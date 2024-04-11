借助灵活且融入 AI 的预测功能来预测结果。实时分析大规模和细粒度假设场景，以便您快速调整。按需部署 - 本地部署或在云端部署，包括 AWS 上的即服务（ibm.com 外部链接）。



借助 IBM Planning Analytics 的数据整合功能，通过直观的 Web 界面或熟悉的 Excel 电子表格访问多个来源的数据。其内存数据库 (TM1) 可快速分析大数据，提供实时洞察。