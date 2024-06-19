下一代数据分析比以往任何时候都更加重要，能够利用数据和自动化优势的公司将比那些不能利用数据和自动化的公司拥有巨大的竞争优势。
无论您的数据位于何处（本地还是云端），快速访问都是大数据分析的必备条件。此外，随着您的业务增长，您的存储基础架构需要具有足够的可伸缩性，以便以闪电般的速度处理数据，保持易于部署和使用，同时保持低成本。
IBM Storage FlashSystem 全闪存阵列具有高性能、跨读写操作的一致延迟以及无缝移动环境等功能，无论您的数据位于何处，IBM Storage FlashSystem 全闪存阵列都旨在满足您的所有数据存储分析需求。
闪存可帮助您更快做出响应，IBM Storage FlashSystem 解决方案为存储阵列提供减少停机时间和改进数据管理所需的高可用性和低延迟。
通过 IBM FlashCore® 模块提供的实时分析快速适应新的工作负载 - 所有 IBM Storage FlashSystem 平台上均提供此功能。跨多个存储设备、数据源和格式的一致、可预测的性能为任何分析工具提供支持，IBM Storage FlashSystem 解决方案提供的高性能、敏捷的数据体验可提供实时的现代分析。
如何存储和使用数据集对您的业务至关重要，而集成高性能计算 (HPC)、人工智能、机器学习和预测分析的坚实基础是关键。IBM Storage FlashSystem 解决方案的创新设计提供了无与伦比的可扩展性 - 将存储密度提高到每个机架单位的有效容量高达 1PB。它是一款高性能全闪存存储解决方案，专为处理当今最苛刻的应用程序和工作负载（包括数据分析）的数据中心而设计。
使用 IBM Easy Tier® 自动无缝地将常用数据从硬盘驱动器 (HDD) MDisk 转移到基于闪存的存储 MDisk。此功能可检测存储池中的 HDD，从而简化将卷上常用数据移动到更合适的存储器的过程。由于其动态分层架构，数据传输对于主机应用程序来说是透明的，无论数据属于哪一层。
增强闪存存储分析，同时降低存储成本。使用压缩、节省空间的快照和重复数据删除技术，自动执行数据放置并在相同的空间内存储更多数据。
兼具存储和加速功能。IBM Storage FlashSystem 5300 是一款适合大中型组织的完美一体化混合云解决方案。借助闪存和 AI，您可以部署这款市面上最具成本效益、功能最强大的存储解决方案。
这是企业级存储系统。IBM Storage FlashSystem 7300 专为中型工作负载而设计，提供高性能冗余和自优化的智能容器化解决方案。
为下一步工作做好准备。IBM Storage FlashSystem 9500 存储系统使用人工智能和基于闪存的技术，随需应变提供数据安全、可伸缩性和可靠性。