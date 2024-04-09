不存在两项完全相同的业务转型。根据《哈佛商业评论》相关研究，业务转型可分为四种类型4（ibm.com 外部链接）。这四种类型存在于一个象限中；每种转型因速度以及发起转型的责任方是在组织内部还是外部而有所不同。

企业可以自行主动发起转型，而且转型速度可快（“冲刺型”）可慢（“舒缓型”）。有时，企业是被动进行转型，以应对竞争对手或其他外部因素。在这种情况下，要么快速冲刺（“劫持式转型”），要么缓慢推进（“协商式转型”）。

例如，企业可能会因为人工智能 (AI) 等新技术的兴起而决定改变发展战略。如果企业及早采取行动，它可以缓慢推进转型，通过权衡所有收益和风险来确定最佳方法。如果企业行动较晚，则可能需要进行快速冲刺。

另外，还有企业可能是因为要应对外部压力或消费者习惯的改变而进行转型。例如，随着带摄像头的手机逐步兴起，独立相机业务受到冲击，因此相关企业不得不转向新的商业模式以维持生存。同样，互联网的兴起给传统报纸和杂志出版商构成了严重威胁。有些出版企业选择在提供纸质出版物的同时打造数字资产；而有些则是完全放弃了纸质出版物。