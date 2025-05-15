什么是数据质量管理？

数据质量管理 (DQM) 是一系列旨在提升和维护组织数据质量的实践活动。

随着全球数据生产持续以惊人的速度增长，有效进行数据质量管理可以帮助企业规避低质量数据，从而避免代价高昂的错误和业务流程低效问题。凭借触手可及的可信、可靠数据，企业可以发掘高价值洞察分析，制定更好的决策，并将人工智能 (AI) 整合至其业务运营。

数据质量管理包括数据剖析、数据清理、数据验证、数据质量监控和元数据管理等实践。成功的数据质量管理结果是数据集针对关键质量维度进行优化，例如准确性、完整性、一致性、及时性、唯一性和有效性。

软件解决方案可以帮助组织和数据从业者解决数据质量问题并创建高质量的数据管道。这些工具提供数据质量分析、自动异常检测、实时事件警报等功能。