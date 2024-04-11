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采用这款基于云的存储管理和支持平台，优化企业存储基础架构
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一台打开的笔记本电脑，显示正在使用 IBM Storage Insights

IBM Storage Insights 是一种基于云的服务，使用本地部署的数据收集器来提供数据，用以分析和优化存储基础架构。它是 IBM Storage 系列产品的一部分。

IBM® Storage Insights 提供了无与伦比的存储环境可见性，帮助企业管理复杂的存储基础架构并做出节省成本的决策。它将久经验证的 IBM 数据管理领导能力与来自 IBM Research 的专有分析技术相结合。作为基于云的服务，它赋能企业快速部署并节省存储管理时间，同时优化存储。它还有助于自动化支持流程的各个方面，以更快地解决问题。企业可以从两个修订版中选择最适合业务需求的能力。

开始使用：
IBM Storage Insights
IBM Storage Insights for Spectrum Control
优势 改善容量规划

提高对数据增长率和可用容量的可见性，无需在容量规划中靠猜测作决策。

 提高存储使用率

识别和回收已配置但未使用的存储，延迟未来购买。

 增强性能监视

轻松追踪性能问题根源，防范未来服务中断。

 降低成本

使用分析驱动型洞察，将数据移动至最具经济效益的存储层，从而降低成本。

 简化报告

提交有关存储消耗和预期增长的简单详细报告，为管理提供客观的资本支出案例。

 更快地对问题进行故障诊断

借助用于监测存储系统的仪表板以及稳健而简化的 IBM 支持体验，更快地解决问题。
功能 快速获得需要的结果

IBM® Storage Insights 用于快速提供结果。将数据收集器下载到企业数据中心中的服务器。服务器收集存储用量指标，并通过受保护渠道将其发送给 IBM Cloud 中的 Storage Insights，后者则会提供存储分析。该解决方案使用通常需要数周时间在电子表格上分析的指标数据，快速返回洞察和建议。

 下载并安装数据收集器 整个存储环境的单窗格视图

IBM Storage Insights 提供对存储环境的单窗格监测，并从服务器、应用程序、SAN 和文件系统的角度快速查看存储情况。只需几步即可自定义应用程序和部门视图，例如电子邮件、SAP 或恢复站点存储器。通过这些视图，您能够报告应用程序或部门的存储使用情况，并提供优化性能和节省资金的机会。

 来自预测分析的宝贵洞察

IBM Storage Insights Pro 的技术可以根据实际数据使用情况提出分层建议，而不管最初期望如何。知道服务级别不会受到影响，因此可以放心地将数据从顶级存储迁移到中级存储。由于顶级存储的总成本远高于初始发票金额，软件和维护费用远高于中级存储，因此可以节省大量成本。

 了解如何获得洞察 可满足需求的两个修订版

免费：IBM Storage Insights 提供了一个仪表板，用于监测如下存储系统的基本运行状况、容量和性能——IBM 块存储器（以及与 SVC、FlashSystem 和 Storwize 系列一起使用的外部存储器）；Broadcom 和 Cisco 的存储网络；IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud 管理的云存储器。IBM Storage Insights Pro 支持相同的块存储器、文件和对象存储器，并提供额外的细节、分析和更长的数据历史记录，以获得更深入的洞察。

 比较不同版本 简化且主动的产品支持

IBM Storage Insights 提供与 IBM 支持人员的简化交互。相关功能包括回拨、数据收集器、日志上传自动支持、轻松创建和管理工单。IBM 支持人员通过只读访问权限获取有关被监测存储系统的诊断信息，从而主动帮助解决问题并提供建议。

 面向非 IBM 存储系统的支持

IBM Storage Insights Pro 支持部分非 IBM 存储系统：Dell-EMC VNX、VMAX 和 Unity；NetApp FAS 和 AFF；Pure Storage FlashArray//X 和 M；HDS VSP G 系列。这一附加功能使您能够通过单一仪表板监测更多存储系统的运行状况，无论是否来自 IBM 存储系统。

 全面的混合云功能

IBM Storage Insights 支持 IBM Cloud 和 AWS 上的 IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud。通过单一仪表板监测和报告本地部署与公共云存储，提供整个混合多云存储环境的全面视图。
资源 IBM Storage Insights 资料文档

了解 IBM Storage Insights 如何为您提供帮助。

 获取入门指南

了解启用 IBM Storage Insights 有多轻松。

IBM 在支持服务领域荣获 IDC MarketScape 所评选的领导者称号

了解为何 85% 的企业认为服务支持是选择数据中心系统供应商的关键评分因素。

 使用分层服务选项优化支持模型

了解 IBM Premium Support Services 如何利用强大的分析工具和专项支持专家简化整个支持过程。

升级 IBM Storage 保修和维护

通过一流的 IT 支持维持最高级别的可用性，确保任务关键型系统保持平稳运行。
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 IBM 存储保护

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采取下一步行动

如果您已准备好深入了解 IBM Storage Insights，请播放交互式演示或预约引导式概览。如果有希望直接回答的具体问题，也可以咨询 IBM 专家。
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