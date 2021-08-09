商业智能分析师会将原始数据转化为有意义的洞察信息，从而推动组织内的战略决策。借助 BI 工具，业务用户可访问不同类型的数据，包括历史数据和当前数据、第三方数据和内部数据以及半结构化数据和非结构化数据，例如社交媒体。用户可分析这些信息以深入了解业务绩效并知晓后续操作。

CIO 杂志指出：“尽管商业智能不会告诉业务用户该做什么或者选择一条路线之后将会发生什么，而且商业智能也不仅仅关乎生成报告。相反，商业智能可为人们提供一种检查数据的方法，以使他们能够了解趋势和获得洞察。”1

组织可利用从 BI 和数据分析中获得的洞察来改善业务决策、识别问题或情况、确定市场趋势并寻找新的收益或业务机遇。