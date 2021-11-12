数据生命周期由其使用寿命期间的一系列阶段构成。每个阶段由一组策略进行管理，目的是在生命周期的每个阶段最大程度地发挥数据的价值。随着企业工作流中数据量的增加，DLM 越来越重要。

第一阶段：数据创建

新的数据生命周期始于数据收集，但数据来源非常丰富。数据可能来自 Web 和移动应用程序、物联网 (IoT) 设备、表单、调研等不同来源。虽然可以通过多种不同方式生成数据，但企业想要取得成功并不需要收集所有可用数据。企业应当始终根据新数据的质量及其与业务的相关性来评估是否需要整合新数据。

第二阶段：数据存储

数据的结构化方式也可能有所不同，而这会对企业使用的数据存储类型产生影响。结构化数据往往会利用关系数据库，而非结构化数据则通常会使用 NoSQL 或非关系数据库。确定数据集的存储类型后，便可评估基础设施是否存在任何安全漏洞，并可以对这些数据进行不同类型的数据处理（例如，数据加密和数据转换），以保护企业免受恶意行为者的侵害。此类数据处理还可确保敏感数据符合 GDPR 等政府政策的隐私与政府要求，从而帮助企业规避因这些类型的法规所产生的高额罚款。

数据保护的另一个方面主要聚焦于数据冗余。任何已存储的数据的副本都可以在数据删除或数据损坏等情况下充当备份，防止数据遭到意外更改或恶意软件攻击等蓄意破坏。

第三阶段：数据共享和使用



在此阶段，数据可供业务用户使用。组织可以通过 DLM 定义数据的使用者以及数据的用途。数据可用后，即可用其进行一系列分析，包括基本的探索性数据分析、数据可视化以及更高级的数据挖掘和机器学习技术。所有这些方法在业务决策以及与各利益相关者的沟通中都能发挥作用。



此外，数据的使用并不一定仅限于内部使用。例如，外部服务提供商可能会出于营销分析和广告等目的使用数据。内部使用包括日常业务流程和工作流，例如仪表板和演示文稿。



第 4 阶段：数据存档



经过一段时间后，数据对于日常运营不再有用。不过，为了满足可能存在的诉讼和调查需求，仍然必须保留不经常访问的组织数据的副本。这样，到了需要的时候，就可以将归档数据恢复到当前生产环境中。



组织的 DLM 战略应明确定义数据归档的时间、位置和时长。在此阶段，数据要经过归档过程以确保冗余。



第五阶段：数据删除



在此生命周期的最后阶段，数据会从记录中清除并安全销毁。企业会删除它们不再需要的数据，以便为活动数据腾出更多存储空间。在此阶段，当数据超过规定的保留期限或对该组织已无意义时，便会从存档中删除。

