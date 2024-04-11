具备勒索软件威胁检测功能的全新 IBM FlashSystem
新一代 FlashCore Module 4 (FCM4) 在发生网络攻击时可提供弹性数据存储能力。这项由 FCM4 支持的新技术，旨在使用机器学习模型持续监控从各个 I/O 收集的统计数据，从而在不到一分钟的时间内检测到勒索软件等异常情况4。优势包括：
了解我们最新公告的更多相关信息：全新 IBM Storage Assurance 计划
保护您的数据：如何抵御网络犯罪分子并从勒索软件攻击中恢复数据
IBM FlashSystem 系列产品简介
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尽管从网络攻击中恢复的行业平均用时为 23 天，但这些新法规（NIS2、DORA（数字运营弹性法案）等）却要求在数小时内恢复关键系统！
了解贵公司的准备情况，并为即将出台的欧盟 DORA 法规做好准备。
经济实惠的混合或基于闪存的网络存储平台，性能优秀，适合任何规模的企业。
一款出色的企业级全闪存阵列网络存储产品，在单个机架单元中具备优秀性能和容量。
强大的性能、超大的全闪存存储容量以及广泛的连接能力，且不影响弹性。
企业级全 NVMe 闪存网络存储平台，适用于性能和容量密集型工作负载。
与众不同的存储系统
2022 年，IBM 的产品废弃物（按重量计算）回收再利用的比例。¹
每个机架单元有效容量较上一代 FlashCore Module 高的比例。²
能耗比市场领先的竞争对手低的比例。³
探索常见闪存产品的功能和用例。
产品规格
IBM Storage FlashSystem 5200
IBM Storage FlashSystem 5300
IBM Storage FlashSystem 7300
IBM Storage FlashSystem 9500
最大带宽（读取）：
每秒 12 GB
每秒 28.6 GB
每秒 50 GB
每秒 100 GB
响应时间（读取）
< 70 微秒
< 50 微秒
< 50 微秒
< 50 微秒
单个机柜内的有效最大容量*
570 TB（2U 机箱）
1.8 PBe（1U 机箱）5
2.2 PBe（2U 机箱）
7.9 PBe（4U 机箱）
处理器 / PCIe 代数：
英特尔 Broadwell DE
Intel Ice Lake，第四代 PCIe
Intel Cascade Lake，第三代 PCIe
Intel Ice Lake，第四代 PCIe
前端主机最大端口数：
8
16
24
48
可支持的 FlashCore 模块容量：
不适用（支持行业标准模块）
4.8、9.6、19.2 和 38.4 TB
4.8、9.6、19.2 和 38.4 TB
4.8、9.6、19.2 和 38.4 TB
用例
-服务器和桌面虚拟化
-生产和开发数据库
-容器
-数据中心边缘
- SAP
- Oracle
- 服务器和桌面虚拟化
- 生产数据库
- 容器
- 工作负载整合
- SAP
- Oracle
- 服务器和桌面虚拟化
- 生产数据库
- 容器
- 内存数据库
- SAP
- Oracle
- 服务器和桌面虚拟化
- 生产数据库
- 容器
- 内存数据库
* 假设 3:1 的压缩比和 2:1 的数据去重率
所有 FlashSystem 产品还支持行业标准 NVMe 模块和 SAS 连接的传统硬盘驱动器。
投资于节能、高速、高密度的数据存储，从而有所作为。FlashSystem 设备利用具有计算存储压缩功能的 IBM FlashCore 模块，提供存储整合和供电效率差异化。随着数据的增长，确保减少能源消耗。
实时集中查看所有数据，并依靠 AI 驱动的数据分层。FlashSystem 由 IBM Storage Virtualize 软件提供技术支持，可以轻松管理并存储所有系统中的数据，同时实现原有存储功能的现代化。
发生网络攻击时，不间断地快速恢复数据。IBM Storage FlashSystem 使用 IBM Safeguarded Copy 和 IBM Cyber Vault 创建数据的气隙式副本，并迅速恢复生产。
加快存储分析和获取洞察的速度。利用闪存存储分析构建的工具，以闪电般的速度在本地或云端处理数据，降低延迟并获得更深入的洞察。
借助高性能 IBM Storage FlashSystem 存储，Data Action 托管其 IBM QRadar SIEM 解决方案。该部署对安全运维中心 (SOC) 分析安全威胁的能力产生了重大影响。
Micro Strategies 使用闪存和 IBM Storage 产品服务组合创建了 DataVault，这是一种托管安全服务，可帮助客户快速识别网络攻击并从中恢复。
通过实施 IBM Storage FlashSystem，Genus Power 实现了存储基础架构的现代化，并改善了企业工作负载的响应时间。
1结果基于：https://www.ibm.com/cn-zh/impact/files/reports-policies/2022/IBM_2022_ESG_Report.pdf
2 基于 FlashCore Module 第三代 38.4TB 驱动器所列有效容量，与 FlashCore Module 第二代 38.4TB 驱动器所列有效容量的对比。
3 基于 IBM FlashSystem 与 2023 年 Gartner 魔力象限报告的一家参与者之间的可比配置：https://www.ibm.com/blog/announcement/ibm-positioned-as-a-leader-in-gartner-magic-quadrant/。 每项比较均在相同的温度、内存和核心频率下进行，并具备类似的原始容量和系统性能。对于每种配置，根据每个设备上的 CPU、驱动器和组件的典型功耗进行工程计算，据此估算设备的功率。基于以下信息：https://www.manua.ls/dell/powermax-2000/manual(链接位于 ibm.com 外部）；https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/products/storage/technical-support/dell-powerstore-gen2-spec-sheet.pdf（链接位于 ibm.com 外部）；https://www.sanstorageworks.com/PowerMax-8000.asp（链接位于 ibm.com 外部）。
4 IBM Research 的内部实验表明，在勒索软件开始加密过程后的 1 分钟内，即可检测到勒索软件。该实验在配备 6 个 FCM 且已加载 4.1 固件的 FlashSystem 5200 上完成。5200 已加载 8.6.3 GA 级软件。连接 5200 的主机当时运行的是采用 XFS 文件系统的 Linux。此特定案例使用了名为 WannaLaugh 的 IBM 勒索软件模拟器。基础系统必须与 FCM4.1 兼容，并加载版本 8.6.3 GA 级软件，以便接收获得的结果。