卷积神经网络（CNN 或 ConvNets）主要用于计算机视觉和图像分类应用程序。它们可以检测图像和视频中的特征和模式，从而实现对象检测、图像识别、模式识别和人脸识别等任务。这些网络利用线性代数，尤其是矩阵乘法的原理来识别图像中的模式。

卷积神经网络 (CNN) 是一种特定类型的神经网络，由节点层组成，包含一个输入层、一个或多个隐藏层和一个输出层。每个节点都与另一个节点相连，具有一个关联的权重和阈值。如果任何单个节点的输出高于指定的阈值，那么该节点将被激活，并将数据发送到网络的下一层。否则，不会将数据传递到网络的下一层。

卷积神经网络 (CNN) 至少由三种主要类型的层组成：卷积层、池化层和全连接 (FC) 层。针对复杂的用途，卷积神经网络 (CNN) 可能包含多达数千个层，每层均建立在之前的层之上。通过“卷积”（处理和返工原始输入）可以发现详细的模式。随着层级的递进，卷积神经网络 (CNN) 的复杂性也逐步增加，能够识别图像的更多部分。靠前的层关注于简单的特征，比如颜色和边缘。随着图像数据沿着卷积神经网络 (CNN) 的层级逐渐推进，它开始识别对象中更大的元素或形状，直到最终识别出预期的对象。

卷积神经网络 (CNN) 与其他神经网络的不同之处在于其在图像、语音或音频信号输入方面表现出的卓越性能。在 CNN 出现之前，人们通常使用耗时的人工特征抽取方法来识别图像中的对象。不过，CNN 现在为图像分类和对象识别任务提供了一种更具可扩展性的方法，并可处理高维数据。CNN 可以在各层之间交换数据，以提供更高效的数据处理。虽然池化层中可能会丢失大量信息，但这仍可能会被 CNN 的优势所抵消，因为 CNN 可以帮助降低复杂性、提高效率并限制过拟合的风险。

卷积神经网络 (CNN) 还存在其他缺点，即计算十分耗费时间和预算，且需要许多图形处理单元 (GPU)。它们还需要具有跨领域知识且训练有素的专家，并对配置、超参数和配置进行仔细的测试。