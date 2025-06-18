Tata Consultancy Services 继续开发先进的解决方案和全托管服务，涵盖金融行业的完整工作流程。通过采用 IBM FlashSystem 等创新科技，TCS 为客户提供增强的网络弹性、更高的可扩展性和更好的环境性能。随着数据量不断增加，TCS 和 IBM 可以为市场带来容量和灵活性，为银行业、金融服务和保险业的下一个增长时代做好准备。”

Chen Kamer

CEO

Tata Consultancy Services