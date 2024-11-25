当今的各个公司收集和分析的数据比以往任何时候都多，并希望能够解锁宝贵的洞察。然而，数据收集和分析本身不足以确保取得成功的结果。数据管理和数据管理员可以在数据驱动的文化中支持和指导数据的有效使用。

近年来，随着 AI 的日益普及，数据管理变得越发重要。AI 系统会消耗并产生大量的数据。数据管理有助于确保数据的高质量和完整性，从而使 AI 驱动的业务流程有效，遵守政府法规，并符合治理和道德 AI 标准。

良好的数据管理计划可以提高数据质量、可访问性、可用性和安全性，从而实现成功的数据监护。数据管理员帮助确保员工能够访问有用、准确的业务数据，以支持数据驱动的决策和 AI 驱动的工作效率提升。数据管理的其他优势还包括数据解释更加一致、审计准备更加充分。

数据管理员通常与很多利益相关者（包括数据所有者、数据分析师、数据科学专家和一般业务用户）合作，以实现这些优势。

尽管如此，非正式认可的“数据管理员”的员工可能会承担数据管理职责，并投入大量的时间满足组织的数据需求，例如清点数据和评估数据质量。不过，一些数据管理专家表示，将数据管理角色正式化很重要，因为这表明公司认真对待数据质量管理。1