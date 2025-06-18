简单透明的现代化 IT 生命周期管理方案
IBM Storage Assurance 计划提供购买保护，使用专为无中断创新设计的现代化全闪存平台既减轻了采购障碍，又消除了存储生命周期管理的负担。IBMStorageAssurance是一种期限灵活的订阅服务，可提供硬件和软件升级、高级支持以及服务质量保证 。
确保财务优化和预算可预测性。从第一天起就自信地规划存储需求。获得每年、每季度或每月预先支付的 4 年或 8 年合同的固定和公平费率。1
在购买时以及将来推出更新时，保证您获得 IBM FlashSystem 软件的最新更新和最新的监控功能。
消除冗长的采购流程，加快供应商谈判周期并减轻存储生命周期管理负担，使您的管理人员能够专注于更高价值的任务。
在合同规定的硬件保障范围内，确保全系统硬件升级。可在周期外随时升级或更换现有系统。可在 AI 辅助下高效完成系统到系统迁移。
减少能源消耗。我们保证在给定的容量点上不会超过规定的 W/TB 值。在某些配置下，最大保证值低至 1.76 W/T，为您的环保举措提供支持。
不再出现过度配置或容量不足的情况。通过监控功能，您将能够更准确地预测容量使用情况，实现更具成本效益的运营。您随时可以在当前系统添加至少一个驱动器。
在购买时以及将来推出更新时，可获得 IBM FlashSystem 软件的最新更新和最新的监控功能。