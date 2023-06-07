Table Manager 1 (TM1) 是一个内存中多维在线分析处理 (OLAP) 数据库，具有面向单元格的结构 - 例如允许用户创建复杂财务模型并执行高级计算，同时受益于控制和治理的电子表格。
TM1 是从执行“电子表格”分析的需求发展到大量多维数据。这是通过应用数据库安全性和治理来克服电子表格的数据量和复杂性限制来实现的。在 TM1 中，数据以多维数组或“多维数据集”的形式存储，可以轻松地进行实时操作和分析。
面向单元格是 TM1 的一个关键方面。数据在单个单元格级别进行存储和处理，而不是在预定义的结构中，如表或列。这在建模和分析数据时具有高度的灵活性，因为可以轻松操作和组合单元格以创建新的视图和分析。此外，由于单元格可以很容易地链接到其他单元格或数据源，因此面向单元格的数据库是高度动态的，并且可以在获得新信息时实时更新。
Manny Perez 于 1983 年发明了 Table Manager 1 (TM1)，以解决与预算、预测和财务报告相关的复杂、前瞻性业务建模问题。1996 年，Applix 收购了 Sinper Corporation。Cognos 于 2007 年收购了 Applix，不久后 Cognos 又被 IBM 收购，并将其品牌重命名为 IBM® Cognos TM1。
2016 年，IBM 将该产品更名为 Planning Analytics，通过引入 Web 界面（一种高度可视化的自助式数据探索和仪表板工具），反映其从传统的业务计划和分析扩展到商业智能的新增功能。目前，TM1 仍用于定义 IBM® Planning Analytics 核心组件，TM1 服务器。
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TM1 可提供电子表格的灵活性、交互性和建模能力，但保留了数据库的控制性、安全性和可扩展性。找到下面最重要的概念、功能和优点。
多维数据集、维度、层次结构和规则是 TM1 的重要组成部分。它们为组织和分析企业规划数据提供了一个强大的框架，并可帮助企业获得对运营、绩效和趋势的宝贵洞察分析。
多维数据集是 TM1 的核心构件。它们是多维数据数组，允许用户从不同的角度分析和探索数据。例如，公司可能希望按产品、时间段和城市汇总财务数据，以比较实际费用和预算费用。
维度是在多维数据集中整理数据时所依据的类别或属性。维度为数据提供背景和含义，并允许用户沿不同的轴对数据进行切分。多维数据集可能包含的典型维度是时间、版本、区域、产品、部门和指标。
层次结构是将维度成员按父子关系进行逻辑组织。它们为维度提供了结构或组织，允许用户以不同的粒度或细节级别浏览和分析 KPI。例如，时间维度层次结构可能包括年、季度、月和日等级别。
规则是控制数据库行为的语句或指令。规则定义数据库如何处理和计算数据，以及如何响应用户查询和请求。规则可用于计算采购成本、汇率、库存水平、库存消耗和最终生产成本。
数据存储在计算机内存中，而不是磁盘或其他外部存储设备上。这样可以更快地访问数据，这对于快速处理大量数据很有用，并且可以进行实时数据分析和报告。通过将数据存储在内存中，TM1 可以比传统数据库更快地执行计算和生成报告。
写回功能是基于单元格的数据库的一个特性，它使用户能够更新和保存直接对数据库中的单元格所做的更改，而不是导出和导入数据进行编辑。在面向单元格的数据库中，数据在单个单元格级别进行存储和处理，而不是在表或列等预定义的结构中。
TM1 通过仅对具有实际值或变化的数据执行计算来优化计算，而不是重新计算多维数据集中的所有内容。它通过减少计算期间处理的数据量，并根据更新或修改的数据仅识别需要重新计算的单元格，节省了时间。
在数据建模和分析方面提供高度灵活性，更容易适应业务需求的变化，并适应不断变化的业务需求。可以扩展以处理大量数据，使其适用于大型企业和复杂的业务环境。
专为高速、实时数据分析和建模而设计，是大型复杂数据集的理想选择。内存数据库架构允许快速检索和处理数据，使用户能够快速分析数据并做出明智的决策。
利用 TurboIntegrator，它可以集成来自各种数据源的数据，包括电子表格、领先的 EPM（例如 Oracle、SAP）和其他数据管理系统，从而可以轻松组合不同来源的数据以进行分析和报告创作。
提供一个协作规划、制定预算和预测的平台，使多个利益相关者能够参与工作流程并实时分享见解和反馈。
提供精细的安全功能，允许将数据访问限制在特定的最终用户或用户组内，从而确保只有授权用户才能访问敏感数据，从而提高对数据的信任和信心。
可以通过使用预测式建模和预测技术来分析历史数据、确定趋势和模式、进行假设情景分析并预测未来结果，从而进行前瞻性分析。
IBM Planning Analytics 是一个集成式业务规划平台，可在单一平台上统一和协同组织业务数据，从而实现企业范围内的协作和透明度。所有用户均可访问实时数据，从而在无需数据科学家的情况下创建更准确、一致和及时的计划、预算和预测。
其直观的前端：Web 界面、IBM Planning Analytics Workspace 和原生 Microsoft Excel 插件使 IBM Planning Analytics for Excel 非常便于用户使用，确保了无缝的采用过程。
IBM Planning Analytics 是一种多功能解决方案，可供从大型企业和政府机构到小型企业的各类组织按需使用，完成预算制定、规划、预测、管理报告、分析和合并等工作。该解决方案就像电子表格一样灵活，但性能更强，安全控制更精细，而且没有断开的链接。
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