避免数据中断是提供优质医疗保健的关键组件。IBM Storage FlashSystem Cyber Vault 和 IBM Safeguarded Copy 提供的数据安全框架为设计和部署一系列强大的数据保护和恢复功能提供了蓝图。

这些解决方案相辅相成。Safeguarded Copy 创建不可变的隔离数据快照，以帮助防止所有类型的数据损坏，而 Cyber Vault 会自动扫描这些副本，定期查找任何数据损坏的迹象。

这些扫描有助于在网络攻击开始时快速加以识别，并查明哪些数据副本未受到影响。这种对攻击发生地点和时间的全面了解有助于客户恢复干净的数据副本，从而最大限度地减少任何泄漏事件所造成的影响。