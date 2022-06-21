如今，各组织正经历着由过去两年数字化加速推动的无情数据增长。虽然这个时期为数据管理带来了巨大机遇，但随着企业采用混合云和多云环境，也带来了惊人的复杂性。

在选择一种能补充和增强您数据策略的架构时，数据织物已成为数据领导者中日益热门的话题。这种架构方法通过简化数据访问和促进大规模的自助数据消费，释放出业务价值。

在 IBM 最近关于数据织物和数据策略的首席数据与技术官峰会上，我与来自全球一些知名组织的数据领导者进行了一次激动人心的对话，探讨了数据织物架构如何帮助在正确的时间将正确的数据传递给正确的人，从而推动整个组织做出更好的决策。

数据织物对混合云和多云环境中的各种数据源进行编排，以提供业务就绪的数据，支持分析、AI 及其他应用。这一强大的数据管理概念打破了数据孤岛，为塑造数据治理与隐私、多云数据集成、整体 360 度客户视图以及可信赖的 AI 等常见行业用例创造了新的机遇。