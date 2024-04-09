业务转型是指对组织的业务规划、运营、技术、开发工作以及客户体验进行全面的重新思考和重新设计，以实现业务目标。
通过业务转型，组织能够从根本上重塑整个企业的工作方式、创造新的业务模式并对技术进行现代化改造，以释放全新的业务价值。
要实施这些转变，需要审查企业的运营方式以及用于确定各项改进优先顺序的方式。由此产生的分析结果通常会触发重大变化，使组织做好充分准备，在愈发严峻的环境中获得竞争优势。
业务转型涵盖若干特定方面的转型，所有这些转型都能对整体业务产生积极影响。
企业通常会通过实施业务转型来深入了解其核心竞争力、扩展业务并生产新产品，或者开拓不在最初经营范围内的全新市场。转型计划要求组织做出根本性的改变，而这种改变会影响包括客户体验、人力资源、IT 开发在内的所有方面。
转型可带来诸多好处，包括保持或发展竞争优势、简化运营、提高客户满意度，从而最终提升盈利能力。
如今，企业需要满足的需求显著增多，而且变革步伐明显加快，这就意味着领导者要让企业比以往任何时候都更加精简。如果不积极地拥抱业务转型，企业将无法做出必要改变，因而无法实现目标。许多组织都面临着以下压力：
如今，企业纷纷响应政府和非政府组织 (NGO) 的指示，做出履行可持续发展目标的承诺，其中一个例子便是净零排放承诺。这项承诺意味着，企业的目标是让产生的温室气体 (GHG) 排放量与从大气中去除的温室气体量能够实现中和。 为实现这一承诺，企业需要从根本上改变其能源获取方式、所用原材料以及经营方式或商品生产方式。为此，需要彻底改变现有流程并对供应商进行尽职调查。要实现可持续发展目标，可能需要更换供应商或者重新思考商品生产或服务交付方式。
许多一流企业早已认识到多元化的重要价值。但是，随着多元化、公平和包容性 (DEI) 项目和支持团体的兴起，问责机制随之而来。换言之，企业需要展示自己在这些方面所取得的成果。相关数据表明，DEI 可以作为一项业务目标来实现。麦肯锡的一项研究1（ibm.com 外部链接）发现，从女性员工和少数族裔员工所占比例来看，处于最高四分位的企业比处于最低四分位的企业的利润率高出了近 40%。
客户越来越倾向于通过多个渠道在线搜集信息，以做出购买决策2（ibm.com 外部链接），有时甚至在购买公司产品或服务之前都不事先咨询。因此，无论客户通过哪个渠道搜索信息，都必须能够接触到他们。
越来越多的企业希望通过云迁移以及采用人工智能和自动化技术，来实现对传统技术和工作负载的现代化改造。这样做可以最大程度地节省成本、提高敏捷性以及推动创新。
不存在两项完全相同的业务转型。根据《哈佛商业评论》相关研究，业务转型可分为四种类型4（ibm.com 外部链接）。这四种类型存在于一个象限中；每种转型因速度以及发起转型的责任方是在组织内部还是外部而有所不同。
企业可以自行主动发起转型，而且转型速度可快（“冲刺型”）可慢（“舒缓型”）。有时，企业是被动进行转型，以应对竞争对手或其他外部因素。在这种情况下，要么快速冲刺（“劫持式转型”），要么缓慢推进（“协商式转型”）。
例如，企业可能会因为人工智能 (AI) 等新技术的兴起而决定改变发展战略。如果企业及早采取行动，它可以缓慢推进转型，通过权衡所有收益和风险来确定最佳方法。如果企业行动较晚，则可能需要进行快速冲刺。
另外，还有企业可能是因为要应对外部压力或消费者习惯的改变而进行转型。例如，随着带摄像头的手机逐步兴起，独立相机业务受到冲击，因此相关企业不得不转向新的商业模式以维持生存。同样，互联网的兴起给传统报纸和杂志出版商构成了严重威胁。有些出版企业选择在提供纸质出版物的同时打造数字资产；而有些则是完全放弃了纸质出版物。
正在经历转型的组织面临着巨大压力，因为要凭一己之力成功完成转型，绝非易事。正因如此，大多数公司都选择与在全球范围、多个行业具有丰富转型项目管理经验的外部合作伙伴合作。
合作伙伴可能具有可重用的平台或业务模式模板，转型者可以使用些平台或模板来推进转型。此外，合作伙伴还拥有多年的转型支持经验，并积累了一系列最佳实践。他们还知道转型为何会失败，能够帮助转型者规避转型过程中的诸多陷阱。
最后，合作伙伴可以帮助转型企业更好地利用技术、数据和市场研究，实现系统现代化改造并转变运营模式，从而提高业务敏捷性和业务价值。
在实施业务转型战略时，组织必须重点关注若干关键领域以确保成功。
