通过预定义的 Cloud Formation 模板，可直接从 AWS Marketplace 在 AWS 上部署 IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud，该模板会自动安全地安装软件，并在选定的 EC2 实例上部署高可用性双节点集群。可以附加任何 Amazon EBS 块存储。在 Azure 上，通过预定义的 Azure Resource Manager 模板，可直接从 Azure 应用市场进行部署，该模板会自动安全地安装软件，并在选定的 Azure VM 上部署高可用性双节点集群。将共享的 Azure Managed Disk SSD 连接到集群以实现高可用性。在 IBM Cloud 上，自动化安装脚本有助于在裸机服务器上部署软件。集群后端支持 IBM Performance 或 Endurance 块存储。