基于现有 IBM® Planning Analytics 功能构建的业务合作伙伴解决方案、附加组件和应用程序套件
高级工具可为各个领域提供新的功能，例如：
整合和定制财务报告
采用简化的财务整合、报告和计划方法。
探索非营利组织的财务计划工具。
探索用于在各种平台上自动执行和分发财务报表的解决方案。
在 IBM Planning Analytics (TM1) 中编排云中和本地数据迁移
实现供应链管理现代化并进行调整
模拟和分析您的环境影响。
通过高级分析管理可持续性目标。
通过集中式平台实现供应链报告和管理的转型。
使用 IBM Planning Analytics 增强、管理、迁移和开发
为使用 IBM Planning Analytics 的开发人员发现新的生产力工具。
为 IBM 的 Planning Analytics TM1 服务器部署高级管理工具。
探索 Planning Analytics 中的 Excel 报告特性。
通过整合和自动执行业务流程，优化数据源。
创建快速且易于更新的管理报告。
自动执行数据分析，实现高级异常检测。
解锁数据以做出明智的业务决策
用于商业智能、群组整合和报告的三合一解决方案。
探索汽车经销商的业务管理解决方案。