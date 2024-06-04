各级政府机构面临的最大挑战之一，是确保其收集的数据的安全，并保护其免受各种类型的网络攻击，同时确保授权用户轻松访问。

每个 IBM Storage FlashSystem 平台都包含对利用 Metro 和 Global Mirror 连接的 FlashCopy 模块的访问。这些功能使管理员能够在全市范围内和更远的距离上同步复制数据，而不会出现自动/透明的故障转移、数据丢失或牺牲性能。

为了进一步增强数据弹性，可选的 IBM HyperSwap® 功能提供了远程镜像。此功能使上传的数据能够自动镜像到远程站点，在其中一个站点无法访问时提供访问。

任何经过 TDI 认证、可用于 SAP HANA 部署的 IBM Storage FlashSystem 平台都具有额外的保护层。创建不可变的数据备份副本，机器学习检测可疑的损坏，提供取证报告，帮助快速诊断和识别任何攻击的来源。

此外，IBM Storage Sentinel 旨在应对企业所遇到的困难，成功阻止网络攻击，并加快恢复正常运营。该解决方案自动分离受污染的备份，使您的组织能够轻松发现最新经过验证和确认的备份。

然而，IBM Storage Sentinel 只是任何数据中心存储解决方案的一个方面。政府机构可以通过采用整体方法来满足数据存储需求，并利用 IBM Storage FlashSystem 系列产品的卓越性能、高可用性和无与伦比的数据弹性，为选民提供卓越的服务。