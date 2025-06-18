FlashSystem 是快捷、安全、智能之选

使用 AI 在不到一分钟内检测到勒索软件*
立即深入了解 FlashSystem 通过 Storage Insights 了解实际应用

隆重推出专为高容量工作负载设计的 IBM FlashSystem C200

通过更少的物理空间存储更多数据，并降低总体拥有成本。

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更多智慧存储之选

IBM® FlashSystem 是一系列高速全闪存和混合闪存存储解决方案，旨在简化 IT 运营、支持数据现代化工作，并提供无与伦比的价值和性能。

IBM FlashSystem 让企业更加强大、更加高效、更加省心。
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实现数据运营转型 停机数据迁移

通过适应业务需求并避免计划外中断，利用 FlashSystem 网格架构随时随地按需提供数据。现在，数据迁移的停机时间为零，无中断且有保障。无需“周转箱”。

 5.5 倍 写入周期延长

使用 AI 驱动的建议来优化高性能或较冷数据用例的数据放置，同时提供比行业标准四阶单元 (QLC) 固态硬盘 (SSD) 高 5.5 倍的写入周期。

 40% 成本节省

与使用手动建模的存储供应商竞争对手相比，IBM FlashSystem 借助自动化人工智能 (AI) 建议、业务 SLA 和策略来管理存储空间，可节省至少 40% 的生命周期成本。
持续保障

借助基于不可篡改快照、灵活数据复制功能、实时威胁检测和自主响应的弹性 FlashSystem 架构确保数据安全，以便在网络攻击后快速恢复，将影响降至最低。

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智能存储数据

使用 FlashCore Module 计算存储优化数据中心，保护并存储数据而不影响性能。IBM 为其维护期内的闪存核心模块 (FCM) 提供驱动器更换服务，并保证无写入限制。

 了解您可以节省多少费用
提高能源效率

通过可靠的数据存储可持续性保障来降低能源消耗。某些配置能够保证能效上限低至 1.7 W/TB。

 计算您的节能潜力
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FlashSystem 5000 facing front with transparent background, clipped.
更经济实惠的存储方案

IBM Storage FlashSystem 5000

功能强大、价格实惠且基于 SAS 的存储解决方案，兼容硬盘驱动器 (HDD)、固态硬盘 (SSD) 或混合配置，专为需要灵活可扩展性，以满足小型混合工作负载需求的入门级企业而设计。

 IBM Storage FlashSystem 5000
IBM Storage FlashSystem 5300 is an NVMe storage option for entry-level enterprises that need compact, powerful storage.
更经济实惠的存储方案

IBM Storage FlashSystem 5300

结构紧凑，功能强大。这是一款入门级 NVMe 全闪存存储解决方案，具有超快的速度和令人印象深刻的密度。为具有小型混合工作负载的客户带来先进性能、可扩展性和安全性的完美结合。

 查看 IBM Storage FlashSystem 5300
Flashsystem Storage C200 with transparent background, clipped.
海量存储之选

IBM Storage FlashSystem C200

专为不常访问的数据而设计，是一款具有高容量和高密度的系统。该系统可用于媒体流、归档、备份和其他数据存储库，以低成本实现最佳价值。

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FlashSystem 7300 front only
性能跃升之选

IBM Storage FlashSystem 7300

简洁、智能、安全。为现代企业提供经济高效的存储解决方案，兼顾性能、容量和连接性。

 查看 IBM Storage FlashSystem 7300
FlashSystem 9500 Front with transparent background, clipped
性能跃升之选

IBM Storage FlashSystem 9500

适用于大型混合型整合工作负载的最佳存储解决方案，可提供极高的速度和简洁性，以满足业务需求。

 查看 IBM Storage FlashSystem 9500
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真实案例、真实影响。

Friesland Campina logo for use in case study
FrieslandCampina 成功案例

“通过与 Axians 联手设计和部署 IBM 解决方案，我们能够掌控 我们的数据。这意味着我们可以继续在新的国家或地区进行扩张，并坚信我们的生产系统受到了全面保护。”

 

托管部解决方案架构师

FrieslandCampina

FrieslandCampina

 阅读 FrieslandCampina 案例
Red/yellow/purple "tcs" lowercase with blue "TATA CONSULTANCY SERVICES" stacked to the right.
Tata Consultancy Services 成功案例

Tata Consultancy Services 继续开发先进的解决方案和全托管服务，涵盖金融行业的完整工作流程。通过采用 IBM FlashSystem 等创新科技，TCS 为客户提供增强的网络弹性、更高的可扩展性和更好的环境性能。随着数据量不断增加，TCS 和 IBM 可以为市场带来容量和灵活性，为银行业、金融服务和保险业的下一个增长时代做好准备。”

 

Chen Kamer

CEO

Tata Consultancy Services

 阅读 TATA Consultancy Services 案例
UCM logo blue with padding
UCM Technics 成功案例

“每当我们遇到业务挑战时，Core ICT 都会助力我们找到创新技术解决方案。他们了解我们的业务，也熟悉我们现有的基础设施，因此他们的建议非常宝贵。”

 

Xavier Lenoble

IT 经理

UCM

 阅读 UCM Technics 案例
Dark green slanted pill-shapes with "Norsk helsenett" against white background.
Norsk helsenett SF 成功案例

“目标是在卫生人员和居民需要时为他们提供信息。简而言之，我们将挪威的医疗保健联系在一起。”

 

Endre Storeheier Nerland

基础设施经理

Norsk helsenett SF

 阅读 Norsk helsenett SF 案例
Logo from client story page. https://www.ibm.com/case-studies/groupe-chantelle-systems-hardware-sap-hana
Groupe Chantelle 成功案例

