数据准确性是数据质量的核心维度——与数据完整性、一致性、时效性、唯一性、有效性和其他指标并列。因此，实现数据准确性是数据质量管理的关键要素，后者则是针对各个质量维度优化组织数据的实践集合。
维护数据准确性包括识别和纠正错误、执行数据验证规则和实施强有力的数据治理。关于数据收集、所有权、存储、处理和使用的明确政策、标准和程序都有助于保持数据的高度准确性。
当数据准确无误时，它就能为数据驱动的决策奠定可靠的基础——无论是驱动机器学习模型还是指导营销活动。相反，不准确的数据可能导致业务决策失误、客户满意度下降、运营效率低下和财务损失。
虽然数据准确性一向至关重要，但在当今数据驱动的商业环境中，实现数据准确性已成为当务之急。准确的数据可以确保任何结果都维持可信度和可靠性，并带来诸多优势，例如：
准确的数据可帮助组织制定基于事实的明智决策。有了可信且可靠的数据，业务决策和规划就会变得更有成效，同时与关键绩效指标 (KPI) 保持一致。相比之下，不良数据则会破坏决策的可信度，并对后续运营产生负面影响。
不准确且不完整的数据可能使组织面临违反各种行业法规和标准的风险。例如，在金融服务领域，“萨班斯-奥克斯利法案”和“巴塞尔协议 III”等法规要求组织确保其财务数据的准确性和完整性。不合规行为可能会导致重大处罚、审计审查力度加大以及声誉受损。
数据准确性在医疗保健、金融服务和制造业等领域至关重要。这些行业均存在过时信息或数据不一致等问题，可能危及患者安全、导致财务波动或降低产品质量。此类结果可能引发财务损失或品牌声誉受损等连锁反应。
数据可能因多种原因出现不准确的情况。部分最常见的原因包括：
衡量数据质量指标（准确性、完整性、一致性、时效性、唯一性或有效性）是一项关键的数据质量管理实践。如果尚未衡量，就难以定位待优化的环节。定期监控数据准确性可以帮助组织检测变更，并在不准确性影响业务之前采取相应的纠正措施。
数据准确性的衡量涉及评估数据的正确性，即数据无差错的程度及其对真实实体的表征精度。通过各种方法进行衡量，例如数据验证、确认以及对比任何已知的“事实来源”。
组织可以运用多种方法和流程来确保并维持数据的准确性，包括：
定期数据审计有助于企业发现、分析、分类、监控和可视化其数据环境。这一过程可以发现潜在的风险、不一致或不准确的情况。
又称数据清洗或数据清理，数据清洗是识别和纠正原始数据集错误的过程。数据清洗技术包括标准化、去重和验证。该过程通常始于数据评估（数据剖析）。
数据验证是指在使用数据之前验证数据的准确性和质量。验证数据的过程可能包括检查错误、不一致和数据完整性问题。
数据整合过程能够组合并协调来自不同来源的数据，从而帮助组织克服数据孤岛和数据不一致所造成的挑战。组织可以利用各种数据整合工具来部署自动化技术，借此简化流程。
数据可观察性可帮助组织了解其数据的健康状况及其在整个数据生态系统中的状态。它包括突破传统监控范围的活动，旨在以近乎实时地方式识别、排查和解决数据问题。
数据治理可以通过创建支撑完善的数据管理和强大的端到端数据管理流程的框架，确保数据的完整性。