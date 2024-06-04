随着网络攻击的增加，后果也在越发严重。政府 IT 官员不能忽视这样一个事实，即数据泄露的平均成本每年都在增加。
政府组织不断迁移转向数字工具，这使得 IT 运营的安全性、效率和安全性对于各级政府至关重要。随着数据量的持续飙升，必须正确记录、处理和保存所有信息。
为了实现这些目标，同时保证敏感公民信息的安全，有效使用数据并快速传输数据至关重要。 IBM Storage FlashSystem 产品旨在满足并超越这些要求。具体来说，它提供了政府机构所需的性能、安全存储、高可用性和数据弹性。
当今的公共部门服务需要低延迟、高性能的存储系统，能够满足其所有工作负载和存储需求（无论是现场还是非现场），同时降低复杂性和 IT 资源需求。
IBM Storage FlashSystem 阵列利用 FlashCore® 技术和端到端 NVMe 加速数据访问来优化性能，实现更快的业务选择，延迟低至 50 微秒。全面的数据缩减和自动分层，可提高可用运算能力和效率，带来可观的投资回报率和快速回报周期。
IBM FlashCore 模块提供无与伦比的密度、耐久性、性能和关键任务可靠性。内联硬件加速的压缩和加密，减少了所有应用程序的性能中断。
地方和联邦政府机构收集和维护的数据，影响着我们生活的方方面面，现代基础设施在很大程度上依赖于轻松、安全地访问这些数据，这使得运营连续性成为基本必要条件。例如，可靠的公共安全存储平台，对于执法和医疗机构的日常运营至关重要。
不可预见的事件会造成不可预测的影响，包括服务中断。减少或消除停机时间，对于保持不间断的数据访问至关重要。IBM Storage FlashSystem 系列产品提供高密度存储容量、带有 Safeguarded Copy 的数据弹性，以及 CyberVault 的硬件加速加密和数据安全计划。
此外， IBM Storage Insights 预装在每个 IBM Storage FlashSystem 解决方案中，可自动管理大多数问题，提供更快的服务解决时间。此功能通过更好的存储管理来帮助保持高可用性，提供全面的性能和运算能力监控、报告以及预测性和主动性存储建议，以满足您组织的特定需求。
各级政府机构面临的最大挑战之一，是确保其收集的数据的安全，并保护其免受各种类型的网络攻击，同时确保授权用户轻松访问。
每个 IBM Storage FlashSystem 平台都包含对利用 Metro 和 Global Mirror 连接的 FlashCopy 模块的访问。这些功能使管理员能够在全市范围内和更远的距离上同步复制数据，而不会出现自动/透明的故障转移、数据丢失或牺牲性能。
为了进一步增强数据弹性，可选的 IBM HyperSwap® 功能提供了远程镜像。此功能使上传的数据能够自动镜像到远程站点，在其中一个站点无法访问时提供访问。
任何经过 TDI 认证、可用于 SAP HANA 部署的 IBM Storage FlashSystem 平台都具有额外的保护层。创建不可变的数据备份副本，机器学习检测可疑的损坏，提供取证报告，帮助快速诊断和识别任何攻击的来源。
此外，IBM Storage Sentinel 旨在应对企业所遇到的困难，成功阻止网络攻击，并加快恢复正常运营。该解决方案自动分离受污染的备份，使您的组织能够轻松发现最新经过验证和确认的备份。
然而，IBM Storage Sentinel 只是任何数据中心存储解决方案的一个方面。政府机构可以通过采用整体方法来满足数据存储需求，并利用 IBM Storage FlashSystem 系列产品的卓越性能、高可用性和无与伦比的数据弹性，为选民提供卓越的服务。
兼具存储和加速功能。IBM Storage FlashSystem 5300 是一款适合大中型政府组织的完美一体化混合云解决方案。借助闪存和 AI，您可以部署这款市面上最具成本效益、功能最强大的存储解决方案。
这是企业级存储系统。IBM Storage FlashSystem 7300 专为中型工作负载而设计，提供高性能冗余和自优化的智能容器化解决方案。
为下一步工作做好准备。IBM Storage FlashSystem 9500 存储系统使用人工智能和基于闪存的技术，随需应变提供数据安全、可伸缩性和可靠性。
投资节能、高密度的数据存储，从而带来改变。FlashSystem 设备利用具有计算存储压缩功能的 IBM FlashCore 模块，提供存储整合和功率效率差异化。随着数据的增长，确保您的能源消耗减少。
集中查看所有数据，并依靠 AI 驱动的数据分层。FlashSystem 由 IBM Storage Virtualize 提供技术支持，可以轻松管理所有系统中的数据，同时实现原有存储功能的现代化。
发生网络攻击时，不间断地快速恢复数据。IBM Storage FlashSystem 使用 IBM Safeguarded Copy 和 IBM Cyber Vault 创建数据的气隙式副本，并迅速恢复生产。