“借助 IBM® Power Systems 和 IBM FlashSystem 环境，我们能够将工作量放到最适合其运行的位置，从而提高我们的灵活性，进而增强我们的竞争优势。”

 

André Wei

首席技术官

Groupe Chantelle

 阅读 Groupe Chantelle 案例
Logo provided by partner for use in case study
OS systems AG 成功案例

“我们利用 IBM FlashSystem 将存储加载时间从三天缩短至仅仅一小时。通过在 IBM 的帮助下为客户提供更具动态的云服务，我们扩大了竞争优势。”

 

Marc Ott

CEO

OS systems AG

 阅读 OS systems AG 案例
Friesland Campina logo for use in case study
FrieslandCampina 成功案例

“通过与 Axians 联手设计和部署 IBM 解决方案，我们能够掌控 我们的数据。这意味着我们可以继续在新的国家或地区进行扩张，并坚信我们的生产系统受到了全面保护。”

 

托管部解决方案架构师

FrieslandCampina

FrieslandCampina

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Red/yellow/purple "tcs" lowercase with blue "TATA CONSULTANCY SERVICES" stacked to the right.
Tata Consultancy Services 成功案例

Tata Consultancy Services 继续开发先进的解决方案和全托管服务，涵盖金融行业的完整工作流程。通过采用 IBM FlashSystem 等创新科技，TCS 为客户提供增强的网络弹性、更高的可扩展性和更好的环境性能。随着数据量不断增加，TCS 和 IBM 可以为市场带来容量和灵活性，为银行业、金融服务和保险业的下一个增长时代做好准备。”

 

Chen Kamer

CEO

Tata Consultancy Services

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UCM Technics 成功案例

“每当我们遇到业务挑战时，Core ICT 都会助力我们找到创新技术解决方案。他们了解我们的业务，也熟悉我们现有的基础设施，因此他们的建议非常宝贵。”

 

Xavier Lenoble

IT 经理

UCM

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Dark green slanted pill-shapes with "Norsk helsenett" against white background.
Norsk helsenett SF 成功案例

“目标是在卫生人员和居民需要时为他们提供信息。简而言之，我们将挪威的医疗保健联系在一起。”

 

Endre Storeheier Nerland

基础设施经理

Norsk helsenett SF

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Logo from client story page. https://www.ibm.com/case-studies/groupe-chantelle-systems-hardware-sap-hana
Groupe Chantelle 成功案例

“借助 IBM® Power Systems 和 IBM FlashSystem 环境，我们能够将工作量放到最适合其运行的位置，从而提高我们的灵活性，进而增强我们的竞争优势。”

 

André Wei

首席技术官

Groupe Chantelle

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OS systems AG 成功案例

“我们利用 IBM FlashSystem 将存储加载时间从三天缩短至仅仅一小时。通过在 IBM 的帮助下为客户提供更具动态的云服务，我们扩大了竞争优势。”

 

Marc Ott

CEO

OS systems AG

 阅读 OS systems AG 案例

了解我们如何引领行业

International Data Corporation (IDC)

将 IBM 评为全球五大全闪存阵列供应商之一，并称赞其在 FlashSystem 功能中内置了 AI/ML 驱动的异常检测功能，以应对不断变化的网络威胁。
Gartner Peer Insights

深入了解 IBM FlashSystem 获得不同企业规模、地区和行业的评测人员高度评价的原因。了解它为何能成为众多组织的首选。
TrustRadius

凭借出色的客户满意度评级，荣获 TrustRadius 颁发的企业级闪存阵列存储解决方案最高荣誉奖。
企业战略部门 (ESG)

报告称，与以前的环境相比，采用 IBM FlashSystem 的客户存储成本降低了 40%-90%，并且性能得到了显著提升。
G2

凭借数百条正面的用户评价，IBM Storage FlashSystem 荣膺“用户喜爱产品”徽章。
Gartner 报告

因执行能力和愿景完整性而被评为 2024 年 Gartner Magic Quadrant 主存储领域领导者。
采取下一步行动

请联系顾问，咨询如何使用 IBM Storage FlashSystem 配置全闪存存储解决方案，以满足您企业的业务需求。

 深入了解配置和定价
脚注

1借助 IBM Storage Assurance Perpetual，当存储分区按照相关存储虚拟化版本和 FlashSystem 平台的 IBM Storage FlashSystem 文档中所述进行迁移时，IBM 保证数据可以在 FlashSystem 设备之间移动，同时始终保持从使用数据的服务器和应用程序到数据的活动路径。

2行业标准的 QLC 预计需要约 1,000 个 P/E（例如写入）周期，https://www.techtarget.com/searchstorage/definition/write-cycle，而在采用 JEDEC Standards for Retention 开发的内部测试中，C200 中的 FlashCore Module 4 驱动器在磨损前可实现 5,500 个 P/E 周期。

3IBM 赞助报告：“Analyzing the Economic Benefits of IBM Storage Assurance ESG Report”（第 7 页）https://www.ibm.com/downloads/documents/cn-zh/10a99803f32fd7b3

4有关维护的详细信息和定义，请参阅此处的维护合同： https://www.ibm.com/support/customer/csol/terms/?id=Z126-8971&cc=us&lc=en

*IBM Research 的内部实验表明，在勒索软件开始加密过程后的 1 分钟内，即可检测到勒索软件。此实验在配备 6 个 FCM 且已加载 4.1 固件的 FlashSystem 5200 上完成。5200 已加载 8.6.3 GA 级软件。连接 5200 的主机当时运行的是采用 XFS 文件系统的 Linux。此特定案例使用了名为 WannaLaugh 的 IBM 勒索软件模拟器。基础系统必须与 FCM4.1 兼容，并加载版本 8.6.3 GA 级软件，以便接收获得的结果。