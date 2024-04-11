主页 存储 Software Suite Spectrum Virtualize IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud
允许在本地和 IBM Cloud、Amazon Web Services 或 Microsoft Azure 之间复制或迁移异构存储系统上的数据
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描绘 IBM V 形梯度的抽象几何插图
IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud 能为贵企业做些什么

IBM Spectrum Virtualize™ 和 IBM Spectrum Virtualize™ for Public Cloud 共同支持本地和云数据中心之间或云数据中心之间的镜像。这些功能可用于：
- 在本地和公共云数据中心之间或公共云数据中心之间迁移数据。在本地存储和公共云之间实现一致的数据管理。
- 在本地和公共云数据中心之间实施灾难恢复策略。
- 通过轻松复制本地来源的数据，实现基于云的开发运维。
- 通过 AWS 上的副本（使用 S3 的“气隙”快照）和 Microsoft Azure 上的 IBM Safeguarded Copy 来提高网络弹性。

 产品导览
优势
混合云数据移动性

通过与本地部署软件配合使用，您可以从 500 多个受支持的存储系统中的任何一个复制或迁移数据，这样您就可以增加混合云功能，而无需大量新投资。

 专为云设计的部署

在 IBM Cloud 中选择服务器和块存储，或通过其市场在 AWS 或 Microsoft Azure 中自动部署。使用预先测试的蓝图加快部署速度。

 灵活的每月定价

只需为在公有云上管理的存储容量付费，并提供灵活的软件月度定价。

 公有云上的企业级灾难恢复

使用基于同步或异步本机 IP 的复制手段，将数据镜像到 AWS 和 IBM Cloud，并通过多节点配置实现高可用性和高性能。无需额外设备。

 提高网络弹性

使用 Amazon S3 存储中的“气隙”快照存储关键数据的独立副本。使用 IBM Safeguarded Copy 在 Azure 上频繁制作不可变备份快照。
功能
成熟的解决方案

IBM® Spectrum Virtualize™ 可在 IBM Cloud、AWS 和 Microsoft Azure 中使用，是领先的软件定义存储，多年来已在 IBM SAN Volume Controller (SVC) 和 FlashSystem® 系列存储系统以及 VersaStack™ 融合基础设施中得到验证 - 超过 180,000 个系统运行 IBM Spectrum Virtualize 并管理超过 11 EB 的数据。
混合云迁移和灾难恢复

IBM Spectrum Virtualize 使用复杂的复制技术，支持在本地存储与 IBM Cloud、AWS 或 Microsoft Azure 之间迁移数据。它还支持从本地存储到公共云或公共云数据中心之间的连续复制，用于灾难恢复目的。同步和异步镜像根据业务需求支持一系列 RPO 和 RTO 目标。
网络弹性

IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud 通过创建与服务器隔离的数据副本，帮助做好从网络攻击中快速恢复的准备。在 AWS 的 S3 存储上创建数据的“气隙”快照。在 Azure 上，使用 IBM Safeguarded Copy 定期创建无法被勒索软件或其他威胁更改的不可变数据副本，使用这些副本可在攻击后在本地或云中快速恢复数据。
适用于已有存储的混合云功能

IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud 可与使用 IBM Spectrum Virtualize 软件构建的本地系统配合使用：IBM SAN Volume Controller、IBM FlashSystem 系列和 VersaStack。由于这些系统还可以连接到 IBM 和其他供应商的 500 多个存储系统，因此，可以部署混合云功能，而无需更改已有存储。
一致的管理

与存储系统中的 IBM Spectrum Virtualize 配合使用，可以像在本地一样以相同的方式并使用相同的界面来管理 IBM Cloud、AWS 和 Microsoft Azure 中的存储，极大地简化了实施混合云存储策略的任务。
丰富的功能

利用您在本地部署环境中习惯使用的丰富功能来增强公共云存储。包括无中断数据移动、IBM FlashCopy®️ 快照和 IBM Easy Tier®️ 自动分层。
易于部署

通过预定义的 Cloud Formation 模板，可直接从 AWS Marketplace 在 AWS 上部署 IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud，该模板会自动安全地安装软件，并在选定的 EC2 实例上部署高可用性双节点集群。可以附加任何 Amazon EBS 块存储。在 Azure 上，通过预定义的 Azure Resource Manager 模板，可直接从 Azure 应用市场进行部署，该模板会自动安全地安装软件，并在选定的 Azure VM 上部署高可用性双节点集群。将共享的 Azure Managed Disk SSD 连接到集群以实现高可用性。在 IBM Cloud 上，自动化安装脚本有助于在裸机服务器上部署软件。集群后端支持 IBM Performance 或 Endurance 块存储。
全面的生态系统

IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud 支持使用 VMware vSphere、Red Hat OpenShift 和 Kubernetes 等技术运行“裸机”和服务器虚拟化的应用程序。支持 VMware vCenter 的插件有助于支持 Microsoft System Center Operations Manager，而 VMware vCenter 则有助于在这些环境中实现整合管理。此外，对 VMware vCenter Site Recovery Manager 的支持有助于加快灾难恢复。还支持使用 Red Hat Ansible 实现自动化。
在公有云上部署企业级灾难恢复

使用基于同步或异步本机 IP 的复制手段，将数据镜像到 IBM Cloud、AWS 和 Microsoft Azure，并通过多节点配置实现高可用性和高性能。通过 VMware 云自动化集成，实现端到端应用程序感知式故障转移和故障恢复。无需额外设备。
技术规范
本地部署

支持的存储：内置来自 IBM 和其他供应商的 500 多种不同系统

许可方法：每 TB (SVC) 或每个机箱（FlashSystem 系列）的分层成本

平台：SVC、IBM FlashSystem 系列、VersaStack、仅软件

可靠性、可用性和可维护性 (RAS)：集成的 RAS 功能

服务：IBM 软硬件支持
公有云

支持的存储：IBM Cloud Performance 和 Endurance 存储；AWS Elastic Block Storage (EBS)；Azure Managed Disk

许可方法：简单、固定的每容量成本、每月许可

平台：IBM Cloud Bare Metal 服务器基础设施；AWS Elastic Compute 服务器 (EC2)；Azure VM

可靠性、可用性和可服务性 (RAS)：灵活的 RAS：云和软件 RAS 功能

服务：针对 IBM 公共云环境中的软件提供 IBM 支持

IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud 用例

跨云环境扩展本地存储

通过在公有云中使用 IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud 软件启动工作负载迁移和灾难恢复服务，Advanced Technology Services (ATS) 能够在成本较高的存储和成本较低的存储之间来回移动数据。

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