法规（NIS2、DORA（数字运营弹性法案）等）却要求在数小时内恢复关键系统！
了解贵公司的准备情况，并为即将出台的欧盟 DORA 法规做好准备。

 想跳过此评估？在此注册即可直接进入研讨会。
更经济实惠的存储方案

性价比高且不影响性能的存储阵列
IBM FlashSystem 5045

经济实惠的混合或基于闪存的网络存储平台，性能优秀，适合任何规模的企业。

新兴型 2 天实施 查看产品 IBM FlashSystem 5300

一款出色的企业级全闪存阵列网络存储产品，在单个机架单元中具备优秀性能和容量。

2 天实施 查看产品 IBM FlashSystem 7300

强大的性能、超大的全闪存存储容量以及广泛的连接能力，且不影响弹性。

2 天实施 查看产品 IBM FlashSystem 9500

企业级全 NVMe 闪存网络存储平台，适用于性能和容量密集型工作负载。

查看产品
了解所有标准配置和价格
更具可持续性的存储方案

与众不同的存储系统

 了解有关 FlashSystem 可持续发展的更多信息，并计算您的节能情况 99.6%

2022 年，IBM 的产品废弃物（按重量计算）回收再利用的比例。¹

 了解 IBM 如何帮助企业回收利用废弃物 30%

每个机架单元有效容量较上一代 FlashCore Module 高的比例。²

 了解我们如何进行可持续性发展创新 29%

能耗比市场领先的竞争对手低的比例。³

 了解具体节省金额
IBM Storage FlashSystem 荣获 TrustRadius 奖项 IBM Storage FlashSystem 因其出色的客户满意度评价，荣获 TrustRadius 颁发的企业闪存阵列存储解决方案杰出评价奖。 了解 IBM 为何荣获杰出评价奖
比较版本

探索常见闪存产品的功能和用例。

产品规格

IBM Storage FlashSystem 5200

IBM Storage FlashSystem 5300

IBM Storage FlashSystem 7300

IBM Storage FlashSystem 9500

最大带宽（读取）：

每秒 12 GB

每秒 28.6 GB

每秒 50 GB

每秒 100 GB

响应时间（读取）

< 70 微秒

< 50 微秒

< 50 微秒

< 50 微秒

单个机柜内的有效最大容量*

570 TB（2U 机箱）

1.8 PBe（1U 机箱）5

2.2 PBe（2U 机箱）

7.9 PBe（4U 机箱）

处理器 / PCIe 代数：

英特尔 Broadwell DE

Intel Ice Lake，第四代 PCIe

Intel Cascade Lake，第三代 PCIe

Intel Ice Lake，第四代 PCIe

前端主机最大端口数：

8

16

24

48

可支持的 FlashCore 模块容量：

不适用（支持行业标准模块）

4.8、9.6、19.2 和 38.4 TB

4.8、9.6、19.2 和 38.4 TB

4.8、9.6、19.2 和 38.4 TB

用例

-服务器和桌面虚拟化
-生产和开发数据库
-容器
-数据中心边缘

- SAP
- Oracle
- 服务器和桌面虚拟化
- 生产数据库
- 容器
- 工作负载整合

- SAP
- Oracle
- 服务器和桌面虚拟化
- 生产数据库
- 容器
- 内存数据库

- SAP
- Oracle
- 服务器和桌面虚拟化
- 生产数据库
- 容器
- 内存数据库

 探索 IBM Storage FlashSystem 5000 深入了解 IBM Storage FlashSystem 5300 探索 IBM Storage FlashSystem 7300 探索 IBM Storage FlashSystem 9500

* 假设 3:1 的压缩比和 2:1 的数据去重率

在此处查看当地（如有）定价和货币

所有 FlashSystem 产品还支持行业标准 NVMe 模块和 SAS 连接的传统硬盘驱动器。

 在此处查看当地定价和货币

用例

存储可持续性

投资于节能、高速、高密度的数据存储，从而有所作为。FlashSystem 设备利用具有计算存储压缩功能的 IBM FlashCore 模块，提供存储整合和供电效率差异化。随着数据的增长，确保减少能源消耗。

