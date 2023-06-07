TM1 是从执行“电子表格”分析的需求发展到大量多维数据。这是通过应用数据库安全性和治理来克服电子表格的数据量和复杂性限制来实现的。在 TM1 中，数据以多维数组或“多维数据集”的形式存储，可以轻松地进行实时操作和分析。



面向单元格是 TM1 的一个关键方面。数据在单个单元格级别进行存储和处理，而不是在预定义的结构中，如表或列。这在建模和分析数据时具有高度的灵活性，因为可以轻松操作和组合单元格以创建新的视图和分析。此外，由于单元格可以很容易地链接到其他单元格或数据源，因此面向单元格的数据库是高度动态的，并且可以在获得新信息时实时更新。