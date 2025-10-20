产品再利用、回收和处置

作为产品报废管理 (PELM) 活动的一部分，IBM 于 1989 年开始为欧洲客户提供产品回收计划，并在多年间不断扩展和加强这些活动。如今，IBM 全球资产回收服务 (GARS) 负责将二手和租赁期满的 IBM 资产进行外部转售，在内部重新利用和重新部署资产，并为报废 IT 设备提供符合环保要求的处置流程。

如果资产无法直接再利用，则会使用严格的流程和原始制造标准进行再制造或翻新。资产也可以进行重新配置以满足特定的客户要求。回收的零件可进行再利用，也可对外销售。这些做法可以延长 IT 设备的使用寿命，并减少新产品制造需求。在所有再利用和再营销的机会都用尽后，对剩余的组件进行材料回收和再利用。

IBM 的目标是再利用或回收报废产品，确保我们运营中产生的产品废物送往填埋场或焚烧处理的量不超过处理总量的 3%（按重量计）。

2024 年，我们处理了来自超过 68 个国家或地区的约 10,300 公吨报废产品和产品废料，其中 96%（按重量计）被转售、再利用或送去回收，3.2% 被送往废物能源处理流程，0.7% 被送往垃圾填埋场或进行焚烧以进行最终处置。这包括由 IBM 及其客户产生的报废产品。

IBM 于 1991 年制定了对公司 PELM 供应商进行环境评估的企业级要求，这是对我们 1972 年推出的供应商环境评估计划的扩展。在与这些供应商开展业务之前，我们会对其进行评估，此后每三年评估一次。

自 1995 年开始报告产品处置情况以来，IBM 已在全球范围内处理了 115 万公吨（25.3 亿磅）的产品和产品废料。

要了解有关 IBM 的 PELM 供应商要求的更多信息，请访问：