主页 分析 Planning Analytics as a Service IBM Planning Analytics 合作伙伴解决方案
由我们的业务合作伙伴借助 IBM Planning Analytics 构建的预构建、即用型解决方案
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显示内部包含图表和图形以及行业符号的六边形的插图

基于现有 IBM® Planning Analytics 功能构建的业务合作伙伴解决方案、附加组件和应用程序套件

高级工具可为各个领域提供新的功能，例如：

  • 财务报告和计划
  • 供应链
  • 可持续性发展
  • 开发和 UI 加速器
  • 垂直/跨行业计划
财务报告和计划

整合和定制财务报告

 Fast Financials

采用简化的财务整合、报告和计划方法。

 查看解决方案 面向非营利组织的规划工具

探索非营利组织的财务计划工具。

 查看解决方案 ReportWORQ

探索用于在各种平台上自动执行和分发财务报表的解决方案。

 查看解决方案 Revelwood

在 IBM Planning Analytics (TM1) 中编排云中和本地数据迁移

 查看解决方案
供应链和可持续性

实现供应链管理现代化并进行调整

 Green Track

模拟和分析您的环境影响。

 查看解决方案 Saima 可持续性

通过高级分析管理可持续性目标。

 查看解决方案 Supply Focus

通过集中式平台实现供应链报告和管理的转型。

 查看解决方案
开发和 UI 加速器

使用 IBM Planning Analytics 增强、管理、迁移和开发

 Cubewise Arc

为使用 IBM Planning Analytics 的开发人员发现新的生产力工具。

 查看解决方案 Cubewise Pulse

为 IBM 的 Planning Analytics TM1 服务器部署高级管理工具。

 查看解决方案 Cubewise Slice

探索 Planning Analytics 中的 Excel 报告特性。

 查看解决方案 DataWORQ

通过整合和自动执行业务流程，优化数据源。

 查看解决方案 OfficeConnect

创建快速且易于更新的管理报告。

 查看解决方案 异常检测

自动执行数据分析，实现高级异常检测。

 查看解决方案
垂直/跨行业计划

解锁数据以做出明智的业务决策

 elKomSolutions

用于商业智能、群组整合和报告的三合一解决方案。

 查看解决方案 Saima Automotive

探索汽车经销商的业务管理解决方案。

 查看解决方案
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