IBM® FlashSystem 是一系列高速全闪存和混合闪存存储解决方案，旨在简化 IT 运营、支持数据现代化工作，并提供无与伦比的价值和性能。
通过适应业务需求并避免计划外中断，利用 FlashSystem 网格架构随时随地按需提供数据。现在，数据迁移的停机时间为零，无中断且有保障。无需“周转箱”。
使用 AI 驱动的建议来优化高性能或较冷数据用例的数据放置，同时提供比行业标准四阶单元 (QLC) 固态硬盘 (SSD) 高 5.5 倍的写入周期。
与使用手动建模的存储供应商竞争对手相比，IBM FlashSystem 借助自动化人工智能 (AI) 建议、业务 SLA 和策略来管理存储空间，可节省至少 40% 的生命周期成本。
借助基于不可篡改快照、灵活数据复制功能、实时威胁检测和自主响应的弹性 FlashSystem 架构确保数据安全，以便在网络攻击后快速恢复，将影响降至最低。
使用 FlashCore Module 计算存储优化数据中心，保护并存储数据而不影响性能。IBM 为其维护期内的闪存核心模块 (FCM) 提供驱动器更换服务，并保证无写入限制。
通过可靠的数据存储可持续性保障来降低能源消耗。某些配置能够保证能效上限低至 1.7 W/TB。
IBM Storage FlashSystem 5000
功能强大、价格实惠且基于 SAS 的存储解决方案，兼容硬盘驱动器 (HDD)、固态硬盘 (SSD) 或混合配置，专为需要灵活可扩展性，以满足小型混合工作负载需求的入门级企业而设计。
IBM Storage FlashSystem 5300
结构紧凑，功能强大。这是一款入门级 NVMe 全闪存存储解决方案，具有超快的速度和令人印象深刻的密度。为具有小型混合工作负载的客户带来先进性能、可扩展性和安全性的完美结合。
IBM Storage FlashSystem C200
专为不常访问的数据而设计，是一款具有高容量和高密度的系统。该系统可用于媒体流、归档、备份和其他数据存储库，以低成本实现最佳价值。
IBM Storage FlashSystem 7300
简洁、智能、安全。为现代企业提供经济高效的存储解决方案，兼顾性能、容量和连接性。
IBM Storage FlashSystem 9500
适用于大型混合型整合工作负载的最佳存储解决方案，可提供极高的速度和简洁性，以满足业务需求。
将 IBM 评为全球五大全闪存阵列供应商之一，并称赞其在 FlashSystem 功能中内置了 AI/ML 驱动的异常检测功能，以应对不断变化的网络威胁。
1借助 IBM Storage Assurance Perpetual，当存储分区按照相关存储虚拟化版本和 FlashSystem 平台的 IBM Storage FlashSystem 文档中所述进行迁移时，IBM 保证数据可以在 FlashSystem 设备之间移动，同时始终保持从使用数据的服务器和应用程序到数据的活动路径。
2行业标准的 QLC 预计需要约 1,000 个 P/E（例如写入）周期，https://www.techtarget.com/searchstorage/definition/write-cycle，而在采用 JEDEC Standards for Retention 开发的内部测试中，C200 中的 FlashCore Module 4 驱动器在磨损前可实现 5,500 个 P/E 周期。
3IBM 赞助报告：“Analyzing the Economic Benefits of IBM Storage Assurance ESG Report”（第 7 页）https://www.ibm.com/downloads/documents/cn-zh/10a99803f32fd7b3。
4有关维护的详细信息和定义，请参阅此处的维护合同： https://www.ibm.com/support/customer/csol/terms/?id=Z126-8971&cc=us&lc=en。
*IBM Research 的内部实验表明，在勒索软件开始加密过程后的 1 分钟内，即可检测到勒索软件。此实验在配备 6 个 FCM 且已加载 4.1 固件的 FlashSystem 5200 上完成。5200 已加载 8.6.3 GA 级软件。连接 5200 的主机当时运行的是采用 XFS 文件系统的 Linux。此特定案例使用了名为 WannaLaugh 的 IBM 勒索软件模拟器。基础系统必须与 FCM4.1 兼容，并加载版本 8.6.3 GA 级软件，以便接收获得的结果。