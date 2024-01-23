Höganäs Borgestad AB

耐火材料能抵抗高温、高压和化学侵蚀，在高温下仍能保持强度和形状。钢铁生产和水泥制造等行业依靠精心制作的耐火材料来建造生产线，以抵御极端条件并保证工人的安全。因此，对于像 Höganäs Borgestad 这类设计、制造和提供耐火材料解决方案的企业来说，不容有失。

Höganäs Borgestad 首席信息官 Jonas Dahlgren 解释说：“开发耐火材料需要考虑材料成分、晶粒尺寸、密度、导热性、渗透性、耐磨性和热膨胀等一系列因素，要求的技巧性很高。在过去的两个世纪里，Höganäs Borgestad 不断完善自己在这个领域的专业知识，在 70 多个国家/地区建立了客户群。”

大约两年前，Höganäs Borgestad 做出战略决策，将集团内的所有公司合并到一个共同品牌下，此举有助于更清晰地与客户沟通，并实现新的内部效率。作为这一转型的一部分，该组织开始整合不同国家/地区运营所使用的 IT 系统。

“我们希望通过提供集中式 IT，这样五个不同国家的团队可以更轻松地进行协作，”Dahlgren 这样说道。“同时我们还看到了降低成本和复杂性的机会。为了实现这些目标，我们面临一些挑战。例如，在挪威，我们使用云 ERP 服务，而在其他国家/地区，我们拥有各种不同的本地 ERP 系统。为了将它们整合到一个平台上，我们必须构建一个多功能、高性能的 IT 基础架构。”

Höganäs Borgestad 决心找到一种技术解决方案，不仅能满足其当前的需要，还能满足其未来的需求。Dahlgren 表示：“对我们来说，重要的是我们购买的任何新系统都要易于扩展，因为我们已经从过去惨痛的经验中吸取了教训。性能和稳定性也是我们优先考虑的因素。”