扩展您的企业 AI 功能

数据领导者最难的工作之一是，建立快速、可信的方法将数据转化为洞察。您需要使用正确的数据来运行模型，但并非所有数据都适用于 AI。

IBM Data Fabric 软件开发副总裁 Remus Lazar 表示：“一切的根源都在于针对特定用例的恰当数据集，没有这样的数据集就没有 AI。就这么简单。”他举了一个例子，一家航空公司希望利用预测性 AI 来预测乘客是否可以赶上转机的航班。“如果只收集没赶上转机航班的乘客的数据，而不收集赶上了转机航班的乘客的数据，那么这个数据就不太恰当。没有恰当的数据集，永远也解决不了这个用例的问题。”

检查数据架构

超过一半的企业认为数据是 AI 项目停滞的罪魁祸首。Data Fabric 等现代数据架构内嵌了数据质量和数据治理功能。让数据科学家能够自助提供数据，无论数据位于何处，并自动应用所有治理和隐私要求。这种方法可随时为用户提供可靠的数据，实时访问不同来源的数据，并让数据受到全面治理，为敏捷性和速度奠定了基础。

可信数据为模型助力

在当今时代，有关 AI 的法规和伦理不断变化且日益复杂，因此您应该凡事多想想：与这些数据有关的治理手段都有哪些？这些数据可以用于这个目的吗？数据质量和数据治理对于成功扩展 AI 解决方案至关重要。在让企业依赖算法做出决策之前，请思考并回答以下问题。

例如，您需要的是外部数据还是内部数据？

您使用的是历史数据吗？

如果是，这合乎今天的伦理标准吗？

作为数据领导者，您可以自行决定由谁控制数据、谁有权访问 AI 软件和应用程序，以及谁需要拥有访问权限来确保 AI 计划的实用性。

承诺构建合乎伦理的 AI

负责任的 AI 指南包括安全性、可解释性和偏见等考量因素。如果使用历史数据来构建模型，请确保它符合今天的社会伦理和敏感性。例如，今天人们对性别、种族、性、阶级和年龄的态度与 20 世纪 70 年代是不一样的。使用过时的数据集可能会使 AI 延续偏见，从一开始就扭曲结果。企业需要考虑周全，战略性、有针对性地面对伦理问题，才能脱颖而出。