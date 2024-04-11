IBM Storage FlashSystem 7300 是一款经济高效的存储器，可提高性能并无缝实现基础架构现代化。7300 是 FlashSystem 系列的一部分，由 IBM FlashCore 模块和 NVMe 技术提供支持。它是基于 IBM Storage Virtualize 软件构建的，具有简单、智能、安全的特点，提供无与伦比的性能，是适合现代企业的存储器。
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利用 IBM® FlashSystem 将存储成本降低 40% 到 90%阅读 ESG 报告
124 台 NVMe 高可用闪存设备集成在 2U 存储机柜抽屉中，可在 3 个站点间进行基于网络的复制，有效防止单点故障。
自我优化型智能解决方案，易于管理，帮助企业在发展过程中克服各类存储难题。
价格合理的高密度闪存存储层，内含压缩技术以及由 AI 支持的预测分析能力。
利用全集成型系统管理工具、应用感知型数据服务以及各种高价值功能（如 AES 加密和内联硬件压缩）进行数据迁移。
得益于混合云存储功能，可提高业务灵活性。
由 FlashCore 模块 4 (FCM4) 支持的新技术，旨在使用机器学习模型持续监控从各个 I/O 收集的统计数据，从而在不到一分钟的时间内检测到勒索软件等异常情况。1
最大带宽（读取）：每秒 50 GB
响应时间（读取）：<50 微秒
单个机柜内的有效最大容量*：3.8 PBe（2U 机箱）
处理器/PCIe Gen：Intel Cascade Lake，第 3 代 PCIe
最大前端主机端口：24
支持的 FlashCore 模块容量：4.8、9.6、19.2和 38.4 TB
支持的存储器类内存驱动器容量：1.6 TB
用例：
启用 IBM Storage FlashSystem 7300 混合云的企业闪存阵列适用于中型工作负载，可实现两全其美的性能和效果。这种智能、自我优化的存储解决方案可以根据您的环境进行扩展，无论是新项目还是正在进行的项目，都可以轻松管理。
您的数据是安全的。您的业务将受到保护。您的公司已为未来做好准备。IBM Storage FlashSystem 7300 是您保持业务正常运行不可或缺的存储解决方案。
任何企业都不应该遭受存储限制的困扰。IBM Storage FlashSystem 7300 可以满足您从低到高的所有存储需求。
Evolution Systems 使用 IBM Storage FlashSystem 技术来提高性能并灵活存储，满足客户需求。
借助高性能 IBM Storage FlashSystem，Data Action 托管其 IBM QRadar SIEM 解决方案。该部署对安全运维中心 (SOC) 分析安全威胁的能力产生了重大影响。
Micro Strategies 使用 IBM Storage 产品服务组合创建了 DataVault，这是一种托管安全服务，可帮助客户快速识别网络攻击并从中恢复。
投资节能、高密度的数据存储，从而有所作为。 FlashSystem 设备利用具有计算存储压缩功能的 IBM FlashCore 模块，提供存储整合和功率效率差异化。随着数据的增长，确保减少能源消耗。
集中查看所有数据，并依靠 AI 驱动的数据分层。FlashSystem 由 IBM Storage Virtualize 提供技术支持，可以轻松管理所有系统中的数据，同时实现原有存储功能的现代化。
发生网络攻击时，不间断地快速恢复数据。IBM Storage FlashSystem 使用 IBM Safeguarded Copy 和 IBM Cyber Vault 创建数据的气隙式副本，并迅速恢复生产。
加快存储分析和获取洞察的速度。利用闪存存储分析构建的工具，以闪电般的速度在本地或云端处理数据，并获得更深入的洞察。
探索最常见闪存产品的功能和用例。
产品规格
IBM Storage FlashSystem 5300
IBM Storage FlashSystem 7300
IBM Storage FlashSystem 9500
最大带宽（读取）：
每秒 28.6 GB
每秒 50 GB
每秒 100 GB
响应时间（读取）
< 50 微秒
< 50 微秒
< 50 微秒
单个机柜内的有效最大容量*
1.8 PBe（1U 机箱）
2.2 PBe（2U 机箱）
7.9 PBe（4U 机箱）
处理器 / PCIe 代数：
Intel Ice Lake，第四代 PCIe
Intel Cascade Lake，第三代 PCIe
Intel Ice Lake，第四代 PCIe
前端主机最大端口数：
16
24
48
可支持的 FlashCore 模块容量：
4.8、9.6、19.2 和 38.4 TB
4.8、9.6、19.2 和 38.4 TB
4.8、9.6、19.2 和 38.4 TB
用例
- SAP
- Oracle
- 服务器和桌面虚拟化
- 生产数据库
- 容器
- 工作负载整合
- SAP
- Oracle
- 服务器和桌面虚拟化
- 生产数据库
- 容器
- 内存数据库
- SAP
- Oracle
- 服务器和桌面虚拟化
- 生产数据库
- 容器
- 内存数据库
* 假设数据压缩率 5:1
所有 FlashSystem 产品还支持行业标准 NVMe 模块和 SAS 连接的传统 HDD
1 IBM® Research 的内部实验表明，在勒索软件开始加密过程后的 1 分钟内，即可检测到勒索软件。该实验在配备 6 个 FCM 且已加载 4.1 固件的 FlashSystem 5200 上完成。5200 已加载 8.6.3 GA 级软件。连接 5200 的主机当时运行的是采用 XFS 文件系统的 Linux。此特定案例使用了名为 WannaLaugh 的 IBM 勒索软件模拟器。基础系统必须与 FCM4.1 兼容，并加载版本 8.6.3 GA 级软件，以便接收获得的结果。