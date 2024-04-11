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IBM FlashSystem 5000 产品
强大 ·实惠 ·两全其美

IBM Storage FlashSystem 5000 型号（IBM Storage FlashSystem 5015 和 IBM Storage FlashSystem 5045）是基于 SAS 的存储解决方案，适用于需要简单、灵活存储的中小型企业。作为 FlashSystem 系列的一部分，这些入门级系统利用先进的存储功能，并可根据需要进行扩展。它们易于实施、易于使用且易于增长。
咨询热线：400-810-1818 转 6216（工作日 9:00-17:00）

下载红皮书：面向中端市场的 IBM Storage FlashSystem 5000 和 5200

IBM Storage FlashSystem 5000 数据表
产品导览
用例 高性能冗余

2U 存储机柜中的 12/24 SAS HDD/闪存设备，具有完全冗余的机柜组件，可避免单点故障。

 可扩展，适用于任何规模的环境

易于管理的自我优化型智能解决方案，帮助使用全闪存或混合配置的企业在发展过程中克服各类存储难题。

价格合理的高价值解决方案

价格合理的高密度闪存存储层，内含压缩技术、重复数据删除，以及由人工智能技术支持的预测分析能力。

敏捷集成

利用全集成型系统管理工具、应用感知型数据服务以及各种高价值功能（如 AES 加密、重复数据删除和压缩）进行数据迁移。

支持多云环境

在可支持的云提供商之间迁移，或创建多云解决方案。

轻松添加更多存储空间

利用易于使用、速度惊人的 IBM Storage FlashSystem 入门级存储，根据您的业务需求不断发展。
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规格
  1. RJ45 管理端口
  2. 10 Gb RJ45
  3. 2 个控制器模块
  4. 16 Gb FC、25 Gb 以太网和 10 Gb 以太网端口，可用于 FC 和 iSCSI 连接
  5. 12Gb SAS 端口，用于主机连接和扩展机柜连接

型号：IBM Storage FlashSystem 5045、IBM Storage FlashSystem 5015

软件：IBM Storage Virtualize
单控制器或双控制器：双（主动/主动）

  • 12 Gb/s SAS
  • 25 Gb/s iSCSI（iWARP 或 RoCE）
  • 10 Gb/s iSCSI
  • 16 Gb/秒光纤通道

最大带宽：每秒 12 GB，每秒 8 GB
最大带宽（读取）：每秒 12 GB
响应时间（读取）：< 70 微秒
单个机柜内的有效最大容量*：570 TB（2U 机柜）
处理器 / PCIe 代数：Broadwell DE
前端主机端口数：8 个端口加 4 个板载端口

小型机柜支持：

  • 闪存驱动器： 1.92 TB、3.84 TB、7.68 TB、15.36 TB 和 30.72 TB
  • 高性能企业级磁盘驱动器： 2.4 TB 10,000 rpm

大型机柜支持：

  • 高性能企业级磁盘驱动器： 2.4 TB 10,000 rpm
  • 高容量归档级近线磁盘驱动器： 8 TB、12 TB、16 TB 和 20 TB 7,200 rpm

高密度机柜支持：

  • 闪存驱动器： 1.92 TB、3.84 TB、7.68 TB、15.36 TB 和 30.72 TB
  • 高性能企业级磁盘驱动器： 2.4 TB 10,000 rpm

高容量归档级近线磁盘驱动器： 8 TB、12 TB、16 TB 和 20 TB 7,200 rpm

用例：

  • 服务器及桌面虚拟化
  • 生产和开发数据库
  • 容器
  • 数据中心边缘
快速、智能、经济实惠的混合云存储解决方案。 利用企业级嵌入式软件和操作系统，为原有的企业存储系统注入新活力，并防患于未然，保护企业免受网络攻击。适用于空间受限的边缘位置的紧凑设计。一致的本地和混合功能。 非常适合边缘存储以及虚拟和容器化环境。 了解配置和价格 IBM Storage FlashSystem 5015

 

FlashSystem 5015 是满足您的近线归档和备份需求的完美解决方案。使用此解决方案，可以简化混合存储环境，物超所值。

 

  • 有效容量高达 550TB（数据压缩率为 3:1）
  • 英特尔 Broadwell DE
  • 延迟短至 70μs，IOP 高达 40 万
 了解定价和配置 IBM Storage FlashSystem 5045

 

FlashSystem 5045 是一款企业级数据存储设备，旨在优化混合工作负载和虚拟环境中的性能。这款入门级存储解决方案物超所值，可根据企业个别的业务需求进行定制。

  • 有效容量高达 550TB（数据压缩率为 3:1）
  • 英特尔 Broadwell DE
  • 延迟短至 70μs，IOP 高达 120 万
 了解定价和配置
成功案例 Grupo Zapata

Grupo Zapata 使用 IBM 和 SAP 进行数据驱动的决策，帮助最大限度地降低材料成本，最大限度地提高盈利能力。

阅读成功案例 Genus Power Infrastructures Ltd.

领先的智能电表制造商帮助印度实现现代化。Genus Power 获得了 IBM Storage 的强劲推动。

 阅读成功案例 Höganäs Borgestad AB

Höganäs Borgestad 通过部署 IBM Storage FlashSystem 存储来支持其新的虚拟化 IT 环境，使存储性能翻倍，与竞争产品相比节省成本达 90%。

 阅读成功案例

用例

存储可持续性

投资节能、高密度的数据存储，从而带来改变。FlashSystem 设备利用具有计算存储压缩功能的 IBM FlashCore 模块，提供存储整合和功率效率差异化。随着数据的增长，确保您的能源消耗减少。

 节能数据中心

集中查看所有数据，并依靠 AI 驱动的数据分层。FlashSystem 由 IBM Storage Virtualize 提供技术支持，可以轻松管理所有系统中的数据，同时实现原有存储功能的现代化。

 更高的网络弹性

发生网络攻击时，不间断地快速恢复数据。IBM Storage FlashSystem 使用 IBM Safeguarded Copy 和 IBM Cyber Vault 创建数据的气隙式副本，并迅速恢复生产。

 存储数据分析

加快存储分析和获取洞察的速度。利用闪存存储分析构建的工具，以闪电般的速度在本地或云端处理数据，并获得更深入的洞察。
比较 IBM Storage FlashSystem 选项

探索最常见闪存产品的功能和用例。

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产品规格

IBM Storage FlashSystem 5000

IBM Storage FlashSystem 5300

最大带宽（读取）：

每秒 12 GB

每秒 28.6 GB

响应时间（读取）

< 70 微秒

< 50 微秒

单个机柜内的有效最大容量*

570 TB（2U 机柜）

1.8 PBe（1U 机柜）

处理器 / PCIe 代数：

英特尔 Broadwell DE

Intel Ice Lake，第四代 PCIe

最大前端主机端口数

8

16

可支持的 FlashCore 模块容量：

不适用 （支持行业标准模块）

4.8、9.6、19.2 和 38.4 TB

用例

- 服务器和桌面虚拟化
- 生产和开发数据库
- 容器
- 数据中心边缘

- SAP
- Oracle
- 服务器和桌面虚拟化
- 生产数据库
- 容器
- 工作负载整合

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* 假设数据缩减率 5:1

所有 FlashSystem 产品还支持行业标准 NVMe 模块和 SAS 连接的传统 HDD。
后续步骤

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