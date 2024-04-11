IBM Storage FlashSystem 7300 是一款经济高效的存储器，可提高性能并无缝实现基础架构现代化。7300 是 FlashSystem 系列的一部分，由 IBM FlashCore 模块和 NVMe 技术提供支持。它是基于 IBM Storage Virtualize 软件构建的，具有简单、智能、安全的特点，提供无与伦比的性能，是适合现代企业的存储器。