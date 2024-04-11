主页 分析 Planning Analytics as a Service IBM Planning Analytics

业财一体化的计划与分析解决方案，实现企业从战略到财务及运营的高效计划协同。

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IBM Planning Analytics 在 2024 年 BARC 整合计划和分析工具 (IP&A) 评分榜中荣膺市场领导者
IBM Planning Analytics 是一款 AI 辅助的整合的业务计划解决方案，可将原始数据转化为切实可行的洞察

借助灵活且融入 AI 的预测功能来预测结果。实时分析大规模和细粒度假设场景，以便您快速调整。按需部署 - 本地部署或在云端部署，包括 AWS 上的即服务（ibm.com 外部链接）。

借助 IBM Planning Analytics 的数据整合功能，通过直观的 Web 界面或熟悉的 Excel 电子表格访问多个来源的数据。其内存数据库 (TM1) 可快速分析大数据，提供实时洞察。

 

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IBM 荣膺《Gartner 云扩展规划和分析解决方案》的代表性供应商。
咨询热线：400-810-1818 转 6216 (工作日: 9:00 - 17:00) 分析师研究

IBM 在 2023 年第四季发表的 Forrester Wave™: Digital Operations Planning and Analytics 中荣膺行业领导者

 新产品

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柒牌男装采用IBM 业财一体化平台软件，开启数智赋能"预"见未来的新征程
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为何选择 IBM Planning Analytics？ 阅读解决方案简介 了解盈利能力

将盈利能力流细分化。将海量数据转化为切实可行的洞察。

 预测结果

利用内置的 AI 功能和“假设”场景来更快、更准确地进行预测。

 解锁协作

该易于使用的平台可指导您的团队完成工作流程的计划和自动化，从而增强协作。
功能 查看 IBM Planning Analytics 的最新功能 细粒度数据分析

对海量数据进行实时多维分析，细分至 SKU 产品级别。

 嵌入式 AI

内置 AI 高级预测，即将推出的生成式 AI 功能可提高准确性和预测式洞察。

 复杂业务需求的快速建模、弹性应变

直接在平台内生成、定制和共享深入洞察的报告，而无需将数据导出到其他工具。

 面向计划的预构建应用程序

使用面向财务、需求、员工队伍和 IT 项目计划的预构建应用程序来加快计划。

 熟悉的 Excel 界面

所有电子表格功能，但增加了治理和控制。任何调整均可实时应用于所有视图。

 直观的 Web 界面

强大的数据可视化功能，具有高级计划和预测功能。

适用于哪些企业？

财务团队和 CFO 将其用于预算、预测和实时分析，并在损益表、资产负债表和现金流量之间取得一致。 使用 IBM Planning Analytics 进行 FP&A 探索交互式 FP&A 演示
供应链和运营经理 将其用于需求计划、库存优化和分销分析。获得无限的“假设”情景分析，并化中断为机遇。 面向供应链规划的 IBM Planning Analytics 探索交互式需求计划演示
聚焦可持续发展的团队 将其用于进行任何详细程度的可持续性发展规划、模拟和优化，甚至还可计算产品碳足迹 (PCF)。 面向可持续发展规划的 IBM Planning Analytics
销售和区域经理 将其用于实时跟踪并分析销售代表的业绩和销售数据。自动执行资源分配和区域规划，并提高市场份额。 了解有关销售规划的更多信息
人力资源和人才管理者 将其用于自动执行和简化人力资源管理流程，无论是雇佣、薪酬、奖金、人数还是福利规划，均可在一个平台完成。 面向员工队伍规划的 IBM Planning Analytics 探索交互式 HR 演示
IT 经理和 CIO 将其用于通过实时了解IT资源的分配、支出、生命周期、所有者和IT资产的利用率数据，推动 IT 部门与其他业务部门间的目标一致性。 面向 IT 规划的 IBM Planning Analytics
结果不言自明 10% 提高运营绩效

Mawgif 通过实时分析和管理数据，优化了收入与效率，将运营绩效提升 10％。

 25% 更多时间

Solar Coca-Cola 通过消除手动电子表格建模来节省时间。此外，他们还可以模拟每个 SKU 的价格变化对利润率、利润和现金流的影响。

 83% 减少预测工作量

Novolex 通过在全公司推行稳步部署和采用，将原来 6 周的预测流程用时缩短为不到 1 周，从而减少 83% 的时间，即便期间出现变化。
奖项和评论
荣获 G2 和 TrustRadius 的认可 荣膺 2024 年 G2 春季领导者和 2024 年 Trust Radius 高评级。 查看 G2 评论
集成 IBM Planning Analytics 提供 API 和 ODATA，支持定制集成各系统之间的连接和数据交换 SAP Connector

从当前所有 SAP 系统（包括 S/4HANA、Business Warehouse 和 ECC）直接、高性能地传输数据（每秒约 20,000 条记录）。它与所有 ODATA SAP 源兼容。

 深入了解 IBM Planning Analytics Connector for SAP IBM Cognos Analytics

将强大的计划功能与高级报告和可视化工具相结合，可提供实时洞察。

 深入了解 IBM Cognos Analytics IBM Controller

支持结算、合并和报告流程。它使财务团队能够以最少的 IT 支持实现自动化并加速财务结算。

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了解如何将您的计划分析流程提升到全新水平。

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