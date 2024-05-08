当输入数据进入到模型中时，该方式会调整数据权重，直到模型得到适当的拟合，这是交叉验证过程的一部分。监督学习可帮助组织大规模解决各种实际问题，例如将垃圾邮件分类到收件箱之外的其他文件夹中。它可用于构建高度准确的机器学习模型。
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监督式机器学习过程中使用了各种算法和计算技术。以下是一些最常用的学习方法的简要说明，这些方法通常通过使用 R 或 Python 等程序进行计算：
无监督式机器学习和监督式机器学习经常被一起讨论。与监督学习不同，无监督学习使用未标记的数据。从这些数据中，它发现有助于解决聚类或关联问题的模式。当主题专家不确定数据集中的共同属性时，这尤其有用。常见的聚类算法有层次模型、k 均值模型和高斯混合模型。
当给定输入数据中只有一部分被标记时，就会执行半监督学习。无监督和半监督学习可能是更具吸引力的替代方案，因为依靠领域专业知识为监督学习适当标记数据可能既耗时又昂贵。
要深入了解这些方法之间的差异，请查看“监督学习与无监督学习：有什么区别？”
监督学习模型可用于构建和推进许多业务应用，包括：
尽管监督学习可以为企业提供优势，例如深入的数据洞察和改进的自动化流程，但在构建可持续的监督学习模型时仍存在一些挑战。以下是其中一些挑战：
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