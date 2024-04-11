IBM Planning Analytics for Excel (PAfE) 是一个 Microsoft Excel 加载项，支持您在 IBM Planning Analytics 中与数据交互并分析数据。
IBM Planning Analytics 基于 TM1 技术构建，使用单元格导向型数据库（类似电子表格），但数据在多维数据集（而非二维表格）中进行管理。借助 PAfE，您可以克服 Excel 电子表格中内置的复杂模型、相异数据源以及缺乏监管等方面的限制。
无需更新上百个电子表格。PAfE 可直接连接到 TM1 服务器，因此您可以实时访问数据以进行分析、报告和规划活动。
使用层次结构（包括时间、地理位置和生产线等）跨多个行和列分析数据。利用您的 Excel 技能来提升您的分析水平。
只需点击一下按钮即可将 Excel 接入到 Web 用户界面。共享工作簿和报告，以便与团队成员轻松地实时协作、开展计划、预算和预测活动。
使用专为 IBM Planning Analytics 设计的特定工具和功能访问 Excel 中的功能区。轻松完成日常任务，如导入数据、刷新视图以及创建动态报告。
利用熟悉的 Excel 功能（如图表、表格和数据透视表）实现数据可视化，并创建交互式仪表板。定制报告，以您偏好的格式显示所需信息。
借助扩展功能，利用各种方式对数据进行切片和切块操作，类似于巨大的数据透视表。快速回答业务问题并制定明智的决策。
执行场景分析，了解不同因素对业务造成的影响。实时测试不同的假设情况，如变换市场形势或调整价格，以了解这些因素对结果带来的影响。
从强大的安全和治理功能中获益，包括用户认证和授权、数据访问控制和审计跟踪。
在位于云端的 IBM Planning Analytics Workspace 中，将 Excel 工作表轻松转换为网页表格。与多个用户协作，快速分享见解，促进团队高效协同工作。
功能
Microsoft Office 提供的 Microsoft Excel
IBM Planning Analytics for Excel
版本控制
“另存为”多个电子表格
利用完备的审计跟踪实现强大的版本控制。可以根据安全权限检索、创建或修改版本
协作
有限；难以实时协作
轻松与多个用户实时协作，能够共享网页表格并执行同步分析
大型数据集
有限；处理大型数据集时性能可能会受到影响
在不影响性能的情况下高效处理大型数据集
安全性
基本密码保护和文件加密
强大的安全功能，包括用户认证、数据访问控制和审计跟踪
多维度分析
受限于数据透视表。不采用附加组件或外部工具的情况下很难进行多维度分析
使用内置的 OLAP 和向下钻取功能，轻松高效地进行多维度分析
数据汇总
基于公式、易出错；不采用附加组件或外部工具的情况下难以执行数据整合和汇总
通过内置的整合功能，轻松、高效、实时地整合和汇总数据
验证
有限；不采用附加组件或外部工具的情况下很难进行数据验证
通过内置的验证规则和错误检查工具，轻松高效地验证数据