IBM Planning Analytics Workspace (PAW) 是 IBM Planning Analytics 平台的基于 Web 的界面。
IBM Planning Analytics Workspace (PAW) 提供一个全面的协作式环境，将数据可视化功能与规划和预测功能相结合。
PAW 的实时可视化和预测性建模功能使企业能够做出明智的决策，从而推动增长。
借助集中式协作中心，PAW 支持多位用户同时工作、分享洞察并协调其规划和预测工作。
拥有单一可信信息源，减少在繁琐任务上浪费的时间。PAW 的直观界面和自助服务功能使企业能够即时创建报告和分析数据。
利用极具视觉冲击力的交互式仪表盘跟踪和分析业务绩效。通过直观的拖放功能、交互式图表和图形自定义仪表板，一目了然地获取有价值的洞察分析。
利用复杂的算法和预测分析来模拟不同的场景，预测未来的结果，并根据数据驱动的洞察分析做出明智的决策。
让您的团队成员参与协作规划流程，让他们贡献自己的专业知识、分享评论并实时协作。PAW 为团队合作提供了一个中央平台，确保每个人都朝着共同的目标前进。
PAW 与各种数据源无缝集成，使企业能够整合来自多个系统的数据。实现数据导入流程自动化，消除手动数据输入，节省时间并减少错误。
利用 PAW 探索不同的场景，并评估企业决策的潜在影响。测试各种假设、调整参数，并立即查看预测结果，帮助企业针对不同的业务场景制定计划。
轻松创建具有专业外观的报告和演示文稿。生成综合报告、导出数据并以 PDF 或 Excel 等各种格式与利益相关者分享洞察分析，确保有效地交流您的分析和计划。