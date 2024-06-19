下一代数据分析比以往任何时候都更加重要，能够利用数据和自动化优势的公司将比那些不能利用数据和自动化的公司拥有巨大的竞争优势。

无论您的数据位于何处（本地还是云端），快速访问都是大数据分析的必备条件。此外，随着您的业务增长，您的存储基础架构需要具有足够的可伸缩性，以便以闪电般的速度处理数据，保持易于部署和使用，同时保持低成本。



IBM Storage FlashSystem 全闪存阵列具有高性能、跨读写操作的一致延迟以及无缝移动环境等功能，无论您的数据位于何处，IBM Storage FlashSystem 全闪存阵列都旨在满足您的所有数据存储分析需求。