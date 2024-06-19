当今的医疗保健依赖于信息和通信技术 (ICT) 基础设施。电子病历等现有技术正在支持从远程医疗到自助患者门户等新服务，ICT 需要跟上步伐。
近 20 年来，Norsk helsenett SF (NHN) 一直致力于提供强大且安全的 ICT 基础设施，以支持挪威医疗保健行业众多参与者之间的电子交互。NHN 还负责该行业信息安全中心 HelseCERT 的运营。挪威的医疗保健系统是世界上最好的医疗保健系统之一，而这一基础设施必须与任务相匹配。
2022 年，NHN 认定需要更换现有的存储基础架构。该组织没有经历过灾难性故障，但经过多年的可靠服务，挑战出现了。
例如，其现有的 HPE 3PAR 20850/20840 存储已经非常陈旧。支持和扩展成本不断增加。NHN 对国家医疗保健平台的持续责任意味着它需要现代化，并迁移到一个新的、更现代的存储平台，该平台可以满足当今的需求并支持尚未部署的未来功能。
由于关键的国家医疗保健服务在这些系统上运行，因此 NHN 对稳健性、安全性和性能有很高的要求。例如，患者门户需要持续正常运行，以便患者可以预约、获取处方更新、查看测试结果等。医疗保健是一项 24x7x365 全天候工作，NHN 非常重视自己的责任。
由于严格的技术、性能和监管要求，NHN 新存储系统的 RFP 有 100 多项要求，包括：
为了满足这些要求，NHN 在四个不同的数据中心安装了一套 IBM FlashSystem 9500：两个数据中心位于奥斯陆，两个位于特隆赫姆。
NHN 选择 IBM 的一个重要原因是本地能力。本地支持工程师和架构师与最佳支持相结合，使 IBM 在候选名单中名列前茅，并且还能改进迁移过程。例如，IBM® Expert Labs 提供了将数据迁移到新存储设备的书面程序，并在应用程序和数据迁移的早期阶段提供了协助。不过，NHN 表示，总的来说，由于新存储的速度，这个过程很简单，并且比预期的要快。
现在新的解决方案已经就位，NHN 可以使用 IBM FlashCore Module (FCM) 提供的独特功能，例如有助于保护数据的始终在线加密和压缩，以便能够在同一设备上存储更多数据。此外，IBM® Safeguarded Copy 功能将有助于确保在制作副本后数据不可触及。
凭借强大且响应迅速的存储解决方案，NHN 完全有能力支持当前和未来的医疗保健 ICT 需求。如果需要，可以很容易地添加额外的容量，并且从一开始就包含所有许可证，该解决方案非常可扩展。
经过 4 周的顺利迁移后，NHN 从新的 IBM FlashSystem 存储中看到了显著的可衡量改进。
除了显着降低功耗之外，NHN 通过选择 IBM FlashSystem 还能够超出可持续发展要求，该系统在生命周期结束可实现 97% 的回收率。目前没有关于回收此类废弃物的法规，但在 IBM 的帮助下，NHN 能够为其他公司树立理想的标准，并确保其能够满足未来的任何要求或期望。
最重要的是，NHN 安装并迁移到了新的存储基础，实现了全面的改进。由于成本更低、数据中心占地面积更小，NHN 仍能够为其关键 ICT 基础设施提供更好的性能和更大的冗余度。
NHN（ibm.com 外部链接）成立于 2004 年，旨在为支持挪威医疗保健服务的任务关键型 ICT 解决方案提供设计和运营。因此，它以合同或收费的方式提供计算机和数据处理设施的现场管理和运营，开发和运营安全、强大和适当的国家 ICT 基础设施。
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2023 年 12 月于美国出品
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