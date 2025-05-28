数据存储可持续性发展

估算节省的能源成本
存储扩展和存储整合的插图
与众不同的存储系统 29%

能耗比市场领先的竞争对手低的比例。³

 

 了解一家公司如何节省能源 30%

每个机架单元有效容量较上一代 FlashCore Module 高的比例。²

 了解我们如何进行可持续性发展创新 94.2%

2023 年，IBM 的产品废弃物（按重量计算）回收再利用的比例。3

 了解 IBM 如何帮助企业回收利用废弃物
经济影响计算器

IBM® FlashSystem 数据存储平台旨在实现高性能和高能效。输入企业可用的存储负载量和性能水平，以计算行业平均水平与 IBM FlashSystem 之间可能的成本节省和更低的碳排放。

 准备好开始节省了吗？预约与 IBM Storage 代表的会议。
通过可靠的数据存储可持续发展战略降低能源成本
迁移至 IBM FlashSystem 后，我们的能源消耗下降了 94%。自从我们部署 IBM FlashSystem 技术以来，使用我们数据仓库的员工发现处理时间缩短了 30%。 Xavier Pioche，Orange Caraibe IT 基础架构部门经理
3:1 数据压缩保证

并非所有闪存都具备同等功效，IBM® FlashCore 模块提供了独一无二的计算存储驱动器容量。这些模块以最大的容量运行，视线看不到保证数据压缩率 3:1，经测试后可保证达到 5:1。此外驱动器还提供一流的存储管理、性能、设置和存储检索，等待时间缩短至 50 微秒。而且它们采用获得专利的可变电压技术，使用寿命最长，减少了数据存储对环境的影响和电子浪费。

 FlashSystem 可持续性发展保证

由于创新的 IBM FlashCore 模块，FlashSystem 设备能够保证所有 FlashCore 模块驱动器配置不会超过一定的能效 (W/TB) 量，减少碳排放量。这改善了客户数据存储对环境的影响，某些配置保证上限低至 1.7 W/TB，支持绿色 IT 计划。

 在此处阅读更多有关我们保证的信息 优化和自动执行数据存储

随着公司的发展和 IT 可持续性计划变得越来越势在必行，使用 IBM FlashSystem 设备上的闪存数据存储可以保护大量数据，同时降低功耗和整体数据中心能源成本。利用 IBM 的差异化技术保护关键数据并实现环境、社会和治理 (ESG) 目标。IBM 为整个供应链和生命周期的环境设计了 FlashSystem 数据存储设备，以确保我们对气候变化产生积极影响。

深入了解解决方案，帮助减少碳足迹、能源使用量和功耗成本，同时存储大量数据集。通过立即投资 IBM FlashSystem 存储，丰富数据存储的功能并降低功耗。
快速、智能、经济实惠的混合云存储解决方案。 利用企业级嵌入式软件和操作系统，为原有的企业存储系统注入新活力，并防患于未然，保护企业免受网络攻击。紧凑设计适用于空间有限的边缘位置，对于本地和混合模式提供一致的功能。无论是边缘、虚拟和容器化环境，对于整合存储都是理想的选择。 了解定价，包括 IBM Storage FlashSystem as a Service IBM Storage FlashSystem 5300

 

兼具存储和加速功能。对于大中型组织存储环境而言，IBM Storage FlashSystem 5300 是一款完美的多合一混合云解决方案。借助闪存和 AI，企业可以部署这款市面上最具成本效益、功能最强大的存储解决方案。

  • 1U 中的有效容量高达 1.8PB（数据压缩率为 5:1）
  • Intel Ice Lake，第四代 PCIe
  • 等待时间缩短至 50μs
 了解定价和配置 IBM Storage FlashSystem 7300

 

这是非常适合您的整合策略的企业级存储系统。IBM Storage FlashSystem 7300 专为中型工作负载而设计，提供高性能冗余和自优化的智能容器化解决方案。

  • 2U 中的有效容量高达 3.8PB（数据压缩率为 5:1）
  • Intel Cascade Lake，第三代 PCIe
  • 等待时间缩短至 50μs
 了解定价和配置 IBM Storage FlashSystem 9500

 

为下一步工作做好准备。IBM Storage FlashSystem 9500 存储系统使用人工智能和基于闪存的技术，随需应变提供数据安全、可伸缩性和可靠性。

 

  • 4U 中的有效容量高达 4.5PB（数据压缩率为 3:1）
  • Intel Ice Lake，第四代 PCIe
  • 等待时间缩短至 50μs
 了解定价和配置
其他用例
Illustration of storage/server security and data protection and recovery
更强的网络弹性
发生网络攻击时，不间断地快速恢复数据。IBM Storage FlashSystem 使用 IBM Safeguarded Copy 和 IBM Cyber Vault 创建数据的气隙式副本，并迅速恢复生产。
Illustration of data management and analysis
节能数据中心
集中查看所有数据，并依靠 AI 驱动的数据分层。FlashSystem 由 IBM Storage Virtualize 提供技术支持，可以轻松管理所有系统中的数据，同时实现原有存储功能的现代化。
Illustration of real-time analytics of storage performance
存储数据分析
加快存储分析和获取洞察的速度。利用闪存存储分析构建的工具，以闪电般的速度在本地或云端处理数据，并获得更深入的洞察。
后续步骤

请联系顾问，咨询如何确定最适合您的 IBM Storage FlashSystem 配置。

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参考资料

1 基于 IBM FlashSystem 与 2022 年 Gartner 魔力象限报告的一家参与者之间的配置比较：https://community.ibm.com/community/user/storage/blogs/chelsey-gosse/2023/09/20/2023-gartner-magic-quadrant-primary-storage。每项比较均在相同的温度、内存和核心频率下进行，并具备类似的原始容量和系统性能。对于每种配置，根据每个设备上的 CPU、驱动器和组件的典型功耗进行工程计算，据此估算设备的功率。基于以下信息：https://www.manua.ls/dell/powermax-2000/manualhttps://www.delltechnologies.com/asset/cn-zh/products/storage/technical-support/dell-powerstore-gen2-spec-sheet.pdfhttps://www.sanstorageworks.com/PowerMax-8000.asp

2 基于 FlashCore 模块第三代 38.4TB 驱动器所列有效容量，与 FlashCore 模块第二代 38.4TB 驱动器所列有效容量的对比。

3 结果基于：https://www.ibm.com/downloads/documents/us-en/10a99803d62fd3a5