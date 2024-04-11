IBM Storage FlashSystem 5000 型号（IBM Storage FlashSystem 5015 和 IBM Storage FlashSystem 5045）是基于 SAS 的存储解决方案，适用于需要简单、灵活存储的中小型企业。作为 FlashSystem 系列的一部分，这些入门级系统利用先进的存储功能，并可根据需要进行扩展。它们易于实施、易于使用且易于增长。