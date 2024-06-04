使用 IBM Storage FlashSystem 的政府存储解决方案

虚拟互动体验
律师在法院门前。
安全可靠的数据管理存储选项

随着网络攻击的增加，后果也在越发严重。政府 IT 官员不能忽视这样一个事实，即数据泄露的平均成本每年都在增加。

政府组织不断迁移转向数字工具，这使得 IT 运营的安全性、效率和安全性对于各级政府至关重要。随着数据量的持续飙升，必须正确记录、处理和保存所有信息。

为了实现这些目标，同时保证敏感公民信息的安全，有效使用数据并快速传输数据至关重要。 IBM Storage FlashSystem 产品旨在满足并超越这些要求。具体来说，它提供了政府机构所需的性能、安全存储、高可用性和数据弹性。
"California state capitol building interior, State Assembly room."
加速您的应用

当今的公共部门服务需要低延迟、高性能的存储系统，能够满足其所有工作负载和存储需求（无论是现场还是非现场），同时降低复杂性和 IT 资源需求。

IBM Storage FlashSystem 阵列利用 FlashCore® 技术和端到端 NVMe 加速数据访问来优化性能，实现更快的业务选择，延迟低至 50 微秒。全面的数据缩减和自动分层，可提高可用运算能力和效率，带来可观的投资回报率和快速回报周期。

IBM FlashCore 模块提供无与伦比的密度、耐久性、性能和关键任务可靠性。内联硬件加速的压缩和加密，减少了所有应用程序的性能中断。

 当每一分钟都很重要时

地方和联邦政府机构收集和维护的数据，影响着我们生活的方方面面，现代基础设施在很大程度上依赖于轻松、安全地访问这些数据，这使得运营连续性成为基本必要条件。例如，可靠的公共安全存储平台，对于执法和医疗机构的日常运营至关重要。

不可预见的事件会造成不可预测的影响，包括服务中断。减少或消除停机时间，对于保持不间断的数据访问至关重要。IBM Storage FlashSystem 系列产品提供高密度存储容量、带有 Safeguarded Copy 的数据弹性，以及 CyberVault 的硬件加速加密和数据安全计划。

此外， IBM Storage Insights 预装在每个 IBM Storage FlashSystem 解决方案中，可自动管理大多数问题，提供更快的服务解决时间。此功能通过更好的存储管理来帮助保持高可用性，提供全面的性能和运算能力监控、报告以及预测性和主动性存储建议，以满足您组织的特定需求。

 通过 IBM 保护您的数据

各级政府机构面临的最大挑战之一，是确保其收集的数据的安全，并保护其免受各种类型的网络攻击，同时确保授权用户轻松访问。

每个 IBM Storage FlashSystem 平台都包含对利用 Metro 和 Global Mirror 连接的 FlashCopy 模块的访问。这些功能使管理员能够在全市范围内和更远的距离上同步复制数据，而不会出现自动/透明的故障转移、数据丢失或牺牲性能。

为了进一步增强数据弹性，可选的 IBM HyperSwap® 功能提供了远程镜像。此功能使上传的数据能够自动镜像到远程站点，在其中一个站点无法访问时提供访问。

任何经过 TDI 认证、可用于 SAP HANA 部署的 IBM Storage FlashSystem 平台都具有额外的保护层。创建不可变的数据备份副本，机器学习检测可疑的损坏，提供取证报告，帮助快速诊断和识别任何攻击的来源。

此外，IBM Storage Sentinel 旨在应对企业所遇到的困难，成功阻止网络攻击，并加快恢复正常运营。该解决方案自动分离受污染的备份，使您的组织能够轻松发现最新经过验证和确认的备份。

然而，IBM Storage Sentinel 只是任何数据中心存储解决方案的一个方面。政府机构可以通过采用整体方法来满足数据存储需求，并利用 IBM Storage FlashSystem 系列产品的卓越性能、高可用性和无与伦比的数据弹性，为选民提供卓越的服务。
快速。智能。经济实惠的混合云存储解决方案。 通过统一的 IBM Storage FlashSystem 平台系列获得市场领先的性能和效率，让您能够跨本地、混合云、虚拟化和容器化环境简化管理，降低运维复杂性。 了解配置和价格 IBM Storage FlashSystem 5300

 

兼具存储和加速功能。IBM Storage FlashSystem 5300 是一款适合大中型政府组织的完美一体化混合云解决方案。借助闪存和 AI，您可以部署这款市面上最具成本效益、功能最强大的存储解决方案。

  • 1U 中的有效容量高达 1.8PB（数据压缩率为 5:1）
  • Intel Ice Lake，第四代 PCIe
  • 等待时间缩短至 50μs
 了解配置和价格 IBM Storage FlashSystem 7300

 

这是企业级存储系统。IBM Storage FlashSystem 7300 专为中型工作负载而设计，提供高性能冗余和自优化的智能容器化解决方案。
 

  • 2U 中的有效容量高达 3.8PB（数据压缩率为 5:1）
  • Intel Cascade Lake，第三代 PCIe
  • 等待时间缩短至 50μs
 了解配置和价格 IBM Storage FlashSystem 9500

 

为下一步工作做好准备。IBM Storage FlashSystem 9500 存储系统使用人工智能和基于闪存的技术，随需应变提供数据安全、可伸缩性和可靠性。

 

  • 4U 中的有效容量高达 4.5PB（数据压缩率为 3:1）
  • Intel Ice Lake，第四代 PCIe
  • 等待时间缩短至 50μs

FlashSystem 实际用例

存储可持续性

投资节能、高密度的数据存储，从而带来改变。FlashSystem 设备利用具有计算存储压缩功能的 IBM FlashCore 模块，提供存储整合和功率效率差异化。随着数据的增长，确保您的能源消耗减少。
熄灯数据中心

集中查看所有数据，并依靠 AI 驱动的数据分层。FlashSystem 由 IBM Storage Virtualize 提供技术支持，可以轻松管理所有系统中的数据，同时实现原有存储功能的现代化。
更高的网络弹性

发生网络攻击时，不间断地快速恢复数据。IBM Storage FlashSystem 使用 IBM Safeguarded Copy 和 IBM Cyber Vault 创建数据的气隙式副本，并迅速恢复生产。
存储数据分析

加快存储分析和获取洞察的速度。利用闪存存储分析构建的工具，以闪电般的速度在本地或云端处理数据，并获得更深入的洞察。
后续步骤

请联系顾问，确定最适合您的政府存储解决方案和数据保护需求的 IBM Storage FlashSystem 配置。

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