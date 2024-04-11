存储可持续性 投资于节能、高速、高密度的数据存储，从而有所作为。FlashSystem 设备利用具有计算存储压缩功能的 IBM FlashCore 模块，提供存储整合和供电效率差异化。随着数据的增长，确保减少能源消耗。

节能数据中心 实时集中查看所有数据，并依靠 AI 驱动的数据分层。FlashSystem 由 IBM Storage Virtualize 软件提供技术支持，可以轻松管理并存储所有系统中的数据，同时实现原有存储功能的现代化。

更强的网络弹性 发生网络攻击时，不间断地快速恢复数据。IBM Storage FlashSystem 使用 IBM Safeguarded Copy 和 IBM Cyber Vault 创建数据的气隙式副本，并迅速恢复生产。