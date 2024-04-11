主页 存储 FlashSystem 7300 IBM Storage FlashSystem 7300
现已推出全新 FCM4。勒索软件威胁检测速度得到提升，以实现网络弹性、性能和能效。
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IBM Storage FlashSystem 7300 产品
性能强大，适用于中型工作负载

IBM Storage FlashSystem 7300 是一款经济高效的存储器，可提高性能并无缝实现基础架构现代化。7300 是 FlashSystem 系列的一部分，由 IBM FlashCore 模块和 NVMe 技术提供支持。它是基于 IBM Storage Virtualize 软件构建的，具有简单、智能、安全的特点，提供无与伦比的性能，是适合现代企业的存储器。

提供现场免费试用机器（参见国家或地区列表）
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利用 IBM® FlashSystem 将存储成本降低 40% 到 90%阅读 ESG 报告
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功能 高性能冗余

124 台 NVMe 高可用闪存设备集成在 2U 存储机柜抽屉中，可在 3 个站点间进行基于网络的复制，有效防止单点故障。

可扩展，适用于任何规模的环境

自我优化型智能解决方案，易于管理，帮助企业在发展过程中克服各类存储难题。

价格合理的高价值解决方案

价格合理的高密度闪存存储层，内含压缩技术以及由 AI 支持的预测分析能力。

 敏捷集成

利用全集成型系统管理工具、应用感知型数据服务以及各种高价值功能（如 AES 加密和内联硬件压缩）进行数据迁移。

已启用混合云

得益于混合云存储功能，可提高业务灵活性。

 核心网络弹性

由 FlashCore 模块 4 (FCM4) 支持的新技术，旨在使用机器学习模型持续监控从各个 I/O 收集的统计数据，从而在不到一分钟的时间内检测到勒索软件等异常情况。1
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规格
  1. 板载 10 Gb RJ45 以太网
  2. 2 个控制器模块
  3. RJ45 管理端口
  4. 接口卡插槽 32 Gb 和 16 Gb FC、25 Gb 以太网和 10 Gb 以太网端口，用于 FC 和 iSCSI 连接，可选 12 Gb SAS 端口，用于主机连接和扩展机柜连接

最大带宽（读取）：每秒 50 GB
响应时间（读取）：<50 微秒
单个机柜内的有效最大容量*：3.8 PBe（2U 机箱）
处理器/PCIe Gen：Intel Cascade Lake，第 3 代 PCIe
最大前端主机端口：24
支持的 FlashCore 模块容量：4.8、9.6、19.2和 38.4 TB
支持的存储器类内存驱动器容量：1.6 TB

用例：

  • SAP
  • Oracle
  • 服务器及桌面虚拟化
  • 生产数据库
  • 容器
  • 工作负载整合
快速、智能、经济实惠的混合云存储解决方案。 利用企业级嵌入式软件和操作系统，为原有的企业存储系统注入新活力，并防患于未然，保护企业免受网络攻击。紧凑设计适用于空间有限的边缘位置，对于本地和混合模式提供一致的功能。无论是边缘、虚拟还是容器化环境，都是理想的选择。 了解配置和定价 创建高度可用的混合云存储解决方案


启用 IBM Storage FlashSystem 7300 混合云的企业闪存阵列适用于中型工作负载，可实现两全其美的性能和效果。这种智能、自我优化的存储解决方案可以根据您的环境进行扩展，无论是新项目还是正在进行的项目，都可以轻松管理。

  • 有效容量高达 170TB（数据压缩率为 2:1）
  • Intel Cascade Lake，第三代 PCIe
  • 等待时间缩短至 50μs
 了解定价和配置 高性能和极安全的数据存储器

 

您的数据是安全的。您的业务将受到保护。您的公司已为未来做好准备。IBM Storage FlashSystem 7300 是您保持业务正常运行不可或缺的存储解决方案。

 

  • 有效容量高达 380TB（数据压缩率为 2:1）
  • Intel Cascade Lake，第三代 PCIe
  • 等待时间缩短至 50μs
 了解定价和配置 超可扩展的混合云存储

 

任何企业都不应该遭受存储限制的困扰。IBM Storage FlashSystem 7300 可以满足您从低到高的所有存储需求。
 

 

  • 有效容量高达 765TB（数据压缩率为 2:1）
  • Intel Cascade Lake，第三代 PCIe
  • 等待时间缩短至 50μs
 了解定价和配置
成功案例 演进系统

Evolution Systems 使用 IBM Storage FlashSystem 技术来提高性能并灵活存储，满足客户需求。

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用例

存储可持续性

投资节能、高密度的数据存储，从而有所作为。 FlashSystem 设备利用具有计算存储压缩功能的 IBM FlashCore 模块，提供存储整合和功率效率差异化。随着数据的增长，确保减少能源消耗。

 节能数据中心

集中查看所有数据，并依靠 AI 驱动的数据分层。FlashSystem 由 IBM Storage Virtualize 提供技术支持，可以轻松管理所有系统中的数据，同时实现原有存储功能的现代化。

 更强的网络弹性

发生网络攻击时，不间断地快速恢复数据。IBM Storage FlashSystem 使用 IBM Safeguarded Copy 和 IBM Cyber Vault 创建数据的气隙式副本，并迅速恢复生产。

 存储数据分析

加快存储分析和获取洞察的速度。利用闪存存储分析构建的工具，以闪电般的速度在本地或云端处理数据，并获得更深入的洞察。
比较 IBM Storage FlashSystem 选项

探索最常见闪存产品的功能和用例。

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产品规格

IBM Storage FlashSystem 5300

IBM Storage FlashSystem 7300

IBM Storage FlashSystem 9500

最大带宽（读取）：

每秒 28.6 GB

每秒 50 GB

每秒 100 GB

响应时间（读取）

< 50 微秒

< 50 微秒

< 50 微秒

单个机柜内的有效最大容量*

1.8 PBe（1U 机箱）

2.2 PBe（2U 机箱）

7.9 PBe（4U 机箱）

处理器 / PCIe 代数：

Intel Ice Lake，第四代 PCIe

Intel Cascade Lake，第三代 PCIe

Intel Ice Lake，第四代 PCIe

前端主机最大端口数：

16

24

48

可支持的 FlashCore 模块容量：

4.8、9.6、19.2 和 38.4 TB

4.8、9.6、19.2 和 38.4 TB

4.8、9.6、19.2 和 38.4 TB

用例

- SAP
- Oracle
- 服务器和桌面虚拟化
- 生产数据库
- 容器
- 工作负载整合

- SAP
- Oracle
- 服务器和桌面虚拟化
- 生产数据库
- 容器
- 内存数据库

- SAP
- Oracle
- 服务器和桌面虚拟化
- 生产数据库
- 容器
- 内存数据库

 深入了解 IBM Storage FlashSystem 5300 探索 IBM Storage FlashSystem 9500

* 假设数据压缩率 5:1

所有 FlashSystem 产品还支持行业标准 NVMe 模块和 SAS 连接的传统 HDD
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脚注

1 IBM® Research 的内部实验表明，在勒索软件开始加密过程后的 1 分钟内，即可检测到勒索软件。该实验在配备 6 个 FCM 且已加载 4.1 固件的 FlashSystem 5200 上完成。5200 已加载 8.6.3 GA 级软件。连接 5200 的主机当时运行的是采用 XFS 文件系统的 Linux。此特定案例使用了名为 WannaLaugh 的 IBM 勒索软件模拟器。基础系统必须与 FCM4.1 兼容，并加载版本 8.6.3 GA 级软件，以便接收获得的结果。