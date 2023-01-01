交互式演示 浏览快速演示 查看交互式场景，了解 IBM Planning Analytics 如何在单一平台中自动执行并简化管理流程。

演示视频 IBM Planning Analytics 概述 融入 AI 的整合计划解决方案 – 电子表格的简单性与功能强大的数据库相结合。简化业务计划和分析。

演示视频 借助 IBM Planning Analytics 实施财务计划 动态集成损益、资产负债表和现金流。清晰而充满信心地为未来制定战略。

演示视频 借助 IBM Planning Analytics 实施需求计划 智能浏览当前库存数据、供应商约束和分销挑战。在最佳时刻将正确的产品交付到正确的位置。

演示视频 借助 IBM Planning Analytics 实施销售和运营计划 将销售计划、营销、运营和财务结合在一起。借助这种统一的方法，了解团队协作的惊人业务优势。

演示视频 借助 IBM Planning Analytics 实施销售区域和配额计划 优化每个区域以实现最大覆盖范围，并设定雄心勃勃但切合实际的配额。制定数据驱动型决策，提高您的销售效率。