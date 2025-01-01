借助 IBM Storage FlashSystem 为《数字运营弹性法案》(DORA) 做好准备

什么是 DORA？

《数字运营弹性法案》是欧盟 (EU) 的一项法规，将于 2025 年 1 月 17 日生效。该法案旨在为金融行业提供指导，帮助解决网络弹性问题，包括本地和云托管 IT 基础设施。DORA 适用于在欧盟运营的金融实体，包括银行、投资公司、信贷机构等。它也适用于第三方信息和通信技术 (ICT) 提供商，例如云服务提供商。

您的组织是否为 DORA 做好了准备？

DORA 的本质分为 5 个核心支柱，涉及 ICT 和网络安全内的各个方面或领域。

ICT 风险管理支柱要求技术解决方案对运营弹性有特定要求 – 借助 IBM Storage FlashSystem，您可以满足相关标准和政策要求，打造有助于为 DORA 法案做好准备的定制解决方案，确保您的运营安全且合规。

从 2025 年 1 月 17 日开始，金融组织和第三方技术服务提供商需要证明其 ICT 系统具有弹性和安全性。