主页 分析 Planning Analytics as a Service IBM Planning Analytics Workspace (PAW)
自动进行数据收集、整合和分析，实时获取绩效洞察
预约实时演示 体验交互式演示
显示三个人以及不同类型图表的插图
数据收集、整合和分析

IBM Planning Analytics Workspace (PAW) 是 IBM Planning Analytics 平台的基于 Web 的界面。


IBM Planning Analytics Workspace (PAW) 提供一个全面的协作式环境，将数据可视化功能与规划和预测功能相结合。

  • 自动数据收集、整合和分析：消除传统规划方法的复杂性和效率低下问题。 减少手动操作，提高准确性。
  • 实时了解业务绩效：立即访问多个来源的数据。支持所有用户监控关键指标、跟踪目标进度并识别数据趋势或异常。
  • 利用协作功能促进有效的团队合作：用户可以在应用程序中共享数据、洞察和评论，因此每个人都可以访问最新信息。
优势 高级分析

PAW 的实时可视化和预测性建模功能使企业能够做出明智的决策，从而推动增长。

 打通团队孤岛

借助集中式协作中心，PAW 支持多位用户同时工作、分享洞察并协调其规划和预测工作。

 实现各种来源的数据整合

拥有单一可信信息源，减少在繁琐任务上浪费的时间。PAW 的直观界面和自助服务功能使企业能够即时创建报告和分析数据。
功能
精简流程 一个集中式平台 将资产整理到应用程序和计划中，为相关资产创建逻辑容器。使用应用程序组手册、视图和 Web 表格来安排规划和编制预算流程等小组任务。分配参与者、设置截止日期并定义任务依赖项。可以通过用户组分配来控制访问权限并确保顺利开展协作。 阅读更多
直观地评估绩效 绩效记分卡 可以借助红绿灯和趋势图标等可视化指标来比较目标和实际结果，从而轻松评估绩效。可以将现有记分卡整合到相关手册中，并分析不同时间段、指标和维度的数据。创建有影响力的可视化效果，例如影响图和战略地图。 阅读更多
简化数据建模流程 无代码建模环境 无需编码即可构建和维护财务模型的结构。可以利用直观的界面和拖放功能，毫不费力地创建和修改多维数据集、维度、层次结构和计算。将数据无缝转换并加载到财务模型中。 阅读更多
内附功能 交互式仪表板

利用极具视觉冲击力的交互式仪表盘跟踪和分析业务绩效。通过直观的拖放功能、交互式图表和图形自定义仪表板，一目了然地获取有价值的洞察分析。

 高级建模和预测功能

利用复杂的算法和预测分析来模拟不同的场景，预测未来的结果，并根据数据驱动的洞察分析做出明智的决策。

 协同规划

让您的团队成员参与协作规划流程，让他们贡献自己的专业知识、分享评论并实时协作。PAW 为团队合作提供了一个中央平台，确保每个人都朝着共同的目标前进。

 数据整合与自动化

PAW 与各种数据源无缝集成，使企业能够整合来自多个系统的数据。实现数据导入流程自动化，消除手动数据输入，节省时间并减少错误。

 假设分析

利用 PAW 探索不同的场景，并评估企业决策的潜在影响。测试各种假设、调整参数，并立即查看预测结果，帮助企业针对不同的业务场景制定计划。

 报告和演示

轻松创建具有专业外观的报告和演示文稿。生成综合报告、导出数据并以 PDF 或 Excel 等各种格式与利益相关者分享洞察分析，确保有效地交流您的分析和计划。
采取下一步行动

了解如何将业务规划和分析流程提升至全新水平。查看 IBM Planning Analytics with Watson 的实际应用。

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