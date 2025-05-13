不幸的是，每个供应商都有自己的一套 IT 资源、API 和规则。其结果是存储管理效率低下，数据迁移和数据中心基础架构充满挑战，给 IT 管理员和现场员工带来不必要的负担。存储管理系统之间的差异可能变得复杂且成本高昂。

IBM Storage FlashSystem 系列的设计以简易性为首要目标。FlashSystem 解决方案采用 IBM Storage Virtualize 软件构建，可在所有模型中实现自动化和一致性。IBM Storage Virtualize 软件提供了虚拟化第三方存储系统的独特功能。它从零开始设计，旨在支持数据中心管理和异构系统之间的数据移动性，使组织能够从几乎任何现有系统迁移数据。