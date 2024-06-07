什么是数据挖掘？ 了解数据挖掘如何使用统计数据和人工智能来分析大型数据集，以揭示各种模式并发现有用的信息。

数据科学与机器学习：有什么区别？ 了解数据科学和机器学习 (ML) 尽管相关，但彼此之间有何不同。尽管数据科学为大数据提供了架构，但机器学习侧重于从数据本身中学习。

数据完整性与数据质量：有区别吗？ 了解数据质量和完整性的细微差别，以及如何利用分析技术制定业务决策，提供自助式数据访问和数据产品，从而成为数据驱动型组织。

数据科学与数据分析：揭示差异 深入了解数据科学和数据分析之间的区别。数据科学涉及管理结构化和非结构化数据，而数据分析则是检查数据集以提取洞察分析。

什么是商业智能？ 通过了解商业智能如何处理数据，以获得切实可行的洞察分析并为决策提供信息，从而了解如何利用业务数据。

什么是探索性数据分析？ 了解探索性数据分析如何有效地分析并汇总数据集，以挖掘不同模式和异常，并生成假设。

什么是数据科学？ 利用数据科学，从越来越多的数据中发掘业务洞察分析，并加速数字化转型和数据驱动型决策。

什么是线性回归？ 掌握此分析程序，熟练地生成预测，使用易于解释的数学公式，并将其应用于各个领域。

什么是逻辑回归？ 通过掌握逻辑回归方法，并了解应使用的逻辑回归类型，更快地预测结果并制定更优决策。