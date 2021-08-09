商业智能 (BI) 是一套用于收集、管理和分析组织数据以生成为业务战略和运营提供洞察信息的技术流程。
商业智能分析师会将原始数据转化为有意义的洞察信息，从而推动组织内的战略决策。借助 BI 工具，业务用户可访问不同类型的数据，包括历史数据和当前数据、第三方数据和内部数据以及半结构化数据和非结构化数据，例如社交媒体。用户可分析这些信息以深入了解业务绩效并知晓后续操作。
CIO 杂志指出：“尽管商业智能不会告诉业务用户该做什么或者选择一条路线之后将会发生什么，而且商业智能也不仅仅关乎生成报告。相反，商业智能可为人们提供一种检查数据的方法，以使他们能够了解趋势和获得洞察。”1
组织可利用从 BI 和数据分析中获得的洞察来改善业务决策、识别问题或情况、确定市场趋势并寻找新的收益或业务机遇。
通常，BI 平台依赖数据仓库来获取它们的基准信息。数据仓库的优势在于它可将来自多个数据源的数据聚合到一个中央系统中，从而支持业务数据分析和报告。BI 会以报表、图表和地图的形式向用户呈现相关结果，而这些结果可能会通过仪表板来显示。
数据仓库可能会包含一个在线分析处理 (OLAP) 引擎，以支持多维查询。例如：“与去年相比，今年东部地区与西部地区的销售额各是多少？”
OLAP 可为数据发现提供强大的技术、从而推动 BI、复杂分析计算和预测分析。OLAP 的主要优点之一在于：其各种计算的一致性可改善产品质量、客户交互和业务流程。
如今，湖仓一体也被用于 BI。湖仓一体的好处在于它旨在解决数据仓库和数据湖的核心挑战，从而为组织提供更理想的数据管理解决方案。湖仓一体代表了数据管理解决方案的下一步发展方向。
在 BI 中采取的步骤通常遵循以下顺序：
某些较新的 BI 产品可能会使用 Hadoop 等技术来直接提取和加载原始数据，但数据仓库通常仍是首选的数据源。
“商业智能”一词由作家 Richard Millar Devens 于 1865 年首次使用，当时他引用了一个先于竞争对手收集市场情报的银行家的话语。1958 年，一位名叫 Hans Peter Luhn 的 IBM 计算机科学家探索了利用技术来收集 BI 的潜力。他的研究帮助确立了若干方法，从而使 IBM 打造出早期的某些分析平台。
在 20 世纪 60 年代和 70 年代，最早的数据管理系统和决策支持系统 (DSS) 问世，它们可存储和整理不断增加的数据。“很多历史学家认为，现代版本的 BI 是从 DSS 数据库演变而来的”，IT 教育网站 Dataversity 表示。“在此期间，人们开发了各种各样的工具，以便以更简单的方式来访问和组织数据。为与 DSS 结合使用而开发的部分工具包括 OLAP、执行信息系统和数据仓库。”2
到了 20 世纪 90 年代，BI 已日渐流行，但此技术依然十分复杂。它通常需要 IT 支持，而这往往会导致积压工作和报表推迟。即使没有 IT，BI 分析师和用户也需接受大量培训，才能成功查询和分析其数据。3
商业智能既是一种思维方式，同时也由硬件和软件所组成。通过采用基于一整套方法、流程、数字技术和数据分析的数据驱动式文化，组织可发现新的洞察，从而做出更明智的业务决策并获得新的优势。仅安装新的 BI 软件包并不能引发此类文化转变。
BI 的优点：
BI 的挑战
数据是成功组织的命脉所在。除传统数据角色（数据工程师、数据科学家、分析师和架构师）之外，整个组织的决策者还需能灵活、自助地访问由人工智能 (AI) 加速生成的数据驱动式洞察。从市场营销到人力资源，从财务到供应链再到其他环节，决策者均可利用这些洞察来改进整个企业的决策水平和工作效率。
当组织能够全面评估运营和流程、了解客户、评估市场和推动改进时，就会受益良多。它们需要使用恰当的工具来汇总任意来源的业务信息、对这些信息进行分析、发现模式并找到解决方案。为提供能使所有这些均成为可能的 BI 系统，组织应：
商业智能可为几乎所有行业的多种职能实现增值。例如：
客户服务：通过统一的数据源来提供客户信息和产品详细信息，客户服务人员能够快速解答客户问题或开始解决客户疑虑。
金融和银行业：金融公司可通过查看综合的客户历史记录和市场状况来确定当前的组织健康状况和风险，并对未来的成功做出预测。可通过单一界面逐个审查数据，以确定实现改进或进一步投资的机会。
