图像分割技术的范围很广，从简单直观的启发式分析到最前沿的深度学习实施。传统的图像分割算法处理每个像素的高级视觉特征，如颜色或亮度，以识别对象边界和背景区域。机器学习利用标注数据集来训练模型，以准确地对图像中包含的特定类型的对象和区域进行分类。

图像分割是一种用途广泛的实用计算机视觉方法，在人工智能领域有着广泛的应用，从医学影像的辅助诊断，到机器人和自动驾驶汽车的自动运动，再到卫星图像中感兴趣对象的识别，无所不包。