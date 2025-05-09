IBM FlashSystem 旨在当发生网络攻击时提供弹性数据存储能力，可提供由 FCM4 支持的全新智能技术，旨在持续监控从各个 I/O 收集的统计数据。FlashSystem 使用机器学习模型，可在一分钟内检测勒索软件等异常情况。确保您的企业在遭受网络攻击之前便受到保护。1
立即安排会议，了解有关 IBM FlashSystem Cyber Resiliency Guarantee 的更多信息。您还可以报名参加免费的网络弹性研讨会，以评估企业的网络准备情况，并了解您可以实施哪些改进，以确保您的组织为应对任何潜在威胁做好充分准备。
了解您的企业对网络攻击的准备程度，并确保遵守复杂的法规网络，如《数字运营弹性法案》(DORA)、《格雷姆-里奇-比利雷法案》(GLBA)、《联邦信息安全现代化法案》(FISMA)、《数字个人数据保护法案》(DPDP)、NIS-2，以及世界不同地区的类似框架。
IBM FlashSystem 与 IBM Storage Virtualize 集成，基于与生产环境智能分离的不可变数据副本提供存储保护。这些副本受到保护，任何人都无法修改或删除，只有经过授权的管理员才能访问。这能为您提供必要的网络弹性，以确保立即获取已恢复的副本集，作为响应策略的基础。
兼具存储和加速功能。IBM Storage FlashSystem 5300 是一款适合大中型组织的完美一体化混合云解决方案。借助闪存和 AI，您可以部署这款市面上最具成本效益、功能最强大的存储解决方案。
这是企业级存储系统。IBM Storage FlashSystem 7300 专为中型工作负载而设计，为敏感数据提供高性能冗余和自优化的智能容器化解决方案。
为下一步工作做好准备。IBM Storage FlashSystem 9500 存储管理系统使用人工智能和基于闪存的技术，随需应变提供数据安全、可扩展性和可靠性。
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