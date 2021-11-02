这种类型的流程图结构还能轻松表示决策过程，让组织中的不同群体都能更好地理解决策的原因。



决策树学习采用分而治之的策略，通过执行贪心搜索来识别决策树中的最佳分割点。然后，以自上而下的递归方式重复此分割过程，直到所有或大多数记录都被归类到特定的类标签下。

所有数据点是否都被归类为同质集合在很大程度上取决于决策树的复杂性。较小的决策树更容易获得纯净叶节点，即单个类中的数据点。然而，随着决策树规模的增大，维持这种纯度变得越来越困难，通常会出现指定子树内的数据过少的情况。这种情况被称为数据碎片，并且往往会造成过拟合。

因此，决策树最好采用小树，这与奥卡姆剃刀中的简约原则一致；即，“如无必要，勿增实体”。换句话说，仅在必要时才增加决策树的复杂性，因为最简单的解释往往就是最佳解释。为了降低复杂性并防止过度拟合，决策树通常会采用修剪的方法；这是一个过程，用于去除依据重要性较低的特征分割出的分支。之后，可以通过交叉验证过程来评估模型的拟合度。

决策树保持准确性的另一种方法是通过随机森林算法构建集成；此分类器预测的结果更为准确，尤其是在个别树彼此不相关的情况下。