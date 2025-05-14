随着电子设备变得越来越小、更便于携带，闪存存储的开发旨在满足对非易失性、紧凑型和节能存储不断增长的需求。

1986 年，东芝推出了第一款 NAND 闪存芯片，该芯片针对紧凑型存储和快速写入速度进行了优化，以支持存储应用程序（固态硬盘、存储卡）。1993 年，Intel 发布了 NOR 闪存，它更适合需要快速数据读取的应用程序，例如嵌入式系统（引导代码、固件）。

快闪存储器提供了具有突破意义的性能，并迅速颠覆了数据存储世界，改进了旋转型磁盘和存储卡。随着数据使用量的增长以及设备变得越来越轻便小巧，闪存系统被证明是存储、写入、重新编程和传输数字信息的最快方式。

2000 年，USB 闪存驱动器（也为拇指驱动器）已被开发用于存储和传输文件。这种便携式设备结构紧凑，容量远大于早期存储系统。2005 年，苹果公司推出首款基于闪存的 iPod，加速了消费者对闪存存储技术的采用。

到 2000 年代后期，基于闪存的固态硬盘 (SSD) 开始取代笔记本电脑和数据中心环境中的硬盘驱动器 (HDD)，带来更短的启动时间、更低的功耗和更高的耐用性。

存储单元技术的发展标志着闪存存储容量的重大进步。从每个单元可存储 1 个比特的单层单元 (SLC) 技术开始，到 2000 年代中期，行业发展到每个单元可存储 2 个比特的多层单元 (MLC) 技术。东芝于 2009 年推出了三层单元 (TLC) 技术，Samsung 于 2010 年采用了该技术，每个单元可存储 3 个比特位信息。每一代都在平衡性能考虑的同时增加了存储密度。

随着 3D NAND 技术的引入，这种转变在 2010 年代加速；该技术通过垂直堆叠存储单元来增加存储密度并降低每 GB 成本。

2011 年初，作为闪存原生接口的 NVMe（非易失性存储器快速通道）的发布进一步释放了闪存的潜力，实现了跨外围组件互连快速通道 (PCIe) 连接的超低延迟和高吞吐量性能。

2018 年，Micron 推出了四层单元 (QLC) 闪存驱动器，每个单元使用 4 个数据位，与 TLC 相比，密度提高了 33%。与 TLC 相比，QLC 可提供更好的容量和更实惠的价格，但速度更慢且耐久性更差。它们最适合读取密集型工作负载，例如归档存储、内容交付和 AI 推理，而不是写入密集型应用程序，例如社交媒体平台。

对于大型企业来说，闪存的速度和密度使其成为首选的存储技术，并在很大程度上取代了硬盘，成为数据中心的主要存储介质。闪存也已成为现代 IT 基础架构的基础，为从边缘计算到 AI 模型训练的所有领域提供支持。