什么是数据准确性？

人工智能
2025 年 6 月 4 日

作者

Alexandra Jonker

Editorial Content Lead

Alice Gomstyn

IBM Content Contributor

什么是数据准确性？

数据准确性指的是数据反映其真实世界值的接近程度。准确的数据是正确、精准且无误的。

数据准确性是数据质量的核心维度——与数据完整性、一致性、时效性、唯一性、有效性和其他指标并列。因此，实现数据准确性是数据质量管理的关键要素，后者则是针对各个质量维度优化组织数据的实践集合。

维护数据准确性包括识别和纠正错误、执行数据验证规则和实施强有力的数据治理。关于数据收集、所有权、存储、处理和使用的明确政策、标准和程序都有助于保持数据的高度准确性。

当数据准确无误时，它就能为数据驱动的决策奠定可靠的基础——无论是驱动机器学习模型还是指导营销活动。相反，不准确的数据可能导致业务决策失误、客户满意度下降、运营效率低下和财务损失。

小球在轨道上滚动的三维设计

最新的 AI 新闻 + 洞察分析

在每周的 Think 时事通讯中，发现专家精选的有关 AI、云等的洞察分析和新闻。 

数据准确性有哪些优点？

虽然数据准确性一向至关重要，但在当今数据驱动的商业环境中，实现数据准确性已成为当务之急。准确的数据可以确保任何结果都维持可信度和可靠性，并带来诸多优势，例如：

  • 运营效率
  • 法规一致性
  • 高质量 AI 输出
  • 客户满意度

运营效率

准确的数据可帮助组织制定基于事实的明智决策。有了可信且可靠的数据，业务决策和规划就会变得更有成效，同时与关键绩效指标 (KPI) 保持一致。相比之下，不良数据则会破坏决策的可信度，并对后续运营产生负面影响。

法规一致性

不准确且不完整的数据可能使组织面临违反各种行业法规和标准的风险。例如，在金融服务领域，“萨班斯-奥克斯利法案”和“巴塞尔协议 III”等法规要求组织确保其财务数据的准确性和完整性。不合规行为可能会导致重大处罚、审计审查力度加大以及声誉受损。

高质量人工智能 (AI) 输出

数据质量低下（包括数据不准确）正是“垃圾进，垃圾出”这一描述 AI 模型及其训练数据的谚语中的“垃圾”部分。不良数据会导致 AI 算法和模型的输出存在缺陷，降低 AI 系统的效率，并削弱用户和利益相关者的信任度，从而阻碍后续计划的推进。

客户满意度

数据准确性在医疗保健、金融服务和制造业等领域至关重要。这些行业均存在过时信息或数据不一致等问题，可能危及患者安全、导致财务波动或降低产品质量。此类结果可能引发财务损失或品牌声誉受损等连锁反应。

数据准确性与数据完整性

数据准确性和数据完整性是独立但相关的数据管理概念。两者在整理组织可依赖的决策、规划和业务运营的高质量数据方面都发挥着至关重要的作用。

数据完整性的概念侧重于在整个数据生命周期中维持数据准确性、数据完整性和数据一致性，即使数据在系统之间传输或出于各种目的进行操作时也是如此。这通常通过错误检测和纠正技术来实现。

