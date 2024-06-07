通过我们有关分析的博客和讲解，获取最新洞察并丰富您的知识。
了解数据挖掘如何使用统计数据和人工智能来分析大型数据集，以揭示各种模式并发现有用的信息。
了解数据科学和机器学习 (ML) 尽管相关，但彼此之间有何不同。尽管数据科学为大数据提供了架构，但机器学习侧重于从数据本身中学习。
了解数据质量和完整性的细微差别，以及如何利用分析技术制定业务决策，提供自助式数据访问和数据产品，从而成为数据驱动型组织。
深入了解数据科学和数据分析之间的区别。数据科学涉及管理结构化和非结构化数据，而数据分析则是检查数据集以提取洞察分析。
通过了解商业智能如何处理数据，以获得切实可行的洞察分析并为决策提供信息，从而了解如何利用业务数据。
了解探索性数据分析如何有效地分析并汇总数据集，以挖掘不同模式和异常，并生成假设。
利用数据科学，从越来越多的数据中发掘业务洞察分析，并加速数字化转型和数据驱动型决策。
掌握此分析程序，熟练地生成预测，使用易于解释的数学公式，并将其应用于各个领域。
通过掌握逻辑回归方法，并了解应使用的逻辑回归类型，更快地预测结果并制定更优决策。
了解如何运行蒙特卡罗模拟（一种计算算法），通过使用重复随机抽样来估计不确定事件的可能结果。
通过我们的系列讲解视频，了解分析的基本知识和最热门的话题
观看 Luv Aggarwal 讲解数据仓库和数据湖演变为湖仓一体并结合二者优势的过程，与食物从农场到餐桌的方式有何相似之处。
聆听 Luv Aggarwal 详细讲解 Data Fabric、其复杂的工作原理及其在打破数据孤岛方面的作用，最终恢复用户的数据访问。
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聆听富有洞见的讨论，了解最新 AI 趋势、创新及其对业务的影响。该播客由 Tim Hwang 担任主播，平衡融合了专业知识与分析，内容涵盖了从突破性研究到实际应用的各个方面。
身处创新前沿的人们彼此展开对话，给人以启迪。聆听世界著名的社会科学思想家兼作家 Malcolm Gladwell 与领导者对话，畅谈可以助力业务转型的技术。
了解 AI 不仅是一项独立技术，还有可能转变您的业务运营方式。这档播客由 IBM 院士兼技术副总裁 Jerry Cuomo 担任主播，融合了艺术与技术，提供了关于 AI 趋势以及 AI 在商业领域的可信度的洞察。
多位专家深入探讨大数据、AI 的趋势以及对业务的影响。这档播客由 IBM 全球技术销售副总裁 Al Martin 担任主播，内容涵盖了大数据带来的各种挑战和机遇。
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