IBM Storage FlashSystem 5000 型号（IBM Storage FlashSystem 5015 和 IBM Storage FlashSystem 5045）是基于 SAS 的存储解决方案，适用于需要简单、灵活存储的中小型企业。作为 FlashSystem 系列的一部分，这些入门级系统利用先进的存储功能，并可根据需要进行扩展。它们易于实施、易于使用且易于增长。
下载红皮书：面向中端市场的 IBM Storage FlashSystem 5000 和 5200
IBM Storage FlashSystem 5000 数据表
2U 存储机柜中的 12/24 SAS HDD/闪存设备，具有完全冗余的机柜组件，可避免单点故障。
易于管理的自我优化型智能解决方案，帮助使用全闪存或混合配置的企业在发展过程中克服各类存储难题。
价格合理的高密度闪存存储层，内含压缩技术、重复数据删除，以及由人工智能技术支持的预测分析能力。
利用全集成型系统管理工具、应用感知型数据服务以及各种高价值功能（如 AES 加密、重复数据删除和压缩）进行数据迁移。
在可支持的云提供商之间迁移，或创建多云解决方案。
利用易于使用、速度惊人的 IBM Storage FlashSystem 入门级存储，根据您的业务需求不断发展。
型号：IBM Storage FlashSystem 5045、IBM Storage FlashSystem 5015
软件：IBM Storage Virtualize
单控制器或双控制器：双（主动/主动）
最大带宽：每秒 12 GB，每秒 8 GB
最大带宽（读取）：每秒 12 GB
响应时间（读取）：< 70 微秒
单个机柜内的有效最大容量*：570 TB（2U 机柜）
处理器 / PCIe 代数：Broadwell DE
前端主机端口数：8 个端口加 4 个板载端口
小型机柜支持：
大型机柜支持：
高密度机柜支持：
高容量归档级近线磁盘驱动器： 8 TB、12 TB、16 TB 和 20 TB 7,200 rpm
用例：
FlashSystem 5015 是满足您的近线归档和备份需求的完美解决方案。使用此解决方案，可以简化混合存储环境，物超所值。
FlashSystem 5045 是一款企业级数据存储设备，旨在优化混合工作负载和虚拟环境中的性能。这款入门级存储解决方案物超所值，可根据企业个别的业务需求进行定制。
Grupo Zapata 使用 IBM 和 SAP 进行数据驱动的决策，帮助最大限度地降低材料成本，最大限度地提高盈利能力。
领先的智能电表制造商帮助印度实现现代化。Genus Power 获得了 IBM Storage 的强劲推动。
Höganäs Borgestad 通过部署 IBM Storage FlashSystem 存储来支持其新的虚拟化 IT 环境，使存储性能翻倍，与竞争产品相比节省成本达 90%。
投资节能、高密度的数据存储，从而带来改变。FlashSystem 设备利用具有计算存储压缩功能的 IBM FlashCore 模块，提供存储整合和功率效率差异化。随着数据的增长，确保您的能源消耗减少。
集中查看所有数据，并依靠 AI 驱动的数据分层。FlashSystem 由 IBM Storage Virtualize 提供技术支持，可以轻松管理所有系统中的数据，同时实现原有存储功能的现代化。
发生网络攻击时，不间断地快速恢复数据。IBM Storage FlashSystem 使用 IBM Safeguarded Copy 和 IBM Cyber Vault 创建数据的气隙式副本，并迅速恢复生产。
加快存储分析和获取洞察的速度。利用闪存存储分析构建的工具，以闪电般的速度在本地或云端处理数据，并获得更深入的洞察。
探索最常见闪存产品的功能和用例。
产品规格
IBM Storage FlashSystem 5000
IBM Storage FlashSystem 5300
最大带宽（读取）：
每秒 12 GB
每秒 28.6 GB
响应时间（读取）
< 70 微秒
< 50 微秒
单个机柜内的有效最大容量*
570 TB（2U 机柜）
1.8 PBe（1U 机柜）
处理器 / PCIe 代数：
英特尔 Broadwell DE
Intel Ice Lake，第四代 PCIe
最大前端主机端口数
8
16
可支持的 FlashCore 模块容量：
不适用 （支持行业标准模块）
4.8、9.6、19.2 和 38.4 TB
用例
- 服务器和桌面虚拟化
- 生产和开发数据库
- 容器
- 数据中心边缘
- SAP
- Oracle
- 服务器和桌面虚拟化
- 生产数据库
- 容器
- 工作负载整合
* 假设数据缩减率 5:1
所有 FlashSystem 产品还支持行业标准 NVMe 模块和 SAS 连接的传统 HDD。