机器学习的起源以及其名称本身都可以追溯到 20 世纪 50 年代。1950 年，数据科学家 Alan Turing 提出了我们现在称之为图灵测试的概念，该测试提出了一个问题：“机器能思考吗？”该测试的标准是，机器是否能够进行对话而让人类无法察觉它是机器。从更广泛的层面来看，它探讨的是机器是否能够表现出人类智能。这一思想推动了人工智能的理论研究和发展。

IBM 计算机科学家 Arthur Samuel 在 1952 年创造了“机器学习”这一术语。同年，他编写了一个会下跳棋的程序。1962 年，一位跳棋大师在 IBM 7094 计算机上与该机器学习程序对弈，结果计算机获胜。

今天，机器学习的发展已经达到一个阶段，工程师需要掌握应用数学、计算机编程、统计方法、概率概念、数据结构以及其他计算机科学基础知识，还需要了解像 Hadoop 和 Hive 这样的大数据工具。掌握 SQL 并非必要，因为程序通常使用 R、Java、SAS 等编程语言编写。而 Python 是机器学习中最常用的编程语言。

机器学习和深度学习都是 AI 的子集。深度学习让计算机以类似人脑的方式处理数据。它能够识别文本、图像、声音及其他数据中的复杂模式，并生成准确的洞察与预测。深度学习算法是基于人脑构建的神经网络。

机器学习的子类别

一些最常用的机器学习算法包括线性回归、逻辑回归、决策树、支持向量机 (SVM) 算法、朴素贝叶斯算法以及 KNN 算法。这些可以是监督学习、无监督学习或强化学习。

机器学习工程师可以专注于自然语言处理和计算机视觉，也可以成为专注于机器学习的软件工程师，等等。