数据准确性是数据完整性的关键因素，有助于确保各个数据点的正确性并反映其要描述的真实实体。

数据准确性与数据完整性的共性和差异
AI Academy

数据管理是生成式 AI 的秘诀吗？

深入了解为什么高质量数据对于成功使用生成式 AI 至关重要。
转到视频集

数据不准确的原因

数据可能因多种原因出现不准确的情况。部分最常见的原因包括：

  • 人为错误：在数据输入等手动流程中引入的人为错误（例如印刷错误、错置数据或不正确的数值），是导致数据不准确的主要原因。

  • 系统错误：设计或维护不当的数据库、错误、过时的软件或其他导致系统停机的原因都会影响数据的可靠性。

  • 过时信息：及时性有助于确保数据与分析或决策目的相关。过时的信息会导致错误的结论。

  • 重复记录：重复的数据条目（或冗余记录）会过度显示特定的数据点或趋势，从而导致分析结果出现偏差。

  • 数据不完整：不完整的数据集可能并未纳入所有必要记录，并且存在影响分析质量的缺失值或差距。

  • 数据不一致：不同数据集或系统中孤立的数据值或不兼容的数据值都会导致数据不准确（例如日期格式不一致）。

  • 有偏倚的数据：包含历史和社会偏见的数据会阻碍产生准确的结果和成果。

  • 数据收集不良：数据质量问题可能源于数据收集方法存在偏差或不一致、收集工具出现故障或数据源质量较差。

衡量数据准确性

衡量数据质量指标（准确性、完整性、一致性、时效性、唯一性或有效性）是一项关键的数据质量管理实践。如果尚未衡量，就难以定位待优化的环节。定期监控数据准确性可以帮助组织检测变更，并在不准确性影响业务之前采取相应的纠正措施。

数据准确性的衡量涉及评估数据的正确性，即数据无差错的程度及其对真实实体的表征精度。通过各种方法进行衡量，例如数据验证、确认以及对比任何已知的“事实来源”。

维护数据准确性的方法

组织可以运用多种方法和流程来确保并维持数据的准确性，包括：

  • 数据审计
  • 数据清理
  • 数据分析
  • 数据验证
  • 数据集成
  • 数据可观察性
  • 数据治理

数据审计

定期数据审计有助于企业发现、分析、分类、监控和可视化其数据环境。这一过程可以发现潜在的风险、不一致或不准确的情况。

数据清洗

又称数据清洗或数据清理，数据清洗是识别和纠正原始数据集错误的过程。数据清洗技术包括标准化、去重和验证。该过程通常始于数据评估（数据剖析）。

数据剖析

数据剖析又称为“数据考古”，可帮助组织更好地了解数据质量。该过程运用多种方法来审查和总结数据，然后根据数据质量评估其状况。数据剖析对大数据尤为有利。

数据验证

数据验证是指在使用数据之前验证数据的准确性和质量。验证数据的过程可能包括检查错误、不一致和数据完整性问题。

数据集成

数据整合过程能够组合并协调来自不同来源的数据，从而帮助组织克服数据孤岛和数据不一致所造成的挑战。组织可以利用各种数据整合工具来部署自动化技术，借此简化流程。

数据可观察性

数据可观察性可帮助组织了解其数据的健康状况及其在整个数据生态系统中的状态。它包括突破传统监控范围的活动，旨在以近乎实时地方式识别、排查和解决数据问题。

数据治理

数据治理可以通过创建支撑完善的数据管理和强大的端到端数据管理流程的框架，确保数据的完整性。

资源

利用 AI 就绪数据提高 AI 采用率

了解为什么 AI 驱动的数据智能和数据集成对于推动结构化和非结构化数据的准备工作和加速实现 AI 成果至关重要。
2024 年 Gartner 数据集成工具魔力象限报告

IBM 在 2024 年 Gartner 数据集成工具魔力象限报告中连续第 19 年被评为领导者。
《数据差异化因素》

深入了解数据领导者指南，了解如何构建数据驱动型组织和推动业务优势。
面向 AI 的混合、开放湖仓一体

简化数据访问并实现数据治理自动化。了解将湖仓一体战略集成到数据架构中的强大功能，包括优化工作负载的成本、扩展 AI 和分析，以及随时随地使用所有数据。
数据领导者的数据治理和隐私保护

阅读有关数据治理和隐私构建块的 IBM 指南。
大规模管理 AI 和分析数据

了解开放湖仓一体方法如何提供可信数据以及加快分析和 AI 项目执行。
Gartner 预测 2024 年：AI 将如何影响分析用户

获得关于不断演变的 ABI 解决方案格局的独特洞察分析，重点介绍适用于数据和分析领导者的主要发现、假设和建议。
应对现代企业中的治理、风险管理和合规性问题

深入了解现代企业运营中治理、风险和合规 (GRC) 的重要协同作用。