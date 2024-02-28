对于这位高管来说，令人惊叹的不仅仅是如此方便快捷。还有按 SKU、包装和其他几个变量划分的细节程度，这让他们的讨论至少可以说是“有根据的”。
过去可不是这样。本案例将为您讲述这一切是如何开始的。
Hermeson Anibal Marques 在 Solar 位于巴西东北海岸福塔莱萨的总部工作，他在财务部领导着一个大约 12 人的团队，其任务是向众多决策者报告他们所需要的数据。作为在报告领域拥有 10 年经验的资深人士，Marques 和其他人一样，对 Solar 的财务报告在如此短的时间内发生的巨大变化耳熟能详。
“作为公司的报告中心，我们团队有责任从许多内部来源收集财务信息，并通过一系列基于电子表格的模型将其转换为高度定制的“切片”，适合进行规划、预算和管理等。”Marques解释道，“我们所做的很多工作都涉及对各种决策情景进行模拟，而这些几乎都需要人工完成，需要花费大量时间。”
通过消除手动电子表格建模需求，为部门节省了 25% 以上的时间
在员工人数零增加的情况下，整体报告产出增加了 10 倍
推动变革的力量并不是来自某个拐点，而是长期以来积聚的结果。例如，几个月来，Solar 一直在收购巴西境内的其他装瓶公司，以扩大其市场占有率，获得更大的市场份额。在扩张的同时，Solar 还进一步放权，由公司 18 个州级部门的董事对运营决策和盈利负责。为了使这一模式取得成功，Solar 需要确保每个分权部门都能获得正确的数据，这些数据的粒度要高，以便进行规划和决策。
Marques 指出，问题在于复杂性。他解释说：“人们普遍认为，我们现有的（基于电子表格的）系统根本无法处理如此复杂的数据报告和建模任务。我们知道 – 而且我们信赖的解决方案提供商也同意 – 调整系统并不能解决问题。我们需要一种能够适应我们业务复杂性并消除敏捷性障碍的规划工具。”
在与 Solar 的长期合作中，随着对更多、更好、更快数据的需求稳步增长，Marques 提到的供应商 CTI Global（一家专注于提供决策支持解决方案的 IBM 合作伙伴）在关键时刻为财务团队雪中送炭，赢得了信任。现在，Marques 和他的团队正处于另一个关键时刻，他认为 CTI 深厚的流程知识是他最需要的理想选择，而且这不属于技术。Marques 说：“我们真正需要的是财务流程层面的专业知识，了解为特定业务决策提供最相关的数据的最佳实践。CTI 拥有这方面的专业知识，但同样重要的是，他们致力于让我们的团队做好准备，在未来能自己处理这个问题。”
总体而言，Solar 要求 CTI 优化其进行财务模拟的流程，这些流程对公司的规划和决策至关重要。这意味着不仅要使流程更快、更准确，而且在支持 Solar 不同业务部门的分散分析的能力方面也更加灵活。
从实施的角度来看，建立这样一个系统面临着双重挑战。首先是了解如何使用正确的财务数据元素来制定 Solar 最重要的业务决策（在这个过程中，CTI 的业绩记录被证明是不可或缺的）。Marques 说，这听起来很简单，但如果考虑到模拟单个决策的所有动态和相互依赖因素的复杂性，就会明白这并非易事。他指出：“如果要模拟单一市场中单一 SKU 的价格变化将如何影响利润率、公司税后利润和现金流，需要能够在非常复杂的因果财务建模中使用真实数据在非常精细的水平上对假设进行测试。这就是为什么深度体验装瓶流程的财务细节是正确实施的绝对先决条件。”
另一个重大挑战与 Solar 正在推进的分权决策类型直接相关。CTI 的执行合伙人 Francisco Loschiavo Neto 说，基本原则很简单，但执行起来却远非如此。“如果规划者或主管在州甚至客户层面进行模拟，那么了解对整个公司的影响（维护单一可信信息源）绝对是至关重要的。”Loschiavo 说，“这种持续的整合计划是任何电子表格方法都无法处理的，我们相信 IBM Planning Analytics 比任何其他解决方案都做得更好。”
