借助灵活且融入 AI 的预测功能来预测结果。实时分析大规模和细粒度假设场景，以便您快速调整。按需部署 - 本地部署或在云端部署，包括 AWS 上的即服务（ibm.com 外部链接）。
借助 IBM Planning Analytics 的数据整合功能，通过直观的 Web 界面或熟悉的 Excel 电子表格访问多个来源的数据。其内存数据库 (TM1) 可快速分析大数据，提供实时洞察。
IBM 在 2023 年第四季发表的 Forrester Wave™: Digital Operations Planning and Analytics 中荣膺行业领导者
watsonx BI Assistant：通过 AI 驱动的业务分析师和顾问获取个性化洞察分析
柒牌男装采用IBM 业财一体化平台软件，开启数智赋能"预"见未来的新征程
将盈利能力流细分化。将海量数据转化为切实可行的洞察。
利用内置的 AI 功能和“假设”场景来更快、更准确地进行预测。
该易于使用的平台可指导您的团队完成工作流程的计划和自动化，从而增强协作。
对海量数据进行实时多维分析，细分至 SKU 产品级别。
内置 AI 高级预测，即将推出的生成式 AI 功能可提高准确性和预测式洞察。
直接在平台内生成、定制和共享深入洞察的报告，而无需将数据导出到其他工具。
使用面向财务、需求、员工队伍和 IT 项目计划的预构建应用程序来加快计划。
所有电子表格功能，但增加了治理和控制。任何调整均可实时应用于所有视图。
强大的数据可视化功能，具有高级计划和预测功能。
Mawgif 通过实时分析和管理数据，优化了收入与效率，将运营绩效提升 10％。
Solar Coca-Cola 通过消除手动电子表格建模来节省时间。此外，他们还可以模拟每个 SKU 的价格变化对利润率、利润和现金流的影响。
Novolex 通过在全公司推行稳步部署和采用，将原来 6 周的预测流程用时缩短为不到 1 周，从而减少 83% 的时间，即便期间出现变化。
从当前所有 SAP 系统（包括 S/4HANA、Business Warehouse 和 ECC）直接、高性能地传输数据（每秒约 20,000 条记录）。它与所有 ODATA SAP 源兼容。
将强大的计划功能与高级报告和可视化工具相结合，可提供实时洞察。
支持结算、合并和报告流程。它使财务团队能够以最少的 IT 支持实现自动化并加速财务结算。