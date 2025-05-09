IBM FlashSystem 旨在当发生网络攻击时提供弹性数据存储能力，可提供由 FCM4 支持的全新智能技术，旨在持续监控从各个 I/O 收集的统计数据。FlashSystem 使用机器学习模型，可在一分钟内检测勒索软件等异常情况。确保您的企业在遭受网络攻击之前便受到保护。1

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