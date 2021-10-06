卷积神经网络 (CNN) 使用三维数据，执行图像分类和对象识别任务。
神经网络是机器学习的一个子集，是深度学习算法的核心。它们由节点层构成，包含一个输入层、一个或多个隐藏层和一个输出层。每个节点都与另一个节点相连，具有一个关联的权重和阈值。如果任何单个节点的输出高于指定的阈值，那么该节点将被激活，并将数据发送到网络的下一层。否则，不会将数据传递到网络的下一层。
虽然我们在那篇文章中主要关注前馈网络，但还有各种不同类型的神经网络，它们用于不同的用例和数据类型。例如，循环神经网络通常用于自然语言处理和语音识别，而卷积神经网络（ConvNet 或 CNN）则更常用于分类和计算机视觉任务。在卷积神经网络 (CNN) 出现之前，人们通常使用耗时的人工特征抽取方法来识别图像中的对象。现在，卷积神经网络 (CNN) 提供更加可扩展的方法来执行图像分类和对象识别任务：CNN 利用线性代数原理（特别是矩阵乘法）来识别图像内的图案。也就是说，卷积神经网络 (CNN) 对计算力的要求可能很高，需要图形处理单元 (GPU) 来训练模型。
卷积神经网络从其他神经网络中脱颖而出的地方在于：它们在图像、语音或音频信号输入方面表现出超级的性能。它们具有三个主要类型的层，分别是：
卷积层是卷积网络的第一层。虽然卷积层可以后跟另外的卷积层或池化层，但全连接层肯定是最后一层。随着层级的递进，卷积神经网络 (CNN) 的复杂性也逐步增加，能够识别图像的更多部分。靠前的层关注于简单的特征，比如颜色和边缘。随着图像数据沿着卷积神经网络 (CNN) 的层级逐渐推进，它开始识别对象中更大的元素或形状，直到最终识别出预期的对象。
卷积层是 CNN 的核心构建块，负责执行大部分计算。它需要几个组件，包括输入数据、过滤器和特征图。假设输入是彩色图像，由三维的像素矩阵组成。这意味着，输入具有三个维度：高度、宽度和深度，对应于图像中的 RGB。我们还有一个特征检测器，也称为内核或过滤器，它在图像的各个感受野中移动，检查是否存在特征。这个过程称为卷积。
特征检测器是个二维权重数组，表示部分图像。虽然它们的大小可能各不相同，但过滤器大小通常为 3×3 的矩阵；这也决定了感受野的大小。然后，过滤器应用于图像的某个区域，并计算输入像素和过滤器的点积。此点积会进而提供给输出数组。接下来，过滤器移动一个步幅，重复这个过程，直到内核扫描了整个图像。来自输入和过滤器的一系列点积的最终输出称为特征图、激活图或卷积特征。
请注意，特征检测器中的权重在图像上移动时保持不变，这也称为参数共享。一些参数（如权重值）会在训练过程中通过反向传播和梯度下降过程进行调整。但是，在神经网络训练开始之前，需要设置三个影响输出卷容量的超参数。其中包括：
1. 滤波器的数量会影响输出的深度。例如，三个不同的滤波器会产生三个不同的特征图，形成三个不同的深度。
2. 步幅是内核在输入矩阵上移动的距离或像素数。虽然步幅值不低于 2 较为罕见，但步幅越大，输出就越小。
3. 当滤波器不适合输入图像时，通常会使用零填充。这会将输入矩阵之外的所有元素设置为零，从而产生更大或相同大小的输出。填充有三种类型：
在每次卷积运算之后，卷积神经网络 (CNN) 对特征图应用修正线性单元 (ReLU) 转换，为模型引入非线性特性。
如前所述，初始卷积层可以后跟另一个卷积层。如果是这种情况，CNN 的结构就变成一个分层结构，因为后面层可以看到前面层的感受野中的像素。例如，假设我们尝试确定图像中是否包含自行车。可将自行车视为各种零件的总和，它由车架、车把、车轮、踏板等组成。自行车的每个零件构成神经网络中一个较低层次的模式，而零件的组合则表示一个较高层次的模式，从而在卷积神经网络 (CNN) 中形成特征层次结构。最终，卷积层将图像转换为数值，允许神经网络解释和提取相关模式。
池化层也称为下采样层，它执行降维操作，旨在减少输入中参数的数量。与卷积层类似，池化运算让过滤器扫描整个输入，但区别在于，这个过滤器没有权重。内核对感受野中的值应用聚集函数，填充输出数组。有两种主要的池化类型：
虽然池化层中会丢失大量信息，但它还是给 CNN 带来的许多好处。该层有助于降低复杂性、提高效率，并限制过度拟合的风险。
全连接层的名称恰如其分地描述了它的含义。如前所述，输入图像的像素值并不直接连接到部分连接层的输出层。而在完全连接层中，输出层中的每个节点都直接连接到上一层中的一个节点。
该层根据通过先前层及其不同的过滤器提取的特征，执行分类任务。虽然卷积层和池化层一般使用 ReLu 函数，但完全连接层通常利用 softmax 激活函数对输入进行适当分类，从而产生 0 到 1 之间的概率。
Kunihiko Fukushima 和 Yann LeCun 分别于 1980 年（链接位于 ibm.com 站外）发表论文，并于 1989 年发表《反向传播在手写邮政编码识别中的应用》，奠定了卷积神经网络 (CNN) 研究的基础。更为著名的是，Yann LeCun 成功将反向传播应用于神经网络训练，用于识别一系列手写邮政编码中的图案。在整个 1990 年代，他与自己的团队一起继续开展研究，最终发布“LeNet-5”，将先前研究中的相同原理应用于文档识别。从那之后，随着类似 ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge (ILSVRC) 的竞赛和新数据集的出现，如 MNIST 和 CIFAR-10，各种不同的 CNN 架构不断涌现。其他一些架构包括：
然而，LeNet-5 被公认为经典的卷积神经网络 (CNN) 架构。
卷积神经网络有力地推动了影像识别和计算机视觉任务的执行。计算机视觉是人工智能 (AI) 的一个领域，让计算机和系统能够从数字图像、视频和其他视觉输入中获取有意义的信息，并根据这些输入采取行动。这种提供建议的能力让它有别于图像识别任务。目前可以看到的计算机视觉的一些常见应用领域包括：
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