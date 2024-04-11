IBM Watson® Studio 使数据科学家、开发人员和分析人员能够在 IBM Cloud Pak® for Data 上随时随地构建、运行和管理 AI 模型并优化决策。团结团队，在开放式多云架构上实现 AI 生命周期自动化并缩短实现价值的时间。



将 PyTorch、Tensorflow 和 scikit-learn 等开源框架与 IBM 及其基于代码和可视化数据科学的生态系统工具结合在一起，可与 Jupyter Notebook、JupyterLab 和 CLI 配合使用，或使用 Python、R 和 Scala 等语言。