如今，企业需要成为数据驱动型组织，才能在快节奏的商业环境中保持竞争优势。企业需要确定自己当前有哪些结构化和非结构化数据管道，以及需要构建哪些管道才能真正释放数据价值。然后，企业越发需要借助 AI 的力量建立或增强商业智能，以便人类或自动化流程能够做出准确决策。
管理层的转变调整是任何业务转型的必要组成部分。这意味着，高级管理层必须将自己视为转型领导者并进行分析。他们必须反思自己的决策，评估自己是过于胆怯还是过于大胆？是否有一些技能已不再适用或从未得到充分发展？需要做些什么来提升技能，才能继续带领组织走向更辉煌、更光明的未来？
依赖供应链的企业不仅要进行内部变革，以便在当今环境下更好地发展，还可要求合作伙伴做出相应改变。供应链实时协调现已可实现，使组织能够随时了解运输中的原材料和成品或仓库库存水平。
虽然业务转型主要是由管理层推动的，但员工在优化转型成效方面发挥着重要作用。麦肯锡研究发现5（ibm.com 外部链接） ，将至少 7% 的员工纳入转型计划的组织具有明显优势，因为“其股东整体回报率 (TRS) 超过所在地、所在行业股票指数的可能性是其他组织的两倍之多”。
与其他变革管理计划一样，业务转型是一个没有终点的旅程。以下是业务转型旅程中一些最为关键的里程碑。
在很多情况下，业务转型是自上而下的，CEO、CFO、CIO、高级管理层其他成员和董事会需要就大规模转型达成一致。而在有些情况下，业务转型可能起源于一个小想法，而后转变为一个更大的计划。在后一种情况下，企业领导者需要投入所需成本和资源以切实推动转型。
如果想要在快速变化、日益复杂、竞争激烈的世界中保持前行，企业必须明确知道自己的主攻方向是什么。企业可能需要改变自己的商业模式，可能需要为全新客户提供服务，也可能需要打入新市场或退出现有市场。不论是要进行哪种转型，明确转型目标对于了解需要采取的行动至关重要。
企业不能忽视一个事实，即他们需要在进行转型的同时继续开展业务运营。因此，企业必须了解其整体资源并正确分配资源，以便在进行业务流程转型的同时满足日常运营需求。另外，企业必须设定转型旅程中的里程碑，以确保始终走在正确的道路上。
业务转型有时被认为等同于数字化转型，这纯粹是因为企业变革在很大程度上与新技术有关6（ibm.com 外部链接）。例如，Netflix 经历了业务转型，从提供第三方内容的 DVD 租赁商转型为娱乐内容制作商和流媒体发行商。为了实现这一转型，它迁移到云端，并在内容制作方面投入巨资。
如今，企业将越来越多地借助于自动化、AI 和机器学习 (ML) 等技术发展来实现业务转型，以此改进工作流程，提高员工效率并加快上市速度。许多技术都有助于节省成本。再举一个例子，Anthem 通过投资人工智能实现核心流程自动化，并使用预测分析构建更具弹性和自我修复能力的基础设施，从而从传统系统转型到云计算。完成转型后，高优先级系统事件的数量减少了 25%，系统的正常运行时间和可靠性得到了显著提高。
企业必须注意业务转型中的人为因素。组织有可能发现员工不具备实现转型预期目标所需的技能，这种情况完全有可能出现。高层管理人员和人力资源主管必须制定这些员工的安排方案，包括重新培训或调岗至其他业务领域。
企业应当为业务转型工作制定周密的计划。忽视战略目标而盲目追逐市场热门趋势，对企业没有任何好处，可能会导致企业利润受损。在整个转型旅程中，企业必须始终牢记客户期望。他们必须思考一个问题，即“这种转型最终会为客户创造价值吗？”
进行业务转型需要在很长一段时间内投入大量的资源。因此，组织必须开展案例研究，并使用一些指标来衡量其转型方法的有效性。如此一来，便可以纠正业务运营问题或将成功扩大到新的领域。组织可以针对业务转型的每个焦点领域设定若干关键绩效指标 (KPI) 并加以监测。
将业务转型和技术转型融为一体，重塑工作方式，从而增强企业敏捷性。
人工智能驱动的互动平台可以加快客户在业务转型过程中大规模创造价值的速度。
以 AI 为核心，重塑人力资源并对其进行现代化改造，以实现更好的业务成果并释放员工的全部潜能。
通过端到端服务将数据分析、AI 和自动化技术融入核心流程，提升财务绩效并实现业务价值。
业务转型涵盖多项重要的变革举措，可以帮助组织做好更为充分的准备，实现当前和未来的业务增长目标。
通过重新规划公司策略和工作方式来发展和转变业务模式。IBM 战略咨询服务可帮助您确保整个团队朝着共同的愿景而努力，还可帮助您释放数据力量，让现有技术和新兴技术创造更高价值，提升决策和问题解决能力，并提高竞争优势，从而产生长期、可持续的影响。
