推动变革的力量并不是来自某个拐点，而是长期以来积聚的结果。例如，几个月来，Solar 一直在收购巴西境内的其他装瓶公司，以扩大其市场占有率，获得更大的市场份额。在扩张的同时，Solar 还进一步放权，由公司 18 个州级部门的董事对运营决策和盈利负责。为了使这一模式取得成功，Solar 需要确保每个分权部门都能获得正确的数据，这些数据的粒度要高，以便进行规划和决策。

Marques 指出，问题在于复杂性。他解释说：“人们普遍认为，我们现有的（基于电子表格的）系统根本无法处理如此复杂的数据报告和建模任务。我们知道 – 而且我们信赖的解决方案提供商也同意 – 调整系统并不能解决问题。我们需要一种能够适应我们业务复杂性并消除敏捷性障碍的规划工具。”

在与 Solar 的长期合作中，随着对更多、更好、更快数据的需求稳步增长，Marques 提到的供应商 CTI Global（一家专注于提供决策支持解决方案的 IBM 合作伙伴）在关键时刻为财务团队雪中送炭，赢得了信任。现在，Marques 和他的团队正处于另一个关键时刻，他认为 CTI 深厚的流程知识是他最需要的理想选择，而且这不属于技术。Marques 说：“我们真正需要的是财务流程层面的专业知识，了解为特定业务决策提供最相关的数据的最佳实践。CTI 拥有这方面的专业知识，但同样重要的是，他们致力于让我们的团队做好准备，在未来能自己处理这个问题。”

总体而言，Solar 要求 CTI 优化其进行财务模拟的流程，这些流程对公司的规划和决策至关重要。这意味着不仅要使流程更快、更准确，而且在支持 Solar 不同业务部门的分散分析的能力方面也更加灵活。

从实施的角度来看，建立这样一个系统面临着双重挑战。首先是了解如何使用正确的财务数据元素来制定 Solar 最重要的业务决策（在这个过程中，CTI 的业绩记录被证明是不可或缺的）。Marques 说，这听起来很简单，但如果考虑到模拟单个决策的所有动态和相互依赖因素的复杂性，就会明白这并非易事。他指出：“如果要模拟单一市场中单一 SKU 的价格变化将如何影响利润率、公司税后利润和现金流，需要能够在非常复杂的因果财务建模中使用真实数据在非常精细的水平上对假设进行测试。这就是为什么深度体验装瓶流程的财务细节是正确实施的绝对先决条件。”

另一个重大挑战与 Solar 正在推进的分权决策类型直接相关。CTI 的执行合伙人 Francisco Loschiavo Neto 说，基本原则很简单，但执行起来却远非如此。“如果规划者或主管在州甚至客户层面进行模拟，那么了解对整个公司的影响（维护单一可信信息源）绝对是至关重要的。”Loschiavo 说，“这种持续的整合计划是任何电子表格方法都无法处理的，我们相信 IBM Planning Analytics 比任何其他解决方案都做得更好。”