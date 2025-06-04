数据准确性和数据完整性是独立但相关的数据管理概念。两者在整理组织可依赖的决策、规划和业务运营的高质量数据方面都发挥着至关重要的作用。

数据完整性的概念侧重于在整个数据生命周期中维持数据准确性、数据完整性和数据一致性，即使数据在系统之间传输或出于各种目的进行操作时也是如此。这通常通过错误检测和纠正技术来实现。

数据准确性是数据完整性的关键因素，有助于确保各个数据点的正确性并反映其要描述的真实实体。