如今，企业通常汇集高达数 TB 或数 PB 的大规模数据集。这些信息来自各种数据源，例如物联网 (IoT) 设备或社交媒体，并通常会被传输到数据仓库和其他目标系统。但是，来自广泛来源的信息，加上大规模数据迁移的规模，可能会引发一系列问题：格式不一致和差异、数据重复、数据字段不完整、数据输入错误甚至数据投毒。

这些数据质量问题可能会影响数据完整性并影响明智决策。无效数据不仅给数据分析师带来麻烦，也给工程师、数据科学家和其他使用 AI 模型的人带来问题。

AI 模型，包括机器学习模型和生成式 AI 模型，需要可靠、准确的数据进行模型训练并保障其性能。随着有效的 AI 实施成为关键的竞争优势，企业企业无法承受无效数据损害其 AI 项目的后果。企业使用数据验证流程来帮助确保数据质量足以用于数据分析和 AI。

此外，数据验证在关系到监管合规方面变得越来越重要。例如，《欧盟 AI 法案》要求“高风险” AI 系统的数据验证必须遵守严格的数据治理实践。