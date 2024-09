在逻辑回归数据分析中,对数几率可能很难理解。因此,通常将 beta 估算值指数化,将结果转化为几率比 (OR),从而简化结果的解释。OR 表示在特定事件发生的情况下发生某种结果的几率与在没有该事件的情况下发生该结果的几率之比。如果 OR 大于 1,则该事件与生成特定结果的更高几率相关。相反,如果 OR 小于 1,则该事件与该结果发生的较低几率相关。根据上述等式,几率比的解释可以表示为:x 每增加 c 个单位,成功的几率就会变化 exp(cB_1) 倍。举个例子,假设我们要估计泰坦尼克号上的生存几率,且这个人是男性,男性的几率比是 0.0810。我们可以把几率比解释为,与女性相比,在所有其他变量不变的情况下,男性的存活几率降低了 0.0810 倍。