数据剖析或数据考古是检查和清理数据的过程，以更好地了解数据结构并在组织中始终达到数据质量标准。
公司集成软件或应用程序，以确保正确准备数据集，并充分利用其优势以清除错误数据。具体而言，您可以确定哪些来源存在或产生数据质量问题，这些问题最终会影响您的整体业务运营和财务能否获得成功。该过程还执行必要的数据质量评估。
数据剖析的第一步是，收集数据源和关联的元数据以进行分析，这通常可能会导致发现外键关系。接下来的步骤旨在清理数据，以确保统一的结构并消除重复数据等。在清理数据后，数据剖析软件将返回统计信息以描述数据集，并且可能包括平均值、最小值/最大值和频率等内容。下面，我们将简要介绍正确的数据剖析技术。
数据剖析应该是组织处理数据的重要组成部分，公司应将其视为数据清理的关键组成部分。它不仅可以帮助您了解数据，而且还可以验证数据是否达到标准统计指标。分析师团队可以通过多种不同的方法进行数据剖析，但通常分为三大类，目标都是提高数据质量并更好地了解数据。
以下是分析师可用来剖析数据的方法：
一般来说，对数据进行剖析时，几乎没有任何缺点或不利之处。数据量大是一回事，但数据质量很重要，这就是数据剖析的作用所在。在您具有精确格式的标准化数据时，几乎不会出现客户不满意或沟通不畅的情况。
挑战本质上大多是系统性的，因为举例来说，如果数据没有集中放置在一个地方，就很难找到这些数据。但如果安装了某些数据工具和应用程序，这就不应成为问题，而且只会对公司的决策有利。让我们仔细看看其他主要优点和挑战。
数据剖析可以提供与任何其他工具不同的简要数据概览。更具体地说，您可以获得以下结果：
数据剖析挑战通常源于相关工作的复杂性。更具体地说，您可以获得以下结果：
无论采用何种方法，以下数据剖析工具和最佳实践都会优化数据剖析准确性和效率：
列剖析：此方法会扫描表格，并统计每个值在每一列中出现的次数。需要了解列内的频率分布和模式时，列剖析可能非常有用。
跨列剖析：该技术由两个过程组成：键分析和依赖项分析。键分析过程查找可能的主键以查看属性值数组。而依赖项分析过程用于确定数据集中嵌入了哪些关系或模式。
跨表剖析：该技术使用键分析识别游离数据。外键分析识别孤立记录或一般差异，以检查不同表中的列集之间的关系。
数据规则验证：此方法会根据既定的规则和标准对数据集进行评估，以验证其是否确实遵循了这些预定义规则。
键完整性：确保键始终位于数据中，并识别可能有问题的孤立键。
基数：该技术检查数据集之间的关系，例如，一对一和一对多。
模式和频率分布：该技术确保正确设置了数据字段格式。
虽然数据剖析能够在各行各业的多种环境中提高质量、准确性和可用性，但其更突出的用例包括：
数据转换：在处理数据之前，需要将其转换为可用且经过整理数据集。这是创建预测模型和检查数据之前的重要步骤，因此，必须在执行任何这些步骤之前完成数据剖析。可以使用 IBM Db2 完成该过程，IBM Db2 是为支持数据转换而构建的云原生数据库。
此外，ELT（提取、加载、转换）和 ETL（提取、转换、加载）是数据集成过程，用于将原始数据从源系统移动到目标数据库。IBM 提供数据集成服务和解决方案以支持业务就绪数据管道，并为您的企业提供高效扩展所需的工具。
数据集成：为了正确集成多个数据集，您必须先了解每个数据集之间的关系。在尝试了解数据指标并确定如何将它们相关联时，这是至关重要的一步。
查询优化：如果要获得最准确和优化的公司信息，数据剖析是关键所在。数据分析会考虑数据库特征信息并创建每个数据库的统计数据。IBM i 7.2 软件提供了数据库性能和查询优化，以专用于该目的。数据库调优目标是，充分利用系统资源以最大限度缩短查询响应时间。
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