具体而言，“AI 工作量”一词指的是与开发、训练和部署 AI 模型相关且需要处理大量数据的资源密集型任务。

在幕后，单个 AI 工作负载使 AI 应用程序能够模拟与人类学习、思考和得出结论的方式相关的类人特征，例如理解、决策、解决问题、创造的能力和自主性。