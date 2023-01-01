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  • 探索预构建示例 - 浏览各种各样的计划示例。

  • 选择您的界面 - 通过 Planning Analytics Workspace 在 Web 上或直接在 Excel 中体验计划功能。

  • 与同事协作 - 邀请团队成员，踏上共享试用旅程。
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查看交互式场景，了解 IBM Planning Analytics 如何在单一平台中自动执行并简化管理流程。

 IBM Planning Analytics 概述

融入 AI 的整合计划解决方案 – 电子表格的简单性与功能强大的数据库相结合。简化业务计划和分析。

 借助 IBM Planning Analytics 实施财务计划

动态集成损益、资产负债表和现金流。清晰而充满信心地为未来制定战略。

 借助 IBM Planning Analytics 实施需求计划

智能浏览当前库存数据、供应商约束和分销挑战。在最佳时刻将正确的产品交付到正确的位置。

 借助 IBM Planning Analytics 实施销售和运营计划

将销售计划、营销、运营和财务结合在一起。借助这种统一的方法，了解团队协作的惊人业务优势。

 借助 IBM Planning Analytics 实施销售区域和配额计划

优化每个区域以实现最大覆盖范围，并设定雄心勃勃但切合实际的配额。制定数据驱动型决策，提高您的销售效率。

 借助 IBM Planning Analytics 实施员工人数和人员编制计划

简化工作流程，减少手动数据输入所花费的时间。深入了解员工管理、绩效指标和人才保留战略。
学习和培训

查看 IBM Planning Analytics 解决方案简介

 IBM® Planning Analytics 解决方案简介

详细了解 IBM Planning Analytics 如何加快计划速度和预测周期并实现跨企业的协作。

产品文档

有关安装、使用和管理 IBM Planning Analytics with Watson 的更多信息，请访问 IBM Knowledge Center。

 数据和 AI 加速器目录

查看最佳实践指南、行业用例、计划模型等。

 加入社区

及时了解最新的 IBM Planning Analytics with Watson 和 IBM Cognos® 创新。社区成员可以访问 IBM 专家及其同行的提示和技巧。此外，您还可以利用这个机会影响 IBM 分析产品组合的产品方向。
客户视频 Ancestry

实时修改其企业损益表、资产负债表和现金流报表。

 Vapo Oy

运用 Planning Analytics 减少复杂性，实施全新的可持续商业模式。

 Stein Mart

为 Stein Mart 收集并简化数据，取得更优的报告效果。

 Sunbelt Rentals

采用 IBM Planning Analytics 和 Cognos Analytics 优化计划流程，在短时间内生成新的数据和报告。

Montage International

通过 IBM Planning Analytics 和 Cognos Analytics 提供的实时可视化管理，快速扩展豪华物业。
成功案例 Knauf

在短短八周内升级至 IBM Planning Analytics，提高了整个组织 500 多名用户在结果计划和预测方面的表现。

Swisscom

Swisscom 将计划和报告时间缩短了一半。为重要事务腾出时间。

 Vaasan Ltd.

更优秀的能耗预测功能提高了这家芬兰烘焙公司谈判能源价格的能力。

 英国国防部 (MoD)

IBM Planning Analytics 通过简化共享业务服务，帮助国防部支持 190,000 名武装部队服役人员。

 Länsförsäkringar AB

规划周期增加到每年 10 个，提高了长期预测的精确度。

听取分析师的看法 2023 年 BARC 整合计划与分析 (IP&A) 评分榜

IBM Planning Analytics 是公认整合的业务计划方面的市场领导者。

《IBM Planning Analytics 的整体经济影响力》

委托 Forrester Consulting 进行的一项调研发现，IBM 客户三年期间收获了价值 320 万美元的收益。

 2023 年 BARC BI 与分析调查

95% 的用户推荐 IBM Planning Analytics，该解决方案在灵活性和性能方面排名最高。了解用户在选择商业智能和分析解决方案时最欣赏哪个方面。
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查看 IBM Planning Analytics 的实际应用。了解如何将您的计划分析提升到全新水平。

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