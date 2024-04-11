免费：IBM Storage Insights 提供了一个仪表板，用于监测如下存储系统的基本运行状况、容量和性能——IBM 块存储器（以及与 SVC、FlashSystem 和 Storwize 系列一起使用的外部存储器）；Broadcom 和 Cisco 的存储网络；IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud 管理的云存储器。IBM Storage Insights Pro 支持相同的块存储器、文件和对象存储器，并提供额外的细节、分析和更长的数据历史记录，以获得更深入的洞察。