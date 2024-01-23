Höganäs Borgestad AB

为了促进合作同时削减成本，工业产品专家 Höganäs Borgestad 集团做出战略决策，将旗下公司合并为单一品牌。在 Atea Sverige AB 的帮助下，该集团部署了 IBM® FlashSystem® 存储器，创建集中式数据基础架构支持这一转型。
耐火材料能抵抗高温、高压和化学侵蚀，在高温下仍能保持强度和形状。钢铁生产和水泥制造等行业依靠精心制作的耐火材料来建造生产线，以抵御极端条件并保证工人的安全。因此，对于像 Höganäs Borgestad 这类设计、制造和提供耐火材料解决方案的企业来说，不容有失。
Höganäs Borgestad 首席信息官 Jonas Dahlgren 解释说：“开发耐火材料需要考虑材料成分、晶粒尺寸、密度、导热性、渗透性、耐磨性和热膨胀等一系列因素，要求的技巧性很高。在过去的两个世纪里，Höganäs Borgestad 不断完善自己在这个领域的专业知识，在 70 多个国家/地区建立了客户群。”
大约两年前，Höganäs Borgestad 做出战略决策，将集团内的所有公司合并到一个共同品牌下，此举有助于更清晰地与客户沟通，并实现新的内部效率。作为这一转型的一部分，该组织开始整合不同国家/地区运营所使用的 IT 系统。
“我们希望通过提供集中式 IT，这样五个不同国家的团队可以更轻松地进行协作，”Dahlgren 这样说道。“同时我们还看到了降低成本和复杂性的机会。为了实现这些目标，我们面临一些挑战。例如，在挪威，我们使用云 ERP 服务，而在其他国家/地区，我们拥有各种不同的本地 ERP 系统。为了将它们整合到一个平台上，我们必须构建一个多功能、高性能的 IT 基础架构。”
Höganäs Borgestad 决心找到一种技术解决方案，不仅能满足其当前的需要，还能满足其未来的需求。Dahlgren 表示：“对我们来说，重要的是我们购买的任何新系统都要易于扩展，因为我们已经从过去惨痛的经验中吸取了教训。性能和稳定性也是我们优先考虑的因素。”
为了向新的合并集团结构提供 IT 运营支持，Höganäs Borgestad 与 IBM 业务合作伙伴 Atea Sverige AB 合作创建了一个新的虚拟化数据中心。作为新基础架构的核心组成部分，该组织选择部署 IBM FlashSystem 5000 存储技术。
“我们过去使用过 IBM 存储器，它的稳定性让我们赞叹不已，”Dahlgren 说。“我们知道，我们需要同样程度的稳健性来实现下一阶段的转型。Atea 提出了最佳方案，我们知道他们有能力兑现自己的每一个承诺。”
在 Atea 的帮助下，Höganäs Borgestad 实施了新的跨集团基础架构，且对运营没有影响。Dahlgren 回忆道，两家公司共同努力，克服了前进道路上的小障碍：“初次安装后不久，我们发现需要更换服务器中的 SAS 卡，才能与新存储器配合使用。Atea 帮助我们快速纠正了问题，并且由于我们与旧系统并行设置了新环境，因此没有影响业务。”
Höganäs Borgestad 现在依靠 IBM FlashSystem 存储器来支持多样化的 IT 环境，包括关键业务 ERP 应用程序、Microsoft SQL Server 数据库和大型 Citrix 环境。该组织还在探索混合云功能，首先是部署 Office 365。
“IBM FlashSystem 5000 的一个主要优势是它支持云，”Dahlgren 说。“它足够灵活，可以满足不同 Höganäs Borgestad 分公司的要求，但它也是一个创新的单一平台。我们认为向混合云的迁移是不可避免的趋势，而 IBM FlashSystem 技术在设计上就是可以连接到云，这会是一个真正的优势。”
Höganäs Borgestad 的 IT 团队立即注意到 IBM FlashSystem 技术对性能的影响。Dahlgren 表示：“现在，我们的技术人员在完成创建新虚拟机和拍摄快照等任务时，速度至少是以前的两倍。例如，过去运行一次服务器更新需要 12 分钟；现在只需 5 分钟，节省了 58%。IBM FlashSystem 5000 可提供与其他供应商相媲美的性能，而价格却仅是其十分之一！它占地面积虽小，但功能强大。
在整个集团的运营中，员工正在利用更短的响应时间为客户提供更高水平的服务。Dahlgren 补充道：“FlashSystem 提供的数据访问速度是以前的两倍，这意味着业务用户可以更快地对客户请求做出反应。通过快速为客户提供高质量的耐火材料解决方案，我们为他们的竞争优势做出了贡献，使得他们成为我们的忠实客户。”
通过整合 IBM FlashSystem 存储器，Höganäs Borgestad 显著简化了 IT 管理。该组织的 IT 团队利用包括 IBM Storage Insights 在内的内置监控工具来节省时间并优化资源使用。
“IBM FlashSystem 存储器完美地诠释了什么叫‘设置它并忘记它’！” Dahlgren 表示说。“我们已经五个月没碰过这个系统了。知道 IBM 也在远程关注该平台，这令我们非常安心。例如，一个周六晚上我们接到一个电话，提示我们其中一个磁盘可能存在潜在问题。这使我们能够采取积极措施，防止对业务造成任何影响。
利用 IBM 技术，Höganäs Borgestad 实现了为其全球运营构建经济高效、高性能 IT 基础架构的目标。由于所有 IBM FlashSystem 产品均基于通用软件存储平台 IBM Spectrum® Virtualize 构建，因此该公司可以轻松且经济高效地扩展其存储环境，从而能够快速抓住增长机会。
Dahlgren 最后总结道：“IBM FlashSystem 存储器消除了我们公司发展的限制，我们可以将规模扩大到当前规模的两倍，并且存储基础架构也能够应对。此外，总拥有成本低于我们以前的存储平台，并且我们获得了更多的性能和功能。FlashSystem 为 Höganäs Borgestad 未来的发展奠定了良好基础。”
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Atea Sverige AB 为其客户创建世界一流的 IT 基础架构，帮助一起打造更智能、更创新的瑞典。要了解有关 Atea 的更多信息，请访问： atea.se （链接位于 ibm.com 外部）。
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美国出品，2021 年 4 月。
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