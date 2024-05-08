无监督式机器学习和监督式机器学习经常被一起讨论。与监督学习不同，无监督学习使用未标记的数据。从这些数据中，它发现有助于解决聚类或关联问题的模式。当主题专家不确定数据集中的共同属性时，这尤其有用。常见的聚类算法有层次模型、k 均值模型和高斯混合模型。

当给定输入数据中只有一部分被标记时，就会执行半监督学习。无监督和半监督学习可能是更具吸引力的替代方案，因为依靠领域专业知识为监督学习适当标记数据可能既耗时又昂贵。

要深入了解这些方法之间的差异，请查看“监督学习与无监督学习：有什么区别？”