随着机器学习 (ML) 的演进、数据仓库的发展和大数据的增长，数据挖掘 - 也称为数据库知识发现 (KDD) - 在近几十年里的应用不断加速。然而，尽管这项技术在处理海量数据方面不断进步，企业领导者仍然可能面临可扩展性和自动化方面的挑战。

支撑数据分析的数据挖掘技术主要有两个作用：一是描述目标数据集，二是利用机器学习算法预测结果。

这些方法用于组织和过滤数据，帮助我们发现其中最有用的信息，例如欺诈、用户行为、瓶颈，甚至安全漏洞。使用 ML 算法和人工智能 (AI) 可以实现分析的自动化，从而大大加快这一过程。

借助数据分析和可视化工具，例如 Apache Spark，数据挖掘软件变得更加简便高效，提取相关洞察的速度也比以往更快。AI 的进步不断加速数据挖掘在各行各业的应用。