 节能数据中心

实时集中查看所有数据，并依靠 AI 驱动的数据分层。FlashSystem 由 IBM Storage Virtualize 软件提供技术支持，可以轻松管理并存储所有系统中的数据，同时实现原有存储功能的现代化。

 更强的网络弹性

发生网络攻击时，不间断地快速恢复数据。IBM Storage FlashSystem 使用 IBM Safeguarded Copy 和 IBM Cyber Vault 创建数据的气隙式副本，并迅速恢复生产。

 存储数据分析

加快存储分析和获取洞察的速度。利用闪存存储分析构建的工具，以闪电般的速度在本地或云端处理数据，降低延迟并获得更深入的洞察。
成功案例 查看所有案例研究 Data Action

借助高性能 IBM Storage FlashSystem 存储，Data Action 托管其 IBM QRadar SIEM 解决方案。该部署对安全运维中心 (SOC) 分析安全威胁的能力产生了重大影响。

 阅读成功案例 Micro Strategies

Micro Strategies 使用闪存和 IBM Storage 产品服务组合创建了 DataVault，这是一种托管安全服务，可帮助客户快速识别网络攻击并从中恢复。

 阅读成功案例 Genus Power

通过实施 IBM Storage FlashSystem，Genus Power 实现了存储基础架构的现代化，并改善了企业工作负载的响应时间。

 阅读成功案例
市场荣誉 连续第 16 次荣获 Gartner 主存储领导者

了解为何 IBM 因其 IBM Storage Virtualize 的执行能力和愿景完整性而被评为 2023 Gartner® Magic Quadrant™ 主存储领域领导者。

利用 IBM® FlashSystem 将存储成本降低 40% 到 90%

我们的客户向 ESG 报告称，与之前的环境相比，其存储成本降低了 40%-90%，而性能水平则比同类系统平均高出 840%。
后续步骤

请联系顾问，咨询如何使用 IBM Storage FlashSystem 配置全闪存存储解决方案，满足您企业的业务需求。

 了解配置和价格
深入了解北美地区的 IBM 合作伙伴 资源 社区 博客
脚注

1结果基于：https://www.ibm.com/cn-zh/impact/files/reports-policies/2022/IBM_2022_ESG_Report.pdf

基于 FlashCore Module 第三代 38.4TB 驱动器所列有效容量，与 FlashCore Module 第二代 38.4TB 驱动器所列有效容量的对比。

3 基于 IBM FlashSystem 与 2023 年 Gartner 魔力象限报告的一家参与者之间的可比配置：https://www.ibm.com/blog/announcement/ibm-positioned-as-a-leader-in-gartner-magic-quadrant/。 每项比较均在相同的温度、内存和核心频率下进行，并具备类似的原始容量和系统性能。对于每种配置，根据每个设备上的 CPU、驱动器和组件的典型功耗进行工程计算，据此估算设备的功率。基于以下信息：https://www.manua.ls/dell/powermax-2000/manual(链接位于 ibm.com 外部）；https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/products/storage/technical-support/dell-powerstore-gen2-spec-sheet.pdf（链接位于 ibm.com 外部）；https://www.sanstorageworks.com/PowerMax-8000.asp（链接位于 ibm.com 外部）。

4 IBM Research 的内部实验表明，在勒索软件开始加密过程后的 1 分钟内，即可检测到勒索软件。该实验在配备 6 个 FCM 且已加载 4.1 固件的 FlashSystem 5200 上完成。5200 已加载 8.6.3 GA 级软件。连接 5200 的主机当时运行的是采用 XFS 文件系统的 Linux。此特定案例使用了名为 WannaLaugh 的 IBM 勒索软件模拟器。基础系统必须与 FCM4.1 兼容，并加载版本 8.6.3 GA 级软件，以便接收获得的结果。