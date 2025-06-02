设计数据战略，消除数据孤岛、降低复杂性并提高数据质量，以获得卓越的客户和员工体验
基本的数据管理挑战（孤岛、复杂性和不一致的数据集）会限制您借助数据简化员工和客户的日常工作流程的能力。数据科学家和业务用户的高质量、可操作数据需要灵活的数据管理方法，将现有的技术和选择的部署相集成。
借助 IBM 数据和 AI 解决方案，组织能够在本地、公共云和私有云中将企业数据用于分析、应用程序、自动化和 AI 驱动的产品。这些解决方案有助于在不影响数据安全、数据保护和数据质量的情况下提高弹性、可靠性、可扩展性和成本效益。通过帮助加强企业数据管理方法，您可以使用这些解决方案帮助建立简单、可信、安全的数据，并从数据中释放价值，且无论数据位于何处。
通过现代数据架构降低洞察成本和时间，并增强对用于应用程序、分析和 AI 的数据的信心和信任。
访问本地或云端的现有数据湖和数据仓库，并将它们与新数据集成，以解锁新的洞察。
提供业务连续性并减少与数据相关的中断。从小规模开始，然后跨用例和部署（云、混合和本地）进行扩展。
借助内置治理、元数据管理和安全性在本地控制数据隐私和安全，并通过企业级治理解决方案进行全球部署
与 IBM 合作，加速跨混合云和多云环境的部署。通过开源、开放式标准以及与 IBM 和第三方服务的互操作性，支持所有类型的数据和用例。
利用面向云、混合和本地部署的专用技术来存储、管理、保护和解锁数据和数据库的隐藏价值。设计现代化的数据基础，支持所有数据、分析和 AI 用例。
通过优化数据仓库工作负载，随时随地以最多一半的成本扩展分析和 AI。
专为全球任务关键型工作负载而构建。借助高性能、富有弹性的云原生数据库引擎，大规模支持您的应用程序和实时分析。
借助先进的云原生数据仓库以及 SaaS 部署选项，获得可扩展的洞察和最终的成本控制。
使用嵌入式、低占用空间数据库在边缘、云端或本地运行强大的事务性工作负载。
在 IBM z/OS 上运行的本地数据库，提供大型机安全性、可扩展性、可用性和强大功能
利用我们的 OEM 数据源合伙关系并从提供良好支持的数据管理平台中获益
使用主动元数据、自动化集成和 AI 治理，通过基于 IBM Cloud Pak for Data 构建的数据结构架构来创建广泛而有组织的数据访问。