能耗比市场领先的竞争对手低的比例。³
每个机架单元有效容量较上一代 FlashCore Module 高的比例。²
2023 年，IBM 的产品废弃物（按重量计算）回收再利用的比例。3
IBM® FlashSystem 数据存储平台旨在实现高性能和高能效。输入企业可用的存储负载量和性能水平，以计算行业平均水平与 IBM FlashSystem 之间可能的成本节省和更低的碳排放。
并非所有闪存都具备同等功效，IBM® FlashCore 模块提供了独一无二的计算存储驱动器容量。这些模块以最大的容量运行，视线看不到保证数据压缩率 3:1，经测试后可保证达到 5:1。此外驱动器还提供一流的存储管理、性能、设置和存储检索，等待时间缩短至 50 微秒。而且它们采用获得专利的可变电压技术，使用寿命最长，减少了数据存储对环境的影响和电子浪费。
由于创新的 IBM FlashCore 模块，FlashSystem 设备能够保证所有 FlashCore 模块驱动器配置不会超过一定的能效 (W/TB) 量，减少碳排放量。这改善了客户数据存储对环境的影响，某些配置保证上限低至 1.7 W/TB，支持绿色 IT 计划。
随着公司的发展和 IT 可持续性计划变得越来越势在必行，使用 IBM FlashSystem 设备上的闪存数据存储可以保护大量数据，同时降低功耗和整体数据中心能源成本。利用 IBM 的差异化技术保护关键数据并实现环境、社会和治理 (ESG) 目标。IBM 为整个供应链和生命周期的环境设计了 FlashSystem 数据存储设备，以确保我们对气候变化产生积极影响。
深入了解解决方案，帮助减少碳足迹、能源使用量和功耗成本，同时存储大量数据集。通过立即投资 IBM FlashSystem 存储，丰富数据存储的功能并降低功耗。
兼具存储和加速功能。对于大中型组织存储环境而言，IBM Storage FlashSystem 5300 是一款完美的多合一混合云解决方案。借助闪存和 AI，企业可以部署这款市面上最具成本效益、功能最强大的存储解决方案。
这是非常适合您的整合策略的企业级存储系统。IBM Storage FlashSystem 7300 专为中型工作负载而设计，提供高性能冗余和自优化的智能容器化解决方案。
为下一步工作做好准备。IBM Storage FlashSystem 9500 存储系统使用人工智能和基于闪存的技术，随需应变提供数据安全、可伸缩性和可靠性。
1 基于 IBM FlashSystem 与 2022 年 Gartner 魔力象限报告的一家参与者之间的配置比较：https://community.ibm.com/community/user/storage/blogs/chelsey-gosse/2023/09/20/2023-gartner-magic-quadrant-primary-storage。每项比较均在相同的温度、内存和核心频率下进行，并具备类似的原始容量和系统性能。对于每种配置，根据每个设备上的 CPU、驱动器和组件的典型功耗进行工程计算，据此估算设备的功率。基于以下信息：https://www.manua.ls/dell/powermax-2000/manual；https://www.delltechnologies.com/asset/cn-zh/products/storage/technical-support/dell-powerstore-gen2-spec-sheet.pdf；https://www.sanstorageworks.com/PowerMax-8000.asp。
2 基于 FlashCore 模块第三代 38.4TB 驱动器所列有效容量，与 FlashCore 模块第二代 38.4TB 驱动器所列有效容量的对比。
3 结果基于：https://www.ibm.com/downloads/documents/us-en/10a99803d62fd3a5