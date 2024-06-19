近 20 年来，Norsk helsenett SF (NHN) 一直致力于提供强大且安全的 ICT 基础设施，以支持挪威医疗保健行业众多参与者之间的电子交互。NHN 还负责该行业信息安全中心 HelseCERT 的运营。挪威的医疗保健系统是世界上最好的医疗保健系统之一，而这一基础设施必须与任务相匹配。

2022 年，NHN 认定需要更换现有的存储基础架构。该组织没有经历过灾难性故障，但经过多年的可靠服务，挑战出现了。

例如，其现有的 HPE 3PAR 20850/20840 存储已经非常陈旧。支持和扩展成本不断增加。NHN 对国家医疗保健平台的持续责任意味着它需要现代化，并迁移到一个新的、更现代的存储平台，该平台可以满足当今的需求并支持尚未部署的未来功能。

由于关键的国家医疗保健服务在这些系统上运行，因此 NHN 对稳健性、安全性和性能有很高的要求。例如，患者门户需要持续正常运行，以便患者可以预约、获取处方更新、查看测试结果等。医疗保健是一项 24x7x365 全天候工作，NHN 非常重视自己的责任。