在五个多月的时间里，在 Solar 财务团队的密切合作下，CTI 设计并实施了一个整合计划解决方案，目前 Solar 正在自行运行和维护该解决方案。该项目的核心任务之一是将 IBM Planning Analytics 与 Solar 现有的 IBM Cognos Analytics 平台整合，该公司长期以来一直将该平台用于财务报告。同时，另一个 CTI 团队专注于设计用户体验的各个方面，从向最终用户呈现的数据元素到规划仪表板的布局，应有尽有。
作为知识传授阶段的一部分，在项目的最后阶段，财务团队的指定成员学习了如何使用作为 Planning Analytics 平台核心的业务规则功能。对于 Marques 来说，这正是与每天使用该系统的“财务人员”（用他的话说）的领域专业知识相吻合的活动。“事实上，我们可以自己根据需要调整系统，这给我们带来了极大的灵活性，”他断言，“这意味着我们的团队将更加高效、生产力更高。”
这种效率最明显的证据也许是 Marques 和他的团队现在不用做的事情：从多个来源提取的数据，将其加载到电子表格中，然后运行缓慢且容易出错的模型。Marques 表示：“对于整个团队而言，与过去构建电子表格报告所花的时间相比，我们每个月可以节省五到七天。就总产出而言，我们能够在人员数量不变的情况下向内部用户提供大约 10 倍的信息和更深入的洞察分析。借助 Planning Analytics 全新的报告功能，财务领域发生了一场‘革命’。”
这种革命性的影响还延伸到公司的各个部门和管理级别，Planning Analytics 所生成的洞察分析使人们能够更快、更自信地做出复杂的决策。Marques 认为，规划数据革命正在缓慢但稳步地重塑整个公司的决策文化。“我们似乎已经跨过了一个门槛，越来越多的人对此更加感兴趣，”他说，“而且他们的要求也越来越高。”
今天，Solar 规划转型的新篇章正在价值链的供应端展开。Marques 解释说，近期目标是利用 Planning Analytics 的“假设分析”功能来了解外部成本驱动因素（例如商品价格、税收和汇率）的变化如何影响定价政策以及需求水平、库存和生产计划。他说：“这些内容非常详细、复杂，但是拥有灵活、易于调整的业务规则会让事情变得容易得多。”
作为拉丁美洲乃至全球最大的 Coca-Cola 装瓶公司之一，Solar 的分权化趋势是对当地决策价值的有力认可。新的 Planning Analytics 使公司能够将基于模拟的分析功能引入其企业，使其比以往更加灵活。
Solar Coca-Cola（ibm.com 外部链接）总部位于巴西福塔莱萨，是巴西第二大、全球第 15 大 Coca-Cola 装瓶商，在巴西北部和东北部地区拥有 13 家工厂。Solar 拥有超过 15,000 名员工，负责生产和分销 Coca-Cola 产品组合中的 350 多种产品。公司年收入约为 96 亿巴西雷亚尔，产品覆盖巴西全国 2,500 万户家庭。
CTI Global（ibm.com 外部链接）成立于 1992 年，是一家专门从事企业管理的公司，在财务和控制规划方面拥有丰富的经验，汇集了商业、财务和技术方面的知识。该公司致力于为大中型企业开发决策解决方案，通过量身定制的解决方案来帮助高管模拟战略和经济情景。
© Copyright IBM Corporation 2023。IBM Corporation, New Orchard Road, Armonk, NY 10504
2023 年 6 月在美国制作。
IBM、IBM 徽标和 Cognos 是 International Business Machines Corporation 在美国和/或其他国家或地区的商标或注册商标。其他产品和服务名称可能是 IBM 或其他公司的商标。IBM 商标的最新清单可在 ibm.com/trademark 上找到。
本文档为自最初公布日期起的最新版本，IBM 可能随时对其进行更改。IBM 并不一定在开展业务的所有国家或地区提供所有产品或服务。
以上所有引用或描述的客户实例的展示取决于部分客户使用 IBM 产品的方式以及他们可能取得的结果。实际的环境成本和性能特征会因具体客户配置和情况而有所不同。无法提供通用的预期结果，因为每个客户的结果将完全取决于客户的系统和订购的服务。本文档内的信息“按现状”提供，不附有任何种类的（无论是明示的还是默示的）保证，包括不附有关于适销性、适用于某种特定用途的任何保证以及非侵权的任何保证或条件。IBM 产品根据其提供时所依据的协议条款和条件获得保证。