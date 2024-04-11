IBM Planning Analytics for Excel (PAfE) 是一个 Microsoft Excel 加载项，支持您在 IBM Planning Analytics 中与数据交互并分析数据。



IBM Planning Analytics 基于 TM1 技术构建，使用单元格导向型数据库（类似电子表格），但数据在多维数据集（而非二维表格）中进行管理。借助 PAfE，您可以克服 Excel 电子表格中内置的复杂模型、相异数据源以及缺乏监管等方面的限制。

轻松创建自定义报告和仪表板。定制分析以满足您的独特需求。

自动执行工作流程。借助内置的数据验证和错误检查节省时间，并确保计划和报告的准确性和一致性。

与团队成员实时协作，随时随地安全访问和管理数据。