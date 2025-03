实例分割算法通常采用两阶段或单次方法来解决问题。两阶段模型,例如基于区域的卷积神经网络 (R-CNN),会执行传统的对象检测,为每个提议的实例生成边界框,然后在每个边界框内执行更精细的分割和分类。单次模型,如 YOLO (You Only Look Once),通过同时执行对象检测、分类和分割来实现实时实例分割。

单次法速度更快(在精度上有所牺牲),而两阶段成像法精确度更高(在速度上有所牺牲)。