图像识别是机器学习 (ML)（或机器学习技术）的一种应用，支持软件和设备识别数字图像或视频中的对象、地点、人物、文字和动作。

这项技术使计算机能够识别产品缺陷，帮助医疗专业人员发现异常，是自动驾驶汽车开发不可或缺的一部分。

图像识别是计算机视觉的核心任务，计算机视觉是更广泛的人工智能 (AI) 技术领域，它使软件和机器能够理解和响应视觉数据。

工程师在图像识别中使用传统的机器学习和深度学习模型。这些方法通常是分开使用的，而组合使用还是独立使用取决于具体问题和资源需求。