作为大多数 OLAP 系统的核心，OLAP 多维数据集是一种基于数组的多维数据库，它可以比传统的关系数据库更快、更高效地处理和分析多个数据维度。

关系数据库表的结构类似电子表格，以二维逐行逐列的格式存储单条记录。数据库中的每个数据“事实”都位于两个维度（行和列）的交叉点上，例如区域和总销售额。

当然，SQL 和关系数据库报告工具可以查询、报告和分析表中存储的多维数据，但其性能会随着数据量的增加而下降。而且，需要进行大量的工作来重新组织结果以关注不同的维度。

这就是 OLAP 多维数据集的用武之地。OLAP 多维数据集通过附加层扩展了单个表，每层都添加了附加维度 – 通常是维度“概念层次结构”中的下一个级别。例如，多维数据集的顶层可以按地区组织销售数据；其他层可以是按国家/地区、州/省、城市，甚至是具体的商店来组织。

理论上，一个多维数据集可以包含无限多个层。（表示三个以上维度的 OLAP 多维数据集有时称为超多维数据集）。这些层中也可以有更小的多维数据集。例如，每个商店层都可以包含按销售人员和产品排列销售额的多维数据集。在实践中，数据分析师会创建只包含所需层数的 OLAP 多维数据集，以实现最佳分析和性能。