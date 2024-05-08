这类统计模型（也称为 logit 模型）通常用于分类和预测分析。由于结果是概率，因此因变量的边界介于 0 和 1 之间。在逻辑回归中，对几率（即成功概率除以失败概率）应用 logit 变换。这通常也称为对数几率或几率的自然对数，此逻辑函数由以下公式表示：

Logit(pi) = 1/(1+ exp(-pi))

ln(pi/(1-pi)) = Beta_0 + Beta_1*X_1 + … + B_k*K_k

在这个逻辑回归方程中，logit(pi) 是因变量或响应变量，x 是自变量。此模型中的 beta 参数或系数，通常通过最大似然估计 (MLE) 进行估算。此方法通过多次迭代测试不同的 beta 值，以优化对数几率的最佳拟合。所有这些迭代都会产生对数似然函数，逻辑回归旨在最大化该函数以找到最佳参数估计值。一旦找到最佳系数（如果存在多个自变量，则有多个系数），就可以计算、记录每个观测值的条件概率并将其相加，以产生预测概率。对于二元分类，小于 0.5 的概率将预测 0，而大于 0 的概率将预测 1。计算模型后，最佳做法是评估模型预测因变量的准确程度，这称为拟合优度。Hosmer–Lemeshow 检验是评估模型拟合度的常用方法。