医疗保健：患者无需向工作人员或医务人员提出耗时的问题，即可快速获得众多紧迫医疗保健问题的答案。内部运营情况（包括库存）可按每分钟粒度更轻松地进行跟踪。
零售：零售商可通过比较不同商店、渠道和地区的绩效和基准来改善成本节余。此外，借助对理赔流程的可见性，保险公司可发现它们在哪些方面未达到服务目标，并利用这些信息来改善结果。
销售和营销：通过统一有关促销、定价、销售、客户行为和市场状况的数据，营销人员和销售团队能够更好地规划未来的促销和活动。详细的目标定位或细分有助于促进销售。
安全性和合规性：集中的数据和统一的仪表板可提高准确性，并帮助确定安全问题的根本原因。通过单一系统来收集报告数据，可简化对法规的遵从性。
统计分析：通过使用描述性分析，组织可查看统计数据以发现新趋势，并揭示这些趋势的发展原因。
供应链：一站式界面 (SPOG) 上的全球数据可加快货物流动并识别供应链效率低下问题和瓶颈。
商业智能的近期发展集中在自助服务 BI 应用程序上，而此类应用程序可让不懂技术的用户使用自动分析和报告功能。IT 团队仍负责管理企业数据（包括其准确性和安全性），但多个团队现在却可直接访问数据并负责完成自己的分析，而不是将此作业留在队列中等待 IT 来运行。
现代商业智能和分析系统不断进步的功能预计会集成机器学习算法和 AI，以简化复杂的任务。随着对自助服务的新近重视，这些功能还可提升企业分析数据并获得更深层次洞察的能力。基于 AI 的系统可自动从多个来源读取信息，同时抓取最相关的信息以指导决策。
例如，请考虑 IBM Cognos Analytics 如何整合数据分析和可视化工具，以支持报表的地图创建。该系统使用 AI 来自动识别地理信息。随后，它可通过添加全球、个别社区或介于这两者之间的任意区域的地理空间测绘，来完善可视化效果。
现代 BI 解决方案运行于基于云的平台上，以将 BI 的覆盖范围扩展到全球。消费者洞察可从大数据中提取，从而生成从描述性信息到预测性信息的各类信息。如今，很多 BI 解决方案均包含实时处理功能，以便实现即时决策。
企业级 BI 系统的进一步发展包括自然语言查询，它对于非 SQL 专家的用户来说更易于使用。某些 BI 系统提供低代码或无代码开发功能，因此用户可创建自己的工具、应用程序和报告界面，以进一步加快解答速度和上市时间。
您的人工智能驱动式业务分析师和顾问可在几秒钟内解答您的业务问题，从而指导您做出最具影响力的决策。
自动执行规划、预算编制、预测与分析流程。摆脱电子表格的局限性，从而提高效率并消除人工操作。针对这些优点，Hunter Industries 的财务经理 Mick Ferguson 表示：“我们对 IBM Planning Analytics on Cloud 非常满意，它已成为满足我们所有财务和会计需求的一站式服务平台。”
在整个组织中使用该单一分析解决方案，从而自信地监控、探索和分享从数据中获得的洞察。Go Health Clubs 的运营主管 Stefanie Nicholson 强调了这一影响：“现在，我们对自己的指标更有信心了。事实上，业界现在已形成一种态度—‘如果不是来自 Cognos，就不作数。”
利用预测分析来帮助您发现数据模式、获得准确的洞察以及改进决策。Mueller, Inc. 的战略分析与商业智能经理 Mark Lack 证实了这一优点：“要实现深度分析，只需添加数据即可。”
使用灵活且融入 AI 的预测功能，并实时分析假设情景。IBM Planning Analytics 是一种整合的业务规划解决方案，可将原始数据转化为切实可行的洞察分析。根据需要在本地或云端部署。
所有链接均为 ibm.com 外部链接
1 CIO 杂志：https://www.cio.com/article/272364/business-intelligence-definition-and-solutions.html
2 Dataversity Digital：https://www.dataversity.net/brief-history-business-intelligence/
3 Better Buys：https://www.betterbuys.com/bi/history-of-business-intelligence/
4 Seagage 和 IDC 的报告：https://www.seagate.com/files/www-content/our-story/rethink-data/files/Rethink_Data_Report_